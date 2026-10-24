Czegoś takiego na Disney+ jeszcze nie grali. Użytkownicy zachwyceni

Niby wszystko jest bez zmian. Na Disney+ króluje Marvel. Przynajmniej wśród seriali. W topce najpopularniejszych produkcji odcinkowych dostępnych na platformie w naszym kraju rządzi "VisionQuest". Opowieść o dobrze nam znanym Visionie, który by przetrwać musi skonfrontować się z samym sobą i oprzeć wpływom Ultrona, zadebiutowała w serwisie jeszcze w zeszłym tygodniu. I wtedy właśnie subskrybenci się na nią rzucili.

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"VisionQuest" nie jest jedynym Marvelem w zestawieniu. Ma wsparcie swoich poprzedników. Serial to przecież domknięcie trylogii rozpoczętej wraz z "WandaVision" i kontynuowanej w "To zawsze Agatha". Oba tytuły też znalazły swoje miejsce w topce, choć na pozycjach nieco dalszych, bo czwartej i siódmej. Tego można było się spodziewać. Nieoczekiwanie jednak to między nimi robi się ciekawie.

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Disney+ - co obejrzeć?

Nie samym Marvelem użytkownicy Disney+ żyją. Między "VisionQuest" a "WandaVision" znalazły się bowiem dwie nowości. Najpopularniejszą z nich okazuje się "Dragon Ball Super: Beerus", czyli rozbudowanej wersji opowieści, w której Goku po zaciętej walce z Majin Buu musi zmierzyć się z tytułowym bogiem zniszczenia. W anime wciąż nie brakuje więc widowiskowych scen akcji, za które pokochali je widzowie na całym świecie.

"Dragon Ball Super: Beerus" zadebiutowało na Disney+ 14 października. Wtedy dostaliśmy pierwszy odcinek, a kolejny pojawił się w minioną środę. To dopiero początek całej opowieści, która może cieszyć się popularnością na platformie jeszcze przez wiele, naprawdę wiele, serio wiele tygodni. Czy tak będzie, to się dopiero okaże. Pewne jest, że użytkownicy serwisu chętnie też sięgają po "Akademię magii".

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Akademia magii - popularny serial na Disney+

Nie da się wyprzeć, że "Akademia magii" to odpowiedź na "Harry'ego Pottera". Mówimy w końcu o opowieści o nastolatce, która trafia do tajemniczej szkoły dla czarownic w Nowym Orleanie, aby odkryć prawdę o zniknięciu swojej matki. Szybko jednak trafia w sam środek konfliktu. Wraz z nowymi przyjaciółkami musi zmierzyć się z nadnaturalnym zagrożeniem.

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Wszystko brzmi znajomo, nie? A jednak ogląda się wspaniale. "Akademia magii" zajmuje trzecie miejsce w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Jej magia utrzymuje ją tam niemal od samej premiery, 2 października. Nie wiadomo jednak na jak długo jej wystarczy, bo akurat w tym wypadku dostaliśmy wszystkie odcinki na raz. I choć jest ich dużo, produkcję można obejrzeć w jeden wieczór. Większość epizodów trwa zaledwie kilkanaście minut.

Disney+ - najlepsze filmy

Po obejrzeniu wszystkich elektryzujących nowości użytkownikom Disney+ pozostaje jeszcze sporo wolnego czasu, który najchętniej przeznaczają na oglądanie tego, co już dobrze znają. Na przykład filmów. Bo w topce najpopularniejszych pełnych metraży dostępnych na platformie w naszym kraju najwięcej wciąż jest Marvela.

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Trzy odsłony "Avengersów" znajdują się jednak gdzieś w ogonie topki. Króluje na niej "Toy Story 5", jeden z największych kinowych hitów tego roku, a goni go... "Scooby-Doo". Tak. Użytkownicy Disney+ chętnie sięgają po aktorskie przygody kultowego psa i jego ludzkich kompanów, którzy obnażają zjawiska nadprzyrodzone. Nie są to filmy oczywiście nowe, ale na platformie pojawiły się niedawno i dlatego są teraz chętnie przez subskrybentów odkrywane.

Nowości, które aktualnie podbijają Disney+ - zarówno filmy, jak i seriale - dowodzą przede wszystkim, że na platformie nudy nie ma. Ciągle dochodzą nowe tytuły, które błyskawicznie skradają serca użytkowników. W takiej sytuacji pozostaje tylko czekać z dreszczykiem ekscytacji na to, co przyniesie przyszłość.

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Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

VisionQuest Dragon Ball Super: Beerus Akademia magii WandaVision Loki Blue: Kompilacje To zawsze Agatha Obsesja Merry Berry Love Genialna Morgan

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

Toy Story 5 Scooby-Doo 2 Scooby-Doo SOULM8TE Psi Patrol: Film Diabeł ubiera się u Prady 2 Avengers: Czas Ultrona Avengers: Koniec gry Avengers: Wojna bez granic Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu

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