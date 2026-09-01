Kiedy nowe odcinki 5. sezonu Azji Express? Harmonogram emisji
"Azja Express" niebawem zadebiutuje na małych ekranach. W nowym sezonie uczestnicy wezmą udział w wyścigu przez Indonezję, Malezję i Singapur, realizując po drodze wymagające zadania. Kiedy premiera produkcji? Oto harmonogram emisji.
Uwielbiany przez Polaków program "Azja Express" niebawem powróci na ekrany za sprawą kolejnego, 5. już sezonu. W formacie, w którym ściga się 8 par złożonych z celebrytów oraz ich przyjaciół, uczestnicy wyruszają w emocjonującą podróż po Azji, mając do dyspozycji jedynie 1 dolara na dzień. W trakcie wyścigu czekają na nich wymagające zadania, ale również immunitety, które chronią ich przed eliminacjami oraz nagrody pieniężne w postaci amuletów.
Podróż rozpocznie się na wyspie Bali, z której uczestnicy będą musieli wydostać się jak najszybciej. Następnie wyścig przeniesie się na Jawę, jedną z najgęściej zaludnionych wysp świata. Tam pary będą zmagać się z błotem, upałem i pyłem, czyli prawdziwym survivalem. Malezja z pewnością zaskoczy duety nie tylko różnorodnością kultur, ale również egzotyczną przyrodą. Nie będą mieli jednak czasu, aby podziwiać piękno tego państwa - duety będzie czekać najważniejsze zadanie, czyli wyścig na metę w Singapurze.
Azja Express, 5. sezon - kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji
Nowy, 5. sezon programu "Azja Express" zadebiutuje 5 września, czyli w sobotę, o godzinie 19:45. Każdy kolejny odcinek będzie można oglądać co tydzień. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, ile epizodów będzie liczyła odsłona, ale po poprzednich sezonach można wywnioskować, że będzie ich 12. Harmonogram prezentowałby się wówczas następująco:
- 1. odcinek - 5 września
- 2. odcinek - 12 września
- 3. odcinek - 19 września
- 4. odcinek - 26 września
- 5. odcinek - 3 października
- 6. odcinek - 10 października
- 7. odcinek - 17 października
- 8. odcinek - 24 października
- 9. odcinek - 31 października
- 10. odcinek - 7 listopada
- 11. odcinek - 14 listopada
- 12. odcinek - 21 listopada
"Azja Express" będzie dostępna zarówno na kanale TVN, jak i online w serwisach HBO Max i Player.
W programie zmierzy się 8 par:
- Mateusz Banasiuk i Aldona Banasiuk
- Michał Danilczuk i Paweł Danilczuk
- Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki
- Błażej Król i Robert "DrySkull" Krawczyk
- Zoja Skubis i Marysia Jeleniewska
- Małgosia Socha i Mariusz Szydeł
- Kasia Zillmann i Janja Lesar
- Adam "Naruciak" Zimmermann i Kuba "Dezydery" Stulin
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Kim są uczestnicy w Azja Express 2026? Wszystkie pary
- Azja Express 2026 wraca do korzeni. Jest data premiery
- Kiedyś krytykowałam "Azję Express", a teraz to mój ulubiony program. Już mówię, dlaczego
- TVN pokazał nowości na jesień. Czekam na ten jeden program
- Afryka Express był najlepszym programem TVN-u. No właśnie - był
Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.