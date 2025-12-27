Festiwale i konwenty 2026. Największe imprezy dla fanów popkultury

Ładowanie...

Sezon festiwalowy zaczyna się już w maju, a na konwenty ludzie napływają z całej Polski już w kwietniu. Mimo że czasu jest jeszcze sporo, to warto już zawczasu zaplanować sobie wyjazdy, aby mieć pewność, że w kalendarzu miejsca wystarczy na wszystkie interesujące wydarzenia. Gdzie wybrać się w 2026 r.? Wybieramy najciekawsze festiwale i konwenty.

Festiwale muzyczne 2026

3-majówka Wrocław

Kiedy: 1-3 maja

1-3 maja Gdzie: Wrocław

Wrocław Strona festiwalu: 3-majówka Wrocław

3-Majówka to coroczny festiwal muzyczny we Wrocławiu, który otwiera sezon festiwalowy. Wydarzenie organizowane jest w długi majowy weekend (zwykle od 1 do 3 maja) i odbywa się na terenie Hali Stulecia, głównie w samej Hali oraz na Pergoli. Potwierdzono już, że w 2026 r. uczestnicy festiwalu będą mogli posłuchać zespołu Apocalyptica. Festiwal tradycyjnie poprzedzony jest wydarzeniem Gitarowy Rekord Guinnessa, które odbywa się na wrocławskim rynku.

Orange Warsaw Festival

Kiedy: 29-30 maja

29-30 maja Gdzie: Warszawa

Warszawa Strona festiwalu: Orange Warsaw Festival

Jednym z pierwszych festiwali jest również Orange Warsaw Festival, który odbywa się pod koniec maja w Warszawie. Na ten moment ogłoszono już pierwsze gwiazdy, jakimi będą Lewis Capaldi, Olivia Dean, FKA twigs oraz TV Girl. Warto pamiętać, że uczestnicy Orange Warsaw Festival, którzy będą chcieli wybrać się również na Open'er Festival, mogą kupić karnet na oba wydarzenia.

Mystic Festival

Kiedy: 3-6 czerwca

3-6 czerwca Gdzie: Gdańsk

Gdańsk Strona festiwalu: Mystic Festival

Mystic Festival to z kolei jeden z największych polskich festiwali, który dobrze znają fani muzyki metalowej i innych gatunków ciężkich brzmień. Od 2019 r. odbywa się on w Gdańsku, goszcząc na 5 scenach kilkadziesiąt zespołów. Artyści, którzy pojawią się na tegorocznej edycji, to m.in. Carpenter Brut, A.A. Williams, Priest, Kent Osborne, Eyehategod, Cavalera, Primordial i Saxon.

EKIPA Festival

Kiedy: 6 czerwca

6 czerwca Gdzie: Kraków

Kraków Strona festiwalu: EKIPA Festival

Fani youtubera Friza oraz jego Ekipy będą mogli wziąć udział w 3. edycji festiwalu Ekipy. W poprzednich latach na festiwalowej scenie wystąpili Friz, Wersow, Genzie, Mortal i Trzech Króli, a także Mr. Polska. Wydarzeniu towarzyszą warsztaty kreatywne. Szczegółowy harmonogram wydarzenia nie jest jeszcze dostępny, natomiast bilety są już w sprzedaży.

Męskie Granie

Kiedy: 26 czerwca - 22 sierpnia

26 czerwca - 22 sierpnia Gdzie: Żywiec, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa

Żywiec, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa Strona festiwalu: Męskie Granie

Męskie Granie to jeden z najpopularniejszych polskich festiwali, który co roku przyciąga tłumy fanów. Sponsorowane przez markę Żywiec wydarzenie już od 16 lat łączy różnorodnych artystów, dzięki którym ze sceny rozbrzmiewają rozmaite gatunki, takie jak alternatywny pop, rock, muzyka elektroniczna czy nawet hip-hop. W poprzednich latach można było uczestniczyć w koncertach takich gwiazd jak bracia Kacperczyk, Kasia Nosowska, Artur Rojek, Tomasz Organek, Kaśka Sochacka, Fisz Emade Tworzywo, Myslovitz czy Mela Koteluk. Line-up na 2026 r. nie jest jeszcze znany.

Las Festival

Kiedy: 24-29 czerwca

24-29 czerwca Gdzie: Lubawka

Lubawka Strona festiwalu: Las Festival

Las Festival to jeden z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce ze względu na malowniczą scenerię. Wydarzenie odbywa się bowiem w malowniczej scenerii na szczycie góry w Paczynie koło Lubawki, w samym środku lasu. Oprócz segmentu muzycznego ​(od minimalu i house'u po live acty i eksperymenty) można wziąć udział również w warsztatach ruchowych i artystycznych.​

Open'er Festival

Kiedy: 1-4 lipca

1-4 lipca Gdzie: Gdynia

Gdynia Strona festiwalu: Open'er Festival

Początek lipca należy do Open'er Festivalu. Jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce odbywa się na lotnisku Gdynia-Kosakowo i trwa 4 dni. W tym roku na festiwalowych scenach wystąpią takie gwiazdy jak The XX, Calvin Harris, Nick Cave & The Bed Seeds, The Cure, Audrey Nuna, David Byrne, Ethel Cain, Clipse, Halsey, Anna von Hausswolff, Horsegiirl, Idles, Jade, Zara Larsson, Pinkpantheress, Renee Rapp, Addison Rae, Sofi Tukker, Teddy Swims, The Afghan Whigs, Tomora i Don West.

Audioriver Festival

Kiedy: 10-12 lipca

10-12 lipca Gdzie: Łódź

Łódź Strona festiwalu: Audioriver Festival

19. edycja Audioriver Festival, jednego z największych wydarzeń w Polsce, rozbuja wszystkich, którzy w tym roku przyjadą na wydarzenie do Łodzi. Czy warto? Z pewnością. Organizatorzy, jak co roku, zadbali o różnorodność pod względem muzyki i artystów - na festiwalu pojawią się bowiem przedstawiciele i przedstawicielki muzyki elektronicznej i alternatywnej. Pierwsi artyści zostaną ogłoszeni jeszcze w tym roku.

Mazury Hip Hop Festival 2026 Reborn

Kiedy: 16-18 lipca

16-18 lipca Gdzie: Giżycko

Giżycko Strona festiwalu: Mazury Hip Hop Festival

Mazury Hip Hop Festival pisze nowy rozdział największego hip-hopowego święta w Polsce. Organizatorzy zapowiadają, że 26. edycja ma być jeszcze mocniejsza niż kiedykolwiek - Reborn przyniesie nie tylko świeżą energię, ale również najmocniejszy line up i atmosferę, w której zanurzą się fani hip-hopowych brzmień.

OFF Festival

Kiedy: 7-9 sierpnia

7-9 sierpnia Gdzie: Katowice

Katowice Strona festiwalu: OFF Festival

Na początku sierpnia fani nieszablonowych i charyzmatycznych artystów zbiorą się w Dolinie Trzech Stawów, by delektować się wyjątkową muzyką w ramach OFF Festivalu w Katowicach. Wydarzenie odbędzie się na Śląsku już po raz 19. W tym roku na scenie wystąpią tacy wykonawcy jak Amyl and the Sniffers, Oklou, Earl Sweatshirt, Black Country, New Road, Sunny Day Real Estate, Current Joys, Clams Casino czy Chat Pile.

BitterSweet Festival

Kiedy: 13-15 sierpnia

13-15 sierpnia Gdzie: Poznań

Poznań Strona festiwalu: BitterSweet Festival

BitterSweet Festival to nowe wydarzenie na festiwalowej mapie Polski. Jego 2. edycja, podczas której będzie można uczestniczyć nie tylko w koncertach, ale również wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących, odbędzie się w poznańskim Parku Cytadela w połowie sierpnia. Na trzech scenach pojawi się ponad 40 artystów, w tym m.in. Gorillaz, Twenty One Pilots, Lorde, Charlotte Cardin, Meute, Paul Kalkbrenner czy Tom Odell.

Konwenty 2026

One More Game

Kiedy: 11-12 kwietnia

11-12 kwietnia Gdzie: Wrocław

Wrocław Strona festiwalu: One More Game

Festiwal One More Game to gratka dla miłośników gier. Już w kwietniu do Wrocławia zjadą zapaleni gracze, by skorzystać z darmowej wypożyczalni gier planszowych, karcianych oraz RPG, wziąć udział w turnieju e-sport i zmierzyć się w takich grach jak CS2, Fortnite, League of Legends, Quake Champions, Deluxe Ski Jump, Marvel Rivals, Rocket League czy Valorant, a także zagrać w gry retro w ramach strefy stworzonej przez RetroSferę oraz RetroGraty.pl. To nie jedyne atrakcje, dlatego warto odwiedzić stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.

Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej

Kiedy: 16-19 kwietnia

16-19 kwietnia Gdzie: Poznań

Poznań Strona festiwalu: Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej

Fani komiksu nie mogę przegapić wydarzenia, jakim jest Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej, który odbywa się od 2018 r. W ciągu 2 pierwszych dni uczestnicy będą mogli wziąć udział w konferencji naukowej z komiksowymi ekspertami z całego kraju, a 2 kolejne dni to klasyczne wydarzenia festiwalowe. Podczas nich będzie można wziąć udział w prelekcjach, spotkaniach autorskich i wystawach, a także skorzystać z darmowych publikacji.

Pyrkon

Kiedy: 19-21 czerwca

19-21 czerwca Gdzie: Poznań

Poznań Strona festiwalu: Pyrkon

Pyrkon to jeden z największych w Europie festiwali fantastyki, podczas którego miłośnicy gier, filmów, komiksów czy literatury będą mogli zanurzyć się w fantastyczny świat. Wydarzenie będzie obfitowało w prelekcje, gry, wystawy oraz spotkania z twórcami z całego świata. Do Poznania zjedzie również ponad 300 wystawców z unikalnymi produktami dla fanów fantasy. Na miejscu będzie można spotkać także autorów książek, twórców gier, komiksów, RPG, influencerów i aktorów.

Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier

Kiedy: 26-27 września 2026

26-27 września 2026 Gdzie: Łódź

Łódź Strona festiwalu: Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier

Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier to miejsce spotkań nie tylko dla miłośników komiksów, ale również ich twórców. Wydarzenie podzielone jest na segmenty, wśród których znajdują się: strefa komiksu, strefa gier, strefa targowa, konkursy komiksowe, wystawy, warsztaty i edukacja, strefa Star Wars, strefa Manga Corner oraz Cosplay.

Anna Bortniak 27.12.2025 19:09

