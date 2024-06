Max: najlepsze seriale kryminalne. TOP 10 wciągających produkcji

"Ostre przedmioty" to amerykański miniserial kryminalny oparty na powieści Gillian Flynn, który skupia się na Camille Preaker (Amy Adams). Reporterka wraca do swojego rodzinnego miasteczka, by napisać artykuł o brutalnych morderstwach dwóch dziewczynek. Kobieta, która zmaga się z własnymi traumami i skomplikowaną przeszłością, zaczyna odkrywać mroczne sekrety nie tylko miasta, ale i swojej rodziny. To produkcja dla fanów intensywnej i gęstej atmosfery, ale przede wszystkim psychologicznego napięcia, które stopniowo odkrywa mroczne warstwy małomiasteczkowej społeczności.



