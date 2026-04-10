Bambi ogłasza B-Day Festival. To będą jej huczne urodziny

Bambi zorganizuje urodzinowy festiwal, B-Day Festival. Jak wspomniała raperka, będzie to festiwal o kobietach, ale nie tylko dla kobiet. Pierwsze wykonawczynie zostały zapowiedziane przy okazji ogłoszenia wydarzenia, a podczas tegorocznych Popkillerów Bambi ujawniła jeszcze jedną informację.

Anna Bortniak
B-Day Festival by Bambi z pewnością będzie jednym z bardziej interesujących festiwali na muzycznej mapie Polski. Pomysł na wydarzenie jest interesujący - koncerty odbędą się w dniu urodzin Bambi, 25 października, a na scenie oprócz niej wystąpią jej ulubione raperki z całego świata. Kto właściwie wystąpi na wydarzeniu? Artystka ogłosiła do tej pory dwie wykonawczynie, a na Popkillerach zdradziła, kto jeszcze pojawi się na tych hucznych urodzinach.

Bambi zorganizuje B-Day Festival. Kto wystąpi?

Informacja o festiwalu pojawiła się pod koniec marca na Instagramie Bambi:

Przez ostatni czas dopinałam projekt o którym zawsze marzyłam! To dzień w którym świętowanie moich urodzin połączymy z koncertami moich ulubionych raperek z całego świata, how cool is that? Jako pierwsze ogłaszamy Bb trickz, BIA oraz mój solowy koncert z premierowym repertuarem. Spokojnie to dopiero początek i kolejne ogłoszenia mamy przed sobą.

Jak podkreśliła raperka, w line upie pojawiła się hiszpańska raperka Bb trickz, amerykańska artystka BIA oraz sama Bambi. Na plakacie widnieje 5 pustych miejsc, co oznacza, że niebawem ogłoszonych zostanie 5 innych wykonawczyń, a także goście specjalni.

Podczas tegorocznych Popkillerów Bambi ujawniła

Myślę, że to jest przede wszystkim festiwal dla młodych dziewczyn, które szukają może jakichś inspiracji muzycznych. To jest, tak jak mówiłam, moja playlista urodzinowa, moje ulubione artystki, więc myślę, że przede wszystkim jest dużo inspiracji.

Na pytanie o polskie raperki, Bambi odpowiedziała, że na scenie pojawi się oczywiście ona sama. Dodała, że na pewno pojawią się goście specjalni z Polski. Do festiwalu zostało jeszcze trochę czasu, a kolejne ogłoszenia najpewniej pojawią się niebawem.

B-Day Festival by Bambi odbędzie się w niedzielę, 25 października, w Warszawie na COS Torwar. Bilety na wydarzenie można zakupić za pośrednictwem serwisu eBilet.

10.04.2026 15:55
Najnowsze
15:15
TOP 5 nowości na weekend w HBO Max. Duży wybór filmów
Aktualizacja: 2026-04-10T15:15:22+02:00
14:01
Ta śmierć w Daredevilu zmieni wszystko. Dawać następny odcinek
Aktualizacja: 2026-04-10T14:01:00+02:00
12:48
Tak wygląda Ekspedycja XD. Jest zwiastun
Aktualizacja: 2026-04-10T12:48:08+02:00
11:53
Skutki uboczne wyglądają jak adaptacja mema o smutnym Keanu. Recenzja
Aktualizacja: 2026-04-10T11:53:19+02:00
10:48
Zabawa w pochowanego 2 to czysta rozrywka. Bawiłem się doskonale
Aktualizacja: 2026-04-10T10:48:53+02:00
9:17
Gwiazdor Breaking Bad powraca do ikonicznej roli. Uronicie łezkę
Aktualizacja: 2026-04-10T09:17:41+02:00
19:15
HBO przedłuża najchętniej oglądaną komedię od dekady. No i fajnie
Aktualizacja: 2026-04-09T19:15:48+02:00
18:32
Co Elisabeth Moss robi w Testamentach? To nie jest zwyczajne cameo
Aktualizacja: 2026-04-09T18:32:00+02:00
17:13
Testamenty to godny następca Opowieści podręcznej. Mam ciarki
Aktualizacja: 2026-04-09T17:13:00+02:00
16:33
Podlasie pod ostrzałem. Powód? Język używany w filmie
Aktualizacja: 2026-04-09T16:33:00+02:00
15:26
Netflix przedłuża uwielbianą serię filmów akcji. W końcu
Aktualizacja: 2026-04-09T15:26:16+02:00
15:03
Warner znalazł nową Diunę? Niepokojące sci-fi wbije was w fotele
Aktualizacja: 2026-04-09T15:03:00+02:00
14:59
Zmarł aktor z Gry o tron. Miał 35 lat
Aktualizacja: 2026-04-09T14:59:24+02:00
14:27
Serial Mroczna materia powróci już niedługo. Co o nim wiemy?
Aktualizacja: 2026-04-09T14:27:52+02:00
13:02
Filip Gurłacz kradnie drugi plan w Podlasiu. Świetna rola
Aktualizacja: 2026-04-09T13:02:47+02:00
12:46
Franz Kafka wreszcie w streamingu. Biografię pisarza obejrzysz bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2026-04-09T12:46:02+02:00
10:51
Najbardziej wyczekiwany film 2026 roku? Nie zgadniesz
Aktualizacja: 2026-04-09T10:51:07+02:00
10:20
Nowy odcinek Daredevil: Odrodzenie pozamiatał. Jest najlepszy w historii
Aktualizacja: 2026-04-09T10:20:50+02:00
9:39
Tom Holland ocenił Odyseję Nolana. Dołożył do pieca
Aktualizacja: 2026-04-09T09:39:31+02:00
8:53
Disney chce, by kolejny Avatar był krótszy i tańszy. Ja też
Aktualizacja: 2026-04-09T08:53:36+02:00
