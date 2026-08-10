Ród Smoka za nami. Co z 4. sezonem?

Kurz po bitwie pod Tumbleton jeszcze nie opadł, a niecierpliwi fani już zadają to pytanie: kiedy HBO pokaże nam, jak skończy się telewizyjna wersja Tańca Smoków?



Zacznijmy od dobrej wiadomości i tego, co wiemy na pewno. Otóż 4. sezon „Rodu Smoka” dostał zielone światło już jakiś czas temu, jest potwierdzony, a nawet więcej - już powstaje (preprodukcja). Tytuł od początku była planowanay na 4 serie, ale ostatecznie o wszystkim przesądza oglądalność. Na szczęście zainteresowanie widowni nie przygasło - HBO ogłosiło przedłużenie serii na 4. i zarazem finałowy sezon w listopadzie 2025 (jednocześnie zamawiając 2. sezon niewyemitowanego jeszcze „Rycerza Siedmiu Królestw”).

Ród Smoka, sezon 4. - kiedy premiera?

Przy okazji tamtej zapowiedzi HBO potwierdziło, że planuje wypuszczać „oba seriale aż do 2028 roku”. I wiemy już, że 2. sezon „Rycerza Siedmiu Królestw” zadebiutuje w 2027 r. (prawdopodobnie już w styczniu), natomiast 4. sezon „Rodu smoka” zaplanowano na 2028 rok.

Oznacza to, że i tym razem kolejne serie prequela o Targaryenach będzie dzielić ok. dwóch lat przerwy. Długi okres produkcji „Rodu” jest, oczywiście, konsekwencją skali produkcji. Przede wszystkim: ten serial jest produkowany niemal jak kilka wysokobudżetowych filmów naraz. Ryan Condal, showrunner, tłumaczył wprost, że po napisaniu scenariuszy samo przygotowanie i zdjęcia zajmują około roku, a później dochodzi jeszcze około 7-8 miesięcy żmudnej pracy nad efektami specjalnymi, przede wszystkim nad smokami. Każda z bestii musi być cyfrowo animowana, oświetlona i wkomponowana w prawdziwe zdjęcia. Dochodzą do tego różne modele, tekstury, ruchy, mimika, interakcje z aktorami, ogniem, otoczeniem itd. Condal podsumował zresztą standard przedsięwzięcia słowami: „rok zdjęć + siedem miesięcy na smoki” nie bez powodu.



Dorzućmy do tego ekstremalne pracochłonne sekwencje bitew, napięte harmonogramy części obsady, fakt, że zdjęcia zaczynają się długo po zakończeniu poprzedniego sezonu. Co więcej, Condal obiecuje, że 4. sezon będzie zdecydowanie największą odsłoną serialu pod względem ambicji.



Dokładna data premiery nowych odcinków nie została jeszcze ogłoszona, ponieważ zdjęcia jeszcze się nie rozpoczęły (nastąpi do na początku 2027 r.). Biorąc jednak pod uwagę, że każdy dotychczasowy sezon „Rodu smoka” debiutował latem - pierwszy w sierpniu, a drugi i trzeci w czerwcu - bardzo prawdopodobne jest, że sezon 4. podtrzyma tę tradycję i również stanie się najważniejszą letnią premierą HBO w 2028 r.

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