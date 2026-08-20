TVN pokazał nowości na jesień. Czekam na ten jeden program

Jesień w TVN zapowiada się interesująco. Lada moment na antenie pojawią się kolejne sezony uwielbianych przez widzów programów - wróci "Top Model", "Azja Express", a także "The Floor", czyli tytuły, które cieszą się ogromną popularnością. Mimo że czekam na nie z niecierpliwością, to nie mogę doczekać się szczególnie jednej nowości, która zadebiutuje na antenie TVN. To będzie hit.

TVN: ramówka na jesień 2026. Lista programów i daty premier

Taskmaster

"Taskmaster" to program który został okrzyknięty globalnym fenomenem popkulturowym, i to właśnie na niego czekam z niecierpliwością. Początkowo był dostępny wyłącznie na rynku brytyjskim, a z biegiem czasu prawa do produkcji zostały sprzedane w niemal 20 krajach na całym świecie, w tym również w Polsce.

Taskmaster, czyli Adam Woronowicz, to gospodarz i ostateczny autorytet programu, który nadaje ton całemu widowisku - ustala zasady gry i ocenia uczestników. Podejmuje on decyzje nie zawsze logiczne, a nawet często absurdalne. Jego perspektywa decyduje o tym, co jest sukcesem i jaki uczestnik zaskoczył go najbardziej. Jego asystent, Cezary Sikora, odpowiada natomiast za techniczne aspekty programu: tłumaczy zasady uczestnikom, pilnuje, by ich przestrzegali oraz towarzyszy im na każdym etapie rywalizacji.

Uczestnikami pierwszej polskiej edycji programu "Taskmaster" są: Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur, Żabson oraz Zofia Zborowska-Wrona.

Premiera programu "Taskmaster" odbędzie się 31 sierpnia w poniedziałek o godzinie 21:30.

Taskmaster. Fot. TVN

Top Model

Na ekrany z 15. sezonem wraca program "Top Model", którego celem jest wyłonienie najlepszej modelki lub modela. W składzie jurorskim zasiądą: Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Dawid Woliński oraz Marcin Tyszka. W tej edycji dołączy do nich Ewelina Gralak, ekspertka branży fashion. To nie jedyna zmiana w jubileuszowej edycji - Michała Piróga zastąpi Klaudia El Dursi, z kolei Miłosz Kulesza obejmie nową funkcję tzw. Social Buddy.

Premiera 15. sezonu programu "Top Model" odbędzie się w 2 września w środę o godzinie 21:30.

Top Model. Fot. TVN

Azja Express

Uwielbiany przez Polaków program "Azja Express" niebawem powróci na ekrany za sprawą kolejnego, 5. już sezonu. W formacie, w którym ściga się 8 par złożonych z celebrytów oraz ich przyjaciół, uczestnicy wyruszają w emocjonującą podróż po Azji, mając do dyspozycji jedynie 1 dolara na dzień. W trakcie wyścigu czekają na nich wymagające zadania, ale również immunitety, które chronią ich przed eliminacjami oraz nagrody pieniężne w postaci amuletów.

Wyścig rozpocznie się na Bali, a następnie przeniesie się na Jawę. Metą będzie Singapur. Program poprowadzi Izabella Krzan, która będzie czuwać nad 8 parami, czyli: Mateuszem Banasiukiem i Aldoną Banasiuk, Michał Danilczukiem i Pawłem Danilczukiem, Edytą Herbuś i Piotrem Bukowieckim, Błażejem Królem i Robertem "DrySkullem" Krawczykiem, Zoją Skubis i Marysią Jeleniewską, Małgosią Sochą i Mariuszem Szydłem, Kasią Zillmann i Janją Lesar oraz Adamem "Naruciakiem" Zimmermannem i Kubą "Dezydery" Stulinem.

Premiera 5. sezonu programu "Azja Express" odbędzie się 5 września w sobotę o godzinie 19:45.

Azja Express. Fot. TVN

The Floor

"The Floor" wraca z kolejnymi odsłonami. Na start z sezonem 8. Głównym zadaniem uczestników programu jest zdobycie jak największej powierzchni tytułowej podłogi, pokonując przeciwników w kolejnych rundach. Aby tego dokonać, należy jak najszybciej nazwać obrazki, które pojawiają się na ekranie w ramach danej kategorii, by nie stracić miejsca na podłodze.

Podłoga składa się ze stu pól, a każde z nich zajmuje jeden uczestnik. Do pola danego gracza przypisana jest konkretna kategoria, w której uważa się on za eksperta. Po każdej rozgrywce zwycięzca ma dwie opcje: albo walczyć z kolejnym przeciwnikiem w jego kategorii i mieć szansę powiększenia swojej powierzchni na podłodze, albo zrezygnować z pojedynku i zachować swoje dotychczasowe terytorium, nie ryzykując odpadnięcia z programu.

To tych podstawowych zasad, które pozostają niezmienne, dodano jednak 2 nowe reguły, które zaostrzą rywalizację miedzy uczestnikami. Po trzech wygranych pojedynkach uczestnik będzie mógł wybrać pomiędzy znanym już złotym kwadratem a nowością - kradzieżą kategorii. Dodatkowo na podłodze pojawi się ukryty kwadrat z nagrodą 50 tysięcy złotych, którą można zdobyć, jeśli pole zostanie wylosowane lub przejęte w pojedynku.

Nowy sezon programu "The Floor" będzie emitowany od 31 sierpnia od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:50. Wcześniej, 29 i 30 sierpnia o godzinie 19:45, w dwóch odcinkach The Floor VIP Challange zmierzą się gwiazdy.

The Floor. Fot. TVN

Jesień 2026 w TVN: wszystkie premiery

Taskmaster. Emisja: poniedziałek, 21:30 (od 31 sierpnia)

Top Model. Emisja: środa, 21:30 (od 2 września)

Azja Express. Emisja: sobota, 19:45 (od 5 września)

MasterChef. Emisja: niedziela, 19:45 (od 6 września)

The Floor. Emisja: poniedziałek-czwartek, 20:50 (od 31 sierpnia)

Dzień dobry TVN. Emisja: codziennie, godz. 7:45

Kobieta na krańcu świata. Emisja: niedziela, 11:30 (od 30 sierpnia)

Nowa Szelągowska. Emisja: niedziela, 17:55 (od 27 września)

Bez kompleksów. Emisja: sobota, 11:30 (od 3 października)

Kuba Wojewódzki. Emisja: wtorek, 21:30 (od 1 września)

Kuchenne rewolucje. Emisja: czwartek, 21:30 (od 3 września)

Unboxing - Wielkie otwarcie. Emisja: niedziela, 11:30 (od 25 października)

Co za tydzień. Emisja: niedziela, 12:35

Na wspólnej. Emisja: poniedziałek-czwartek, 20:15

Szpital św. Anny. Emisja: poniedziałek-piątek, 16:50 (od 31 sierpnia)

Młode gliny. Emisja: poniedziałek-piątek, 15:45 (od 5 października)

Detektywi. Emisja: poniedziałek-piątek, 17:55 (od 31 sierpnia)

Ukryta prawda. Emisja: poniedziałek-piątek, 15:45 (od 31 sierpnia)

Uwaga!. Emisja: poniedziałek-czwartek, 19:55; piątek, 19:50

Fakty. Emisja: codziennie, godz. 19:00

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