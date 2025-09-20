Afryka Express był najlepszym programem TVN-u. No właśnie - był

Ładowanie...

Seria "Express" to jedna z największych perełek stacji TVN. W jednym z najchętniej oglądanych programów podróżniczych widzowie mieli okazję śledzić celebrytów podczas wyścigu w egzotycznej Azji i zapierającej dech w piersiach Ameryce Południowej. W pięknych okolicznościach przyrody musieli ścigać się z innymi parami, szukać noclegu i realizować wymagające zadania, dysponując jedynie dolarem na dzień.

W programie "Afryka Express" uczestnicy po raz pierwszy w historii wyruszy na Czarny Ląd - tam, w samym sercu Afryki, Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji ośmiu par. Walczą one o zwycięstwo, biorąc udział w wyścigu przez spalone słońcem sawanny, kolorowe bazary i dziką przyrodę. Nad wszystkim czuwa nowa prowadząca - Izabella Krzan.

Afryka Express - opinia o programie podróżniczym TVN-u

Już po 1. odcinku nie byłam jakoś szczególnie zachwycona, ale postanowiłam nie wyrażać pochopnych opinii i obejrzeć jeszcze jeden epizod. Co najbardziej mnie zaskoczyło? Że ledwo przez niego przebrnęłam i co chwila sprawdzałam, ile jeszcze zostało do końca. Dlaczego? Jest kilka rzeczy, które mi nie zagrały.

Zacznę od tegorocznych uczestników, wśród których przeważają pary (związki). W tych początkowych odcinkach widać, że uczestnicy nie chcą robić dram, by nie wypaść w telewizji jak Agnieszka Głowacka czy Renata Kaczoruk, przez co odcinki obfitują w miłosne urywki, gdzie każdy sobie "kochaniuje". Odniosłam również wrażenie, że jest dużo więcej zwierzeń w ramach wywiadów poza wyścigiem. I to nie jest tak, że one mnie nie interesują - pamiętam, że w zeszłym roku bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie choćby Mandaryna i słuchałam jej historii z zaciekawieniem - ale w tej edycji po prostu je przewijam. Albo jest ich za dużo, albo są one wyjątkowo dramatyczne, albo może tylko mnie nie interesują, ponieważ bardzo słabo znam uczestników.

No właśnie. W poprzednich edycjach było tak, że raczej znałam biorące udział w programie gwiazdy lub chociaż kojarzyłam co nieco, kto jest kim. A nawet, jak kogoś nie znałam, to dana osoba była tak wyrazista (w jedną lub w drugą stronę), że zapadała mi w pamięć. W związku tym nawet po programie czasem śledziłam, co się u danych uczestników dzieje. Mam wrażenie, że ta edycja pełna jest przezroczystych postaci - wyjątkiem są Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski oraz Wiktoria Gąsiewska i Mateusz Gąsiewski. Te dwie pary zapadły mi w pamięć najbardziej.

Podkreślę, że jestem po seansie dwóch odcinków i wszystko może się jeszcze zmienić, ale na ten moment czuję, że "Afryka Express" mnie po prostu nudzi. Zadania nie wzbudzają we mnie emocji, podobnie jak większość uczestników, i na ten moment liczę na to, że nadchodzące epizody będą nieco lepsze i odkryją piękno Czarnego Lądu.

Afryka Express - harmonogram odcinków

Program "Afryka Express", który zadebiutował 6 września 2025 roku, będzie składał się z 12 odcinków. Na antenie TVN-u emitowany jest o godzinie 19:45. Można go również obejrzeć online w HBO Max oraz Playerze, gdzie widzowie otrzymują dostęp do dłuższych odcinków.

Oto harmonogram emisji:

1. odcinek - 6 września

2. odcinek - 13 września

3. odcinek - 20 września

4. odcinek - 27 września

5. odcinek - 4 października

6. odcinek - 11 października

7. odcinek - 18 października

8. odcinek - 25 października

9. odcinek - 1 listopada

10. odcinek - 8 listopada

11. odcinek - 15 listopada

12. odcinek - 22 listopada

Afryka Express - uczestnicy

Edyta Zając i Michał Mikołajczak

Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki

Wiktoria Gąsiewska i Mateusz Gąsiewski

Izu Ugonoh i Antonina Ugonoh

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak

Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz

Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski

Monika Hoffman-Piszor i Iga Hoffman

Anna Bortniak 20.09.2025 13:14

