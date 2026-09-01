Kiedy nowe odcinki 5. sezonu Azji Express? Harmonogram emisji

Uwielbiany przez Polaków program "Azja Express" niebawem powróci na ekrany za sprawą kolejnego, 5. już sezonu. W formacie, w którym ściga się 8 par złożonych z celebrytów oraz ich przyjaciół, uczestnicy wyruszają w emocjonującą podróż po Azji, mając do dyspozycji jedynie 1 dolara na dzień. W trakcie wyścigu czekają na nich wymagające zadania, ale również immunitety, które chronią ich przed eliminacjami oraz nagrody pieniężne w postaci amuletów.

Podróż rozpocznie się na wyspie Bali, z której uczestnicy będą musieli wydostać się jak najszybciej. Następnie wyścig przeniesie się na Jawę, jedną z najgęściej zaludnionych wysp świata. Tam pary będą zmagać się z błotem, upałem i pyłem, czyli prawdziwym survivalem. Malezja z pewnością zaskoczy duety nie tylko różnorodnością kultur, ale również egzotyczną przyrodą. Nie będą mieli jednak czasu, aby podziwiać piękno tego państwa - duety będzie czekać najważniejsze zadanie, czyli wyścig na metę w Singapurze.

Azja Express, 5. sezon - kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji

Nowy, 5. sezon programu "Azja Express" zadebiutuje 5 września, czyli w sobotę, o godzinie 19:45. Każdy kolejny odcinek będzie można oglądać co tydzień. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, ile epizodów będzie liczyła odsłona, ale po poprzednich sezonach można wywnioskować, że będzie ich 12. Harmonogram prezentowałby się wówczas następująco:

1. odcinek - 5 września

2. odcinek - 12 września

3. odcinek - 19 września

4. odcinek - 26 września

5. odcinek - 3 października

6. odcinek - 10 października

7. odcinek - 17 października

8. odcinek - 24 października

9. odcinek - 31 października

10. odcinek - 7 listopada

11. odcinek - 14 listopada

12. odcinek - 21 listopada

"Azja Express" będzie dostępna zarówno na kanale TVN, jak i online w serwisach HBO Max i Player.

W programie zmierzy się 8 par:

Mateusz Banasiuk i Aldona Banasiuk

Michał Danilczuk i Paweł Danilczuk

Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki

Błażej Król i Robert "DrySkull" Krawczyk

Zoja Skubis i Marysia Jeleniewska

Małgosia Socha i Mariusz Szydeł

Kasia Zillmann i Janja Lesar

Adam "Naruciak" Zimmermann i Kuba "Dezydery" Stulin

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