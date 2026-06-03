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Bilety na Łódź Summer Festival 2026. Jak je zdobyć?

Łódź Summer Festival to jeden z najpopularniejszych letnich wydarzeń na mapie Polski. Darmowe wydarzenie co roku przyciąga ogromną liczbę festiwalowiczów, a organizatorzy dbają o to, by w line-upie znalazły się głośne nazwiska. Jak dostać bilety na festiwal?

Anna Bortniak
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Za niecałe 2 miesiące rozpocznie się Łódź Summer Festival. Impreza, która odbywa się na łódzkich Błoniach, co roku przyciąga sporą liczbę osób. W tym roku na festiwalu będzie można zobaczyć gwiazdy światowego formatu - na scenie wystąpią m.in. Timbaland i Sean Paul, a także Mata, Problem, Dawid Kwiatkowski, Happysad czy Pezet. Jedno jest pewne - będzie się działo. Jak zdobyć bilety na festiwal?

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Łódź Summer Festival 2026: bilety - jak zdobyć?

Z biletami na Łódź Summer Festival 2026 sprawa jest prosta i nie ma tutaj dużej filozofii. Biletów wcale nie trzeba zdobywać, ponieważ festiwal jest w pełni darmowy - za wstęp nie trzeba płacić ani złotówki. W związku z tym przy wejściu na teren wydarzenia nikt nie sprawdza biletów, ale warto pamiętać, że na festiwal nie wejdzie każdy. Obowiązuje bowiem limit osób, aby spełnić zasady bezpieczeństwa.

Wstęp na Łódź Summer Festival jest w pełni bezpłatny, ale jest coś, za co uczestnicy będą musieli zapłacić - oczywiście nie wszyscy, a jedynie ci, którzy będą tego potrzebowali. Mowa o parkingu dla camperów, polu namiotowym oraz parkingu dla samochodów. Jeśli ktoś chciałby z takich udogodnień skorzystać, to jest taka możliwość.

Tegoroczny line-up na Łódź Summer Festival 2026 zapowiada się natomiast fenomenalnie. Na ten moment nie ogłoszono jeszcze wszystkich wykonawców i wykonawczyń, a dotychczas pojawiły się następujące nazwiska:

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PIĄTEK, 24 LIPCA

  • Bastille
  • Rudimental DJ Set
  • Żabson
  • White 2115
  • Kuqe 2115
  • Zalia
  • DRE$$CODE
  • Happysad
  • Dawid Kwiatkowski
  • Natalie Imbruglia

SOBOTA, 25 LIPCA

  • Timbaland
  • Bedoes 2115
  • PR8BL3M
  • Hubert.
  • Justyna Steczkowska
  • Nocny Kochanek
  • Ania Dąbrowska
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NIEDZIELA, 26 LIPCA

  • Jet
  • Kacperczyk
  • Chivas
  • Tede
  • Pezet
  • Mata
  • Sean Paul
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Anna Bortniak
03.06.2026 17:27
Tagi: Festiwale muzyczne
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