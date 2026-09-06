"Breaking Bad" opowiada historię nauczyciela chemii, który dowiaduje się, że ma raka. Los stawia na jego drodze dawnego ucznia. Wspólnie rozpoczynają produkcję metamfetaminy, dzięki czemu główny bohater będzie mógł zapewnić rodzinie finansowe bezpieczeństwo. Po drodze jednak... ech, sami przecież wiecie. Ten serial był hitem.



"Breaking Bad" trwało przez 5 sezonów, doczekało się filmowego sequela i jeszcze dłuższego serialowego spin-offu. Jest popkulturowym fenomenem, na punkcie którego szaleństwo wciąż trwa. Co z tego, że produkcja zakończyła się w 2013 roku. Po 13 latach wciąż miło do niej wrócić. Albo nawet się z nią zapoznać. Widzowie doskonale o tym wiedzą.

"BREAKING BAD" OBEJRZYSZ NA:

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Breaking Bad znowu jest numerem 1

Bo "Breaking Bad" wciąż cieszy się popularnością. W tym momencie nawet większą niż ostatnio. Serial właśnie powrócił na szczyt topki najchętniej oglądanych seriali na jednej z platform VOD. Amerykanie ponownie zaczęli go oglądać jak szaleni. Jak pokazuje FlixPatrol, produkcja jest aktualnie numerem 1 w sklepie Apple TV.

Tak, dobrze rozumiecie. Po 13 latach od zakończenia Amerykanie wykupują dostęp do "Breaking Bad". Ale to tendencja nie tylko światowa. Na listy hitów Apple TV+ produkcja powróciła do topek najpopularniejszych seriali również we Francji (14 miejsce), Kanadzie (3 miejsce) i Australii (2 miejsce). Z czego to wynika?

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To nie jest tak, że widzowie nagle sobie o "Breaking Bad" przypomnieli. Oni postanowili świętować dzień tego uwielbianego serialu. A on nadchodzi. Będzie już jutro. Bo 7 września rozgrywa się akcja pierwszego odcinka. To bowiem urodziny głównego bohatera. Ewidentnie więc fani postanowili je odpowiednio uczcić.

Dzień "Breaking Bad" najbardziej hucznie będzie obchodzony w Stanach Zjednoczonych. 7 września w wybranych amerykańskich kinach sieci Alamo Drafthouse zostanie wyświetlony finał 4. sezonu. Jak możecie się domyślić, gdy tylko to ogłoszono, bilety szybko się rozeszły.



W Polsce "Breaking Bad" można obejrzeć na Netfliksie bądź wykupić do niego dostęp na Prime Video.

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Więcej o "Breaking Bad" poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.