Azja Express 2026 wraca do korzeni. Jest data premiery

Wiemy już, kiedy dokładnie powróci „Azja Express”. W nowym sezonie osiem par wyruszy w podróż przez Indonezję, Malezję i Singapur. Czeka je zatem ponad 5000 kilometrów trasy w morderczym upale, dziesiątki wymagających zadań, nieustanny wyścig z czasem oraz spotkania z ludźmi i odkrywanie miejsc, do których większość turystów nigdy nie dociera. To będzie też powrót do korzeni programu. Po różnych geograficznych odsłonach uczestnicy ponownie wyruszą tam, gdzie wszystko się zaczęło. Czyli do Azji.

Azja Express - kiedy premiera?

Nowa podróż rozpocznie się na Bali, czyli wyspie uwielbianej przez influencerów. A zatem: kojarzonej z luksusem, wakacyjnym relaksem i idealnymi kadrami z mediów społecznościowych. Jednak tym razem zamiast wypoczynku duety czeka zacięta rywalizacja. Ich pierwszym zadaniem ma być jak najszybsza ucieczka z tego turystycznego raju.



Później wyścig przeniesie się na Jawę, gdzie uczestnicy zanurzą się w głośnej codzienności jednej z najgęściej zaludnionych wysp świata. Będą zmagać się z błotem, upałem i pyłem unoszącym się wokół aktywnych wulkanów. I to właśnie tam zacznie się prawdziwy survival oraz walka - ze zmęczeniem, emocjami, partnerem i samym sobą.



Dalej: Malezja. Egzotyczna przyroda, lasy deszczowe, kolonialna architektura oraz niezwykła mieszankę kultur. Kraj, gdzie obok siebie funkcjonują różne religie, języki i tradycje, dlatego każdy kolejny dzień podróży powinien zaskoczyć duety czymś zupełnie nowym.



No i meta. Singapur. Po tygodniach spędzonych w kurzu, błocie i tropikalnym upale, finaliści trafią do jednego z najbardziej nowoczesnych miejsc na świecie. Futurystyczne wieżowce i niemal sterylny porządek wokół stworzą niezwykły kontrast dla wszystkiego, czego doświadczyli wcześniej. I to właśnie tam poznamy zwycięzców programu.



Premiera już 5 września w TVN (sobota, godz. 19:45). Program będzie można obejrzeć również w serwisach Player oraz HBO Max.

Jak zapowiadają twórcy:

Podczas wyprawy uczestnicy odwiedzą miejsca, których próżno szukać w klasycznych przewodnikach. Będą pracować na plantacjach tytoniu i durianów, zajrzą do manufaktury mebli, fabryki cegieł czy węgla drzewnego, odwiedzą kopalnię siarki, poznają lokalne tradycje, muzykę, języki i tańce. Dzięki temu zobaczą Azję taką, jakiej nie znajdziemy na widokówkach.



Każda z par ruszy w drogę z własną strategią i marzeniem o zwycięstwie. Jedno jest pewne: „Azja Express” po raz kolejny udowodni, że w tym wyścigu może się wydarzyć absolutnie wszystko!

Azja Express: uczestnicy

Mateusz Banasiuk i Aldona Banasiuk

Michał Danilczuk i Paweł Danilczuk

Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki

Błażej Król i Robert „DrySkull” Krawczyk

Zoja Skubis i Marysia Jeleniewska

Małgosia Socha i Mariusz Szydeł

Kasia Zillmann i Janja Lesar

Adam „Naruciak” Zimmermann i Kuba „Dezydery” Stulin

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