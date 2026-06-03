Bilety na Łódź Summer Festival 2026. Jak je zdobyć?

Za niecałe 2 miesiące rozpocznie się Łódź Summer Festival. Impreza, która odbywa się na łódzkich Błoniach, co roku przyciąga sporą liczbę osób. W tym roku na festiwalu będzie można zobaczyć gwiazdy światowego formatu - na scenie wystąpią m.in. Timbaland i Sean Paul, a także Mata, Problem, Dawid Kwiatkowski, Happysad czy Pezet. Jedno jest pewne - będzie się działo. Jak zdobyć bilety na festiwal?

REKLAMA

Łódź Summer Festival 2026: bilety - jak zdobyć?

Z biletami na Łódź Summer Festival 2026 sprawa jest prosta i nie ma tutaj dużej filozofii. Biletów wcale nie trzeba zdobywać, ponieważ festiwal jest w pełni darmowy - za wstęp nie trzeba płacić ani złotówki. W związku z tym przy wejściu na teren wydarzenia nikt nie sprawdza biletów, ale warto pamiętać, że na festiwal nie wejdzie każdy. Obowiązuje bowiem limit osób, aby spełnić zasady bezpieczeństwa.

Wstęp na Łódź Summer Festival jest w pełni bezpłatny, ale jest coś, za co uczestnicy będą musieli zapłacić - oczywiście nie wszyscy, a jedynie ci, którzy będą tego potrzebowali. Mowa o parkingu dla camperów, polu namiotowym oraz parkingu dla samochodów. Jeśli ktoś chciałby z takich udogodnień skorzystać, to jest taka możliwość.

Tegoroczny line-up na Łódź Summer Festival 2026 zapowiada się natomiast fenomenalnie. Na ten moment nie ogłoszono jeszcze wszystkich wykonawców i wykonawczyń, a dotychczas pojawiły się następujące nazwiska:

REKLAMA

PIĄTEK, 24 LIPCA

Bastille

Rudimental DJ Set

Żabson

White 2115

Kuqe 2115

Zalia

DRE$$CODE

Happysad

Dawid Kwiatkowski

Natalie Imbruglia

SOBOTA, 25 LIPCA

Timbaland

Bedoes 2115

PR8BL3M

Hubert.

Justyna Steczkowska

Nocny Kochanek

Ania Dąbrowska

REKLAMA

NIEDZIELA, 26 LIPCA

Jet

Kacperczyk

Chivas

Tede

Pezet

Mata

Sean Paul

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA





REKLAMA

Anna Bortniak 03.06.2026 17:27

REKLAMA