REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Pluribus wreszcie spotkał Breaking Bad. Nawet główna aktorka była zaskoczona

Nowy odcinek "Jedynej" od Apple TV+ zaskoczył wszystkich. Nawet samą gwiazdę. Wcielająca się w główną rolę Rhea Seehorn nie spodziewała się bowiem, że na planie dojdzie do (mini)reunionu ze spin-offu "Breaking Bad".

Rafał Christ
Pluribus wreszcie spotkał Breaking Bad. Nawet główna aktorka była zaskoczona
REKLAMA

Twórca "Breaking Bad" i jego spin-offu "Zadzwoń do Saula" nie zawodzi. Po raz kolejny dostarcza widzom serialową perłę. Tym razem dla Apple TV+. Jego "Jedyna" zabiera nas do świata, w którym wszyscy ludzie na Ziemi stają się szczęśliwi. Z wyjątkiem Carol. Główna bohaterka postanawia więc zniszczyć całe szczęście na naszej planecie. I choć produkcja jest już za półmetkiem, nie idzie to kobiecie za dobrze.

Z powodu Święta Dziękczynienia piąty odcinek "Jedynej" dostaliśmy dwa dni wcześniej niż zazwyczaj. Okazał się on spokojny, bo w poprzednich epizodach zrobiło się wybuchowo. Vince Gilligan postanowił więc spuścić z tonu i dać nam nieco odpocząć. Po tym jak Carol niemal zabiła Zosię, rój decyduje się od niej odpocząć. Główna bohaterka snuje się od sceny do sceny i nie do końca wie, co mogłaby ze sobą zrobić. Samotność zaczyna jej doskwierać, gdyż ludzki głos może usłyszeć jedynie w nagranej specjalnie dla niej wiadomości na poczcie głosowej.

"JEDYNĄ" OBEJRZYSZ NA:
Apple TV+
JEDYNA
Apple TV+
REKLAMA

Jedyna - to cameo zaskoczyło gwiazdę sci-fi Apple TV+

5. odcinek "Jedynej" to na dobrą sprawę teatr jednej aktorki. Mimo to Vince'owi Gilliganowi udało się zmieścić w nim zaskakujące cameo. Właśnie dzięki niemu doszło do (mini)reunionu "Better Call Saul". Nikt jednak nie powiedział wcielającej się w główną rolę Rhei Seehorn, że podczas zdjęć w słuchawce telefonu usłyszy głos kolegi z planu spin-offu "Breaking Bad".

Mieli nadzieję, że będzie jakiś blooper z mojej strony, ale bałam się zmarnować ujęcie. Może nie tyle się bałam, co nie chciałam - wiedziałam, że to długie ujęcie, to pierwsze, kiedy [Carol] to słyszy

- w wywiadzie dla TV Guide mówi Rhea Seehorn.

Wiadomość dla Carol w "Jedynej" nagrał bowiem Patrick Fabian, który w "Zadzwoń do Saula" wcielał się w Howarda Hamlina - początkowo przełożonego granej przez Rhę Seehorn Kim Wexler. I choć aktorce udało się powstrzymać zaskoczenie przed kamerą, w środku cała się gotowała. W przywołanym wywiadzie dodaje:

REKLAMA

Nie wiem, którego ujęcia użyli, ale jeśli obejrzałby je psycholog albo psychiatra zajmujący się mikro zmianami mięśni twarzy, jestem pewna, że zauważyłby minę w stylu "co? Patrick?". Ale szybko ją ukrywam i gram scenę dalej. Gdy tylko usłyszałam "cięcie" zaczęłam się śmiać i uciekłam i krzyczałam: "to Patrick! Macie Patricka!"! I oni powiedzieli, że długo to ukrywali, żeby zabawić się moim kosztem.

W dalszej części rozmowy aktorka dodaje, że nawet gdyby nie był to "easter egg z "Zadzwoń do Saula"" wybór Patricka Fabiana do nagrania wiadomości dla jej bohaterki byłby strzałem w dziesiątkę. W końcu posiada on "jeden z najlepszych głosów wszech czasów". Tym samym Rhea Seehorn doskonale rozumie tę decyzję obsadową.

Na Spider's Web przeczytasz również recenzję "Jedynej", dowiesz się, co gwiazdy serialu pomyślały, gdy po raz pierwszy przeczytały jego scenariusz i poznasz opinie widzów na jego temat. Możesz też sprawdzić, o co dokładnie chodzi w 5. odcinku produkcji i jaką decyzję w sprawie 2. sezonu podjęło Apple TV+

REKLAMA
Rafał Christ
27.11.2025 15:32
Tagi: Apple TVBreaking BadScience fiction
Najnowsze
15:32
Pluribus wreszcie spotkał Breaking Bad. Nawet główna aktora była zaskoczona
Aktualizacja: 2025-11-27T15:32:53+01:00
13:39
Harmonogram odcinków Stranger Things 5. Kiedy kolejne i ile ich jest?
Aktualizacja: 2025-11-27T13:39:43+01:00
11:58
Zanim odpalisz Stranger Things 5, zmień ustawienia telewizora. Będzie lepiej
Aktualizacja: 2025-11-27T11:58:57+01:00
11:34
Zapiski śmiertelnika - zwiastun nowego filmu z Ireneuszem Czopem
Aktualizacja: 2025-11-27T11:34:47+01:00
10:53
Quentin Tarantino stworzył nowy rozdział do Kill Billa. Tak, po 20 latach
Aktualizacja: 2025-11-27T10:53:14+01:00
9:52
Millie Bobby Brown mówi o relacji z Harbourem. Wszystko jasne
Aktualizacja: 2025-11-27T09:52:29+01:00
9:26
Wcześniejsza premiera Stranger Things wywaliła Netfliksa. Duży błąd
Aktualizacja: 2025-11-27T09:26:23+01:00
19:50
Twórca najlepszych kryminałów Netfliksa knuje thriller sci-fi. Biorę go w ciemno
Aktualizacja: 2025-11-26T19:50:58+01:00
18:02
Użytkownicy HBO Max, przestańcie milczeć o najlepszym serialu wojennym 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-26T18:02:00+01:00
15:39
To najbardziej druzgocący film roku. Netflix popełnił zbrodnię, że nie wpuścił go do kin
Aktualizacja: 2025-11-26T15:39:00+01:00
15:12
Gdzie obejrzeć wszystkie Listy do M.? Święta tuż-tuż
Aktualizacja: 2025-11-26T15:12:47+01:00
15:08
Korzystamy z VPN-ów do VOD, ale nie jesteśmy tacy sami
Aktualizacja: 2025-11-26T15:08:45+01:00
14:40
Stranger Things wcześniej niż zwykle. Kiedy premiera 5. sezonu?
Aktualizacja: 2025-11-26T14:40:52+01:00
14:10
Dom dobry i duet nie do ruszenia. Jakubik jest filarem kina Smarzowskiego
Aktualizacja: 2025-11-26T14:10:00+01:00
12:59
Mata uderza w prezydenta Nawrockiego. Wyciągają mu za to szkolną przeszłość
Aktualizacja: 2025-11-26T12:59:32+01:00
11:27
Apple TV wycofuje serial tydzień przed premierą. Śpij dobrze, książę
Aktualizacja: 2025-11-26T11:27:12+01:00
9:32
Burger Drwala 2025 dostępny we wszystkich smakach. Żurawina to jeszcze nic
Aktualizacja: 2025-11-26T09:32:38+01:00
9:15
Na noże 3 zachwyciło publiczność. Najmroczniejsza część serii
Aktualizacja: 2025-11-26T09:15:42+01:00
8:58
Culkin chce Kevina samego w domu 3. Ma zaskakujący pomysł
Aktualizacja: 2025-11-26T08:58:59+01:00
7:56
Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie tego serialu. Absolutny top
Aktualizacja: 2025-11-26T07:56:20+01:00
7:20
Pluribus jak ChatGPT napędzany mlekiem. O co chodzi Jedynej?
Aktualizacja: 2025-11-26T07:20:40+01:00
20:14
Co warto wiedzieć i obejrzeć przed finałem Stranger Things? Twórcy tłumaczą
Aktualizacja: 2025-11-25T20:14:00+01:00
19:20
Eva Green dołącza do obsady Wednesday. Zagra kluczową postać
Aktualizacja: 2025-11-25T19:20:28+01:00
18:42
Założę się, że przegapiliście ten thriller na Prime Video. To duży błąd
Aktualizacja: 2025-11-25T18:42:55+01:00
18:00
Obejrzałem Zwierzogród 2. Jedynka lepsza, ale oczy i tak mi się spociły
Aktualizacja: 2025-11-25T18:00:00+01:00
15:55
A więc tak wygląda nowe Yellowstone. Nie wierzyłem, że to się uda
Aktualizacja: 2025-11-25T15:55:29+01:00
14:28
Kiedy Wrapped wpadnie na Spotify? Za późno na gwałtowne ruchy
Aktualizacja: 2025-11-25T14:28:54+01:00
14:21
Czy lekarka z Heweliusza istniała naprawdę? Wątek budzi wątpliwości
Aktualizacja: 2025-11-25T14:21:24+01:00
12:33
5. odcinek "Jedynej" będzie wcześniej. Żeby nie było, że nikt nie ostrzegał
Aktualizacja: 2025-11-25T12:33:57+01:00
10:32
Najgorszy serial roku dostał 2. sezon. Kto na to pozwolił?
Aktualizacja: 2025-11-25T10:32:54+01:00
9:36
Wybrano najlepsze komedie w historii. Mocarny ranking
Aktualizacja: 2025-11-25T09:36:53+01:00
9:10
Scarlett Johansson gwiazdą nowej odsłony legendarnego horroru. Tym razem musi się udać
Aktualizacja: 2025-11-25T09:10:00+01:00
8:54
James Cameron atakuje Netfliksa. „To wabik na frajerów, katastrofa”
Aktualizacja: 2025-11-25T08:54:11+01:00
20:34
Muszę ostrzec was przed najpopularniejszym horrorem Netfliksa. Jest tragiczny
Aktualizacja: 2025-11-24T20:34:00+01:00
20:01
The Office PL przemycił świetną akcję. Takie mogłabym oglądać w TV
Aktualizacja: 2025-11-24T20:01:00+01:00
19:36
SkyShowtime pokazał listę nowości, w tym na 2026 rok. Będzie grubo
Aktualizacja: 2025-11-24T19:36:00+01:00
19:11
Wstrząsający 5. odcinek Witajcie w Derry. Masa zaskoczeń i ponury finał
Aktualizacja: 2025-11-24T19:11:02+01:00
17:51
Szef HBO Max przyznaje, że zmiana nazwy była błędem. I obwinia za niego Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-24T17:51:00+01:00
17:49
SkyShowtime kusi wielką promocją. Tyle zapłacisz za pół roku streamingu
Aktualizacja: 2025-11-24T17:49:51+01:00
16:19
Trzeba wyjaśnić zakończenie filmu Po polowaniu. Kto kłamał?
Aktualizacja: 2025-11-24T16:19:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA