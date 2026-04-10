Bambi ogłasza B-Day Festival. To będą jej huczne urodziny
Bambi zorganizuje urodzinowy festiwal, B-Day Festival. Jak wspomniała raperka, będzie to festiwal o kobietach, ale nie tylko dla kobiet. Pierwsze wykonawczynie zostały zapowiedziane przy okazji ogłoszenia wydarzenia, a podczas tegorocznych Popkillerów Bambi ujawniła jeszcze jedną informację.
B-Day Festival by Bambi z pewnością będzie jednym z bardziej interesujących festiwali na muzycznej mapie Polski. Pomysł na wydarzenie jest interesujący - koncerty odbędą się w dniu urodzin Bambi, 25 października, a na scenie oprócz niej wystąpią jej ulubione raperki z całego świata. Kto właściwie wystąpi na wydarzeniu? Artystka ogłosiła do tej pory dwie wykonawczynie, a na Popkillerach zdradziła, kto jeszcze pojawi się na tych hucznych urodzinach.
Bambi zorganizuje B-Day Festival. Kto wystąpi?
Informacja o festiwalu pojawiła się pod koniec marca na Instagramie Bambi:
Przez ostatni czas dopinałam projekt o którym zawsze marzyłam! To dzień w którym świętowanie moich urodzin połączymy z koncertami moich ulubionych raperek z całego świata, how cool is that? Jako pierwsze ogłaszamy Bb trickz, BIA oraz mój solowy koncert z premierowym repertuarem. Spokojnie to dopiero początek i kolejne ogłoszenia mamy przed sobą.
Jak podkreśliła raperka, w line upie pojawiła się hiszpańska raperka Bb trickz, amerykańska artystka BIA oraz sama Bambi. Na plakacie widnieje 5 pustych miejsc, co oznacza, że niebawem ogłoszonych zostanie 5 innych wykonawczyń, a także goście specjalni.
Podczas tegorocznych Popkillerów Bambi ujawniła
Myślę, że to jest przede wszystkim festiwal dla młodych dziewczyn, które szukają może jakichś inspiracji muzycznych. To jest, tak jak mówiłam, moja playlista urodzinowa, moje ulubione artystki, więc myślę, że przede wszystkim jest dużo inspiracji.
Na pytanie o polskie raperki, Bambi odpowiedziała, że na scenie pojawi się oczywiście ona sama. Dodała, że na pewno pojawią się goście specjalni z Polski. Do festiwalu zostało jeszcze trochę czasu, a kolejne ogłoszenia najpewniej pojawią się niebawem.
B-Day Festival by Bambi odbędzie się w niedzielę, 25 października, w Warszawie na COS Torwar. Bilety na wydarzenie można zakupić za pośrednictwem serwisu eBilet.
