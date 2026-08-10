Zaskakujące zdjęcia z Avengers Doomsday. Czy to może być ON?

Do sieci trafiły nieudostępnione jeszcze oficjalnie materiały promujące film „Avengers: Doomsday”. Ujawniają one wygląd Latveriańskich Wiedźm Doktora Dooma oraz tajemniczego Borisa, którym - jak się uważa - jest alternatywna wersja jednej z najważniejszych postaci MCU.

Avengers: Doomsday - wyciek. Czy to może być ON?

Minęło kilka tygodni od ostatniego wycieku dotyczącego „Avengers: Doomsday”, ale dziś wpadło trochę nowinek, które już odbiły się w sieci szerokim echem. Po raz pierwszy możemy zobaczyć „Borisa” oraz przyjrzeć się Latveriańskim Wiedźmom Doktora Dooma.



Pozy, w jakich przedstawiono poszczególne Wiedźmy, mogą również dostarczać wskazówek dotyczących tego, kto kryje się pod ich maskami. Obecne spekulacje wskazują na Cleę (fioletowa), Sylvie (zielona) oraz Scarlet Witch (pomarańczowa).



Jeśli zaś chodzi o „Borisa” (tak, to pseudonim), to z pewnością pamiętacie plotki sugerujące, że tym najwierniejszym akolitą Dooma jest w rzeczywistości... Doktor Strange. Możemy jedynie zgadywać, przez co były Najwyższy Czarnoksiężnik musiał przejść od czasu, gdy widzieliśmy go po raz ostatni - niemniej lojalność Stephena wobec Victora von Dooma byłaby jak najbardziej zgodna z komiksami. To właśnie Strange pomógł Doomowi „ocalić” Multiwersum poprzez stworzenie Battleworldu. Rzecz jasna bardziej prawdopodobna wydaje się możliwość, że jest to jeden z wariantów maga, ale gdyby się jednak okazało, że chodzi o „główną” wersję Avengersa...



Tak czy inaczej: wygląd postaci robi wrażenie. Obecność trzeciego oka na jego masce wydaje się kluczowa. Jeśli okaże się, że Strange rzeczywiście zszedł na tak mroczną drogę, ujawnienie prawdziwego oblicza postaci na wielkich ekranach może dostarczyć widzom sporo emocji.

Oczywiście choć wiele wskazuje na to, że nie mamy do czynienia z fejkami (część scooperów zaprezentowała te fotografie jako pochodzące z konwentu D23), do tego typu przecieków zawsze najbezpieczniej podchodzić z rezerwą - szczególnie w czasach, gdy fałszywe materiały generowane przez AI potrafią wyglądać niezwykle wiarygodnie. O tym, czy zdjęcia są prawdziwe, może świadczyć to, czy w najbliższych godzinach zostaną objęte roszczeniami dotyczącymi praw autorskich i usunięte z mediów społecznościowych.



W „Avengers: Doomsday” uwielbiani bohaterowie z trzech odrębnych uniwersów zostaną skierowani na kurs prowadzący do katastrofalnego w skutkach zderzenia. Będą musieli zmierzyć się z egzystencjalnym zagrożeniem, z jakim nigdy wcześniej się nie zetknęli.



Premiera już 18 grudnia.

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