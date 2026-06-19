Gwiazdor Breaking Bad w najgorszym filmie świata. Wygląda źle (czyli dobrze)
Czy najgorszy film świata może być jeszcze gorszy? Za to może być śmieszniejszy. Tak wydaje się po trailerze remake'u "The Room", w którym występuje gwiazdor "Breaking Bad". Tommy'ego Wiseau w "The Room Returns" zastępuje bowiem Bob Odenkirk.
"The Room" zadebiutowało w 2003 roku. Ku zdziwieniu jego twórcy i wcielającego się w główną rolę Tommy'ego Wiseau produkcja nie została uznana za dobrą. Ba! Szybko została okrzyknięta "najgorszym filmem świata" i stała się klasykiem kina tak złego, że aż dobrego. Zbudowała sobie dzięki temu potężną grupę fanów, którzy oglądają ją wręcz rytualnie. Zmieniła się dzięki temu w rozpoznawalną markę i popkulturowy fenomen.
"The Room" jest tak wyjątkowym filmem, że ciągle się o nim mówi. Powstała nawet książka "The Disaster Artist. Z planu najlepszego złego filmu świata", która opowiada o kulisach powstawania kultowej produkcji. Co więcej, została ona przeniesiona na ekran, a zrealizowana przez wyklętego dzisiaj Jamesa Franco adaptacja zdobyła nawet nominację do Oscara. A teraz jeszcze nadchodzi remake.
The Room Returns - trailer remake'u najgorszego filmu świata
Choć o "The Room Returns" nie należy myśleć jak o typowym remake'u. To raczej hołd złożony oryginałowi. Aktorzy odgrywają w nim "The Room" na tle green screena, na którym wyświetlają się znane z pierwowzoru lokacje. Brzmi dziwnie? Wygląda jeszcze dziwiniej. Możecie się o tym przekonać, bo w sieci właśnie zadebiutował trailer nadchodzącej produkcji z Bobem Odenkirkiem w roli głównej.
Za "The Room Returns" odpowiada organizacja Acting for a Cause, która składa się z samych wolontariuszu. Nowa wersja "The Room" to jej pierwszy pełny metraż. Po obu stronach kamery stanął Brando Crawford, a prócz niego i gwiazdy "Breaking Bad" na ekranie zobaczymy jeszcze m.in. Mike'a Flanagana, Kate Siegel, Bellę Heathcote czy znanego z oryginału Grega Sestero.
Jak dobrze wiadomo, "The Room" powstawało przez rok, miało 6 mln budżetu i nieznaną nikomu obsadę. W "The Room Returns" stawiamy ten mit na głowie: zrobiliśmy film w jeden dzień, bez budżetu i z obsadą, która przyciąga publiczność, w tym ze zdobywcą Emmy Bobem Odenkirkiem i Mikiem Flanaganem. To eksperyment, który zrobiliśmy dla sztuki i oddźwięku
- twierdzi w oświadczeniu Brando Crawford.
Film zadebiutuje 26 czerwca na cmentarzu Hollywood Forever. Całkowity dochód z premiery zostanie przekazany na rzecz dwóch organizacji charytatywnych - organizacji wspierającej badania nad AIDS amfAR oraz non-profitowej firmy produkcyjnej wspierającej niezależnych artystów Blue Collaborative.
Na ten moment nie wiadomo kiedy, ani nawet czy w ogóle film będzie można obejrzeć w Polsce.
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