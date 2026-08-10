Trzeci sezon 1670 to dopiero początek. Cała prawda wyszła na jaw
Jak naprawdę wygląda praca na planie „1670”? Dzięki nowemu miniserialowi Netfliksa możemy to sprawdzić. Okazuje się, że ekipa ma ubaw nie mniejszy niż widzowie.
3. sezon „1670” od kilku dni święci triumfy na szczycie listy TOP 10 najpopularniejszych seriali Netfliksa. Produkcja podbiła serca Polaków, zamieszkała w nich i nie zamierza ich opuszczać. Sukces artystyczny idzie tu do pary z sukcesem komercyjnym - i dobrze. Niech to zachęca rodzimych twórców - skupionych głównie na bezpiecznych kryminałach czy rom-komach - do inicjatyw, do tworzenia bardziej oryginalnych, odważniejszych kreatywnie produkcji.
Rzecz jasna, większość fanów już zdążyła nowe „1670” obejrzeć, ale to wcale nie koniec serialowych emocji. Na kanale YouTube Netflix Polska wystartował 5-odcinkowy cykl zza kulis, który zabiera fanów w samo serce Adamczychy, odkrywając niepublikowane dotąd smaczki z planu zdjęciowego.
Sami swoi - premiera serialu o 1670
Dla wszystkich, którzy lubią takie smaczki, jest to doskonała okazja, by zobaczyć z bliska pracę i zaangażowanie scenografów, kostiumografów, aktorów oraz twórców stojących za tą perełką.
Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne pojawią się w następujących dniach: 13, 17, 20, 25 sierpnia.
A co tam słychać w nowym 1670? Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić. Ale czy na pewno? W trzecim sezonie 1670, w efekcie dożynkowych wydarzeń, głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości.
Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła – Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?
- czytamy w oficjalnym opisie Netfliksa.
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).