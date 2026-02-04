REKLAMA
Line-up na Męskim Graniu 2026 jest mocny. Oto wszyscy artyści

Latem wystartuje wydarzenie, na który co roku czeka sporo festiwalowiczów. Mowa o Męskim Graniu, które rozbrzmi już po raz 17. Jakiś czas temu poznaliśmy daty koncertów, a teraz wiadomo już, kto wystąpi w poszczególnych miastach. Oto line-up festiwalu Męskie Granie 2026.

Męskie Granie to jeden z najpopularniejszych polskich festiwali, który co roku przyciąga tłumy fanów. Sponsorowane przez markę Żywiec wydarzenie już od 17 lat łączy różnorodnych artystów, dzięki którym ze sceny rozbrzmiewają rozmaite gatunki, takie jak alternatywny pop, rock, muzyka elektroniczna czy nawet hip-hop. Podczas minionej edycji na scenie pojawiło się ponad 140 artystów i zespołów, w tym m.in. Daria Ze Śląska, Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love, Ørganek, Bela Komoszyńska, Maria Peszek, Artur Andrus, Czesław Mozil. Kto uświetni wydarzenie w tym roku? Jest line-up.

Męskie Granie 2026 - line-up. Kto wystąpi?

Pierwszy koncert w ramach festiwalu odbędzie się 26 czerwca w Żywcu, a ostatnie wydarzenie spod szyldu Męskiego Grania będzie można zobaczyć 22 sierpnia w Warszawie. Mimo że skład Orkiestry Męskiego Grania nie jest jeszcze znany, to już możemy zapoznać się z line-upem wydarzenia.

26-27 czerwca - Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem

PIĄTEK:

  • Scena Główna: The Cassino; Grechuta Herbuta 2.0; Sistars; Vito Bambino Feat. Fukaj; Męskie Granie Przestawia
  • Scena Ż: Omasta; Wojciech Baranowski; Radio Maria. Hoshii gra /ż/ Peszek; Ørganek

SOBOTA:

  • Scena Główna: Lor; Tribute to Stanisław Soyka - Natalia Przybysz Feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska; Igo; Mrozu MTV Unplugged; Męskie Granie Orkiestra 2026
  • Scena Ż: Leon Krześniak; Zalia; Raz Dwa Trzy; Ofelia

10-11 lipca - Poznań, Park Cytadela

PIĄTEK:

  • Scena Główna: Yana; Zakopower xx Miuosh; Kacperczyk; Sistars; Męskie Granie Przestawia
  • Scena Ż: Kuba i Kuba; Daria Ze Śląska; Radio Maria. Hoshii gra /ż/ Peszek; Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade

SOBOTA:

  • Scena Główna: Wiktor Waligóra; Tribute to Stanisław Soyka - Natalia Przybysz Feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska; Igo; Coma; Męskie Granie Orkiestra 2026
  • Scena Ż: Metro; Warszawskie Combo Taneczne i Księżniczki Feat. Kasia Lins, Margaret, Mery Spolsky; Anna Maria Jopek; Lordofon

31 lipca-1 sierpnia - Wrocław, Pola Marsowe

PIĄTEK:

  • Scena Główna: Lor; Natalia Przybysz; Myslovitz; Ralph Kaminski; Męskie Granie Przestawia
  • Scena Ż: Dezydery; Kępiński x Derej [Polska] Ścieżka Dźwiękowa; Acid Drinkers; Łąki Łan

SOBOTA:

  • Scena Główna: Wiraszko; Kasia Sienkiewicz; Tribute to Stanisław Soyka - Natalia Przybysz Feat. Smolik, Paulina Przybysz, Grażyna Łobaszewska; Coma; Męskie Granie Orkiestra 2026
  • Scena Ż: Hela; Matylda/Łukasiewicz; Ørganek; Kosmonauci

7-8 sierpnia - Kraków, Muzeum Lotnictwa

PIĄTEK:

  • Scena Główna: Wiktor Dyduła; Myslovitz; Kacperczyk; Ralph Kaminski; Męskie Granie Przestawia
  • Scena Ż: Piotr Odoszewski; Daria Ze Śląska; Anna Maria Jopek; Kosmonauci

SOBOTA:

  • Scena Główna: Cinnamon Gum; "Byłeś Serca Biciem" - Tribute To Andrzej Zaucha: Ewa Bem, Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligóra; Błażej Król; Nosowska; Męskie Granie Orkiestra 2026
  • Scena Ż: Martyna Baranowska; Matylda/Łukasiewicz; Lech Janerka; Edyta Bartosiewicz Solo Act; MG x Jarocin: "Moja Krew, Twoja Krew"

21-22 sierpnia - Warszawa, Lotnisko Bemowo

PIĄTEK:

  • Scena Główna: Wiktor Dyduła; Zakopower xx Miuosh; Kacperczyk; Igo; Zalewski; Męskie Granie Przestawia
  • Scena Ż: Omasta; Warszawskie Combo Taneczne i Księżniczki Feat. Kasia Lins, Margaret, Mery Spolsky; MG x Jarocin: „Moja Krew, Twoja Krew”; Igor Herbut Solo; Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade

SOBOTA:

  • Scena Główna: Cinnamon Gum; Kasia Sienkiewicz; Abradab / Kaliber 44 Feat. Gutek, Rahim, Fokus, DJ Eprom, K2, Kleszcz; Ralph Kaminski; Nosowska; Męskie Granie Orkiestra 2026
  • Scena Ż: Hela; Ofelia; Zalia; Edyta Bartosiewicz Solo Act; Acid Drinkers
