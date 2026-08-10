Pełna historia Alys Rivers. Ród Smoka zmienia historię Harrenhal

Finałowy odcinek „Rodu smoka” to dowód na to, że bez względu na liczbę zmian wobec materiału źródłowego, warto oglądać go przed przeczytaniem książki. Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że to jeden z najbardziej brutalnych epizodów serialu, ale też taki, który zbiera to, co zasiał podbudowując swoje postacie. Obok jednak krwawej rozprawy w Tumbleton poznaliśmy historię najbardziej tajemniczej bohaterki, czyli Alys Rivers.

Kim jest Alys Rivers i co ma wspólnego z Harrenhal?

Uwaga, spoilery!



W rozmowie z Aemondem Alys wreszcie opowiedziała, kim w rzeczywistości jest. Od początku wiedzieliśmy, że to postać tajemnicza, być może magiczna, a na pewno dysponująca wielką wiedzą. Przewijała się tam już, gdy zamek zajął Daemon. To ona pokierowała, aby zobaczył wizje przyszłości i w końcu przestał gonić za tronem. To ona w końcu uwiodła Aemonda, być może pokochała go, widząc w nim człowieka równie pokiereszowanego, co ona sama.



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W końcu Alys wyznaje mu prawdę. Miała kiedyś syna, który został straszliwie poparzony, i zawarła pakty ze starą magią, by go ratować. Okazuje się, że była żoną (lub konkubiną) Harrena Hoare'a, zwanego Harrenem Czarnym. Ostatniego Króla Wysp i Rzek, okrutnego władcy, który zbudował Harrenhal. Budowa zamku trwała niemal 40 lat, doprowadziła krainę na skraj ruiny finansowej i kosztowała życie tysięcy niewolników, a na budulec ścięto święte czardrzewa - stąd klątwa ciążąca nad zamkiem.

Alys Rivers

Podczas Podboju Aegon spalił Harrenhal wraz z Harrenem i całą jego rodziną. Dotąd wierzono, że cały ród Harrena zginął, ale serial właśnie zmienił kanon. Alys, aby ocalić swojego syna, sięgnęła po pradawną magię. Podobnie jednak Daenerys, gdy próbowała ocalić Khala Drogo, kobieta szybko przekonała się, że mroczne siły nie tyle nie pomagają, co są w stanie jeszcze zaszkodzić. Syna ocalić się nie udało, a ona sama została dotknięta klątwą. Jej przekleństwo polegało na tym, że przestała się starzeć.



Żyje tak więc do teraz, przez ponad 100 lat. Nie ma nazwiska, pozycji, jest więc rozstawiana po kątach przez ludzi znacznie głupszych i podlejszych od niej samej. Może mieć nawet 150 lat.



Oznacza to mniej więcej tyle, że bohaterka widziała rody walczące o ruiny zamku, że widziała sam atak na twierdzę i wielkiego Baleriona dosiadanego przez Aegona Zdobywcę.

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