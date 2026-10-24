Ridley Scott wytoczył działa. Zrobi Obcego z tym geniuszem
Co się dzieje w uniwersum „Obcego”? Ridley Scott wkracza do akcji i znów zamierza mieć najwięcej do powiedzenia. Zgadza się: zrobi nowy film i wybrał już swojego (świetnego!) scenarzystę. A co z „Romulusem 2”? Ewidentnie mu na nim nie zależy.
Jak podaje „The Hollywood Reporter”, to Aaron Guzikowski, scenarzysta znakomitego filmu „Labirynt” Denisa Villeneuve’a oraz świetnego serialu HBO (do niego wrócimy później), został zatrudniony przez 20th Century Studios do napisania nowego filmu z serii „Obcy”.
Czego możemy się spodziewać? Choć większość szczegółów wciąż pozostaje owianych tajemnicą, THR potwierdza, że nie będzie to kontynuacja „Obcego: Romulusa”, która - jak potwierdza branżowy portal - utknęła w martwym punkcie. Po tym, jak Fede Álvarez został odsunięty od pracy nad sequelem „Romulusa”, od dawna wiadomo było, że 20th Century chce dać zielone światło zupełnie innemu filmowi z serii „Obcy”, niezwiązanemu z „Romulusem”. Tak też się wydarzyło.
Obcy: Ridley Scott wraca do Davida
Co jednak najciekawsze, Guzikowski pracuje nad filmem powiązanym z dwoma obrazami z serii „Obcy”, które Ridley Scott wyreżyserował w latach 2010., czyli „Prometeuszem” i „Obcym: Przymierze”. Według źródeł łącznikiem między tymi produkcjami ma być David, android grany przez Michaela Fassbendera.
Scott od dawna wyraża zainteresowanie kontynuowaniem historii przedstawionej w „Przymierzu”, a w szczególności rozwijaniem wątku postaci Fassbendera. Podobno odrzucił pomysł Álvareza, by uwzględnić Davida w „Romulusie 2”, ponieważ chciał zachować sobie możliwość samodzielnego przywrócenia tej postaci. Twórcza ingerencja Scotta była jednym z głównych powodów odejścia Álvareza z projektu.
Póki co Scott nie ogłosił, że to on stanie za kamerą nowego filmu z serii „Obcy” na podstawie scenariusza Guzikowskiego, ale z pewnością będzie jego producentem za pośrednictwem swojej firmy Scott Free - i to do niego będzie należało ostatnie słowo. Warto jednak pamiętać, że reżyser niedawno wspominał o chęci domknięcia tej trylogii. Nie zdziwiłbym się zatem, gdyby ostatecznie sam wyreżyserował jej trzecią, finałową część.
Warto również dodać, że Guzikowski i Scott współpracowali już wcześniej przy serialu science fiction „Wychowane przez wilki” od HBO Max. Guzikowski stworzył tę produkcję, natomiast Scott był jej producentem i wyreżyserował dwa pierwsze odcinki.
W sierpniu Scott ujawnił w rozmowie z francuskim serwisem AlloCiné, że ponownie zaangażował się w rozwój serii „Obcy”. Sprawiał wrażenie, jakby uważał, że powinien pomóc skierować franczyzę na właściwe tory. Jego plany zdawały się obejmować bezpośredni powrót do historii, którą pozostawił niedokończoną w „Obcym: Przymierze”.
Scott podzielił się również bezpośrednią opinią na temat „Romulusa”. Określił film jako „w porządku”, po czym dodał, że cała seria „potrzebuje pomocy”.
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).