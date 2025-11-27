Pluribus wreszcie spotkał Breaking Bad. Nawet główna aktorka była zaskoczona

Ładowanie...

Twórca "Breaking Bad" i jego spin-offu "Zadzwoń do Saula" nie zawodzi. Po raz kolejny dostarcza widzom serialową perłę. Tym razem dla Apple TV+. Jego "Jedyna" zabiera nas do świata, w którym wszyscy ludzie na Ziemi stają się szczęśliwi. Z wyjątkiem Carol. Główna bohaterka postanawia więc zniszczyć całe szczęście na naszej planecie. I choć produkcja jest już za półmetkiem, nie idzie to kobiecie za dobrze.



Z powodu Święta Dziękczynienia piąty odcinek "Jedynej" dostaliśmy dwa dni wcześniej niż zazwyczaj. Okazał się on spokojny, bo w poprzednich epizodach zrobiło się wybuchowo. Vince Gilligan postanowił więc spuścić z tonu i dać nam nieco odpocząć. Po tym jak Carol niemal zabiła Zosię, rój decyduje się od niej odpocząć. Główna bohaterka snuje się od sceny do sceny i nie do końca wie, co mogłaby ze sobą zrobić. Samotność zaczyna jej doskwierać, gdyż ludzki głos może usłyszeć jedynie w nagranej specjalnie dla niej wiadomości na poczcie głosowej.

REKLAMA

Jedyna - to cameo zaskoczyło gwiazdę sci-fi Apple TV+

5. odcinek "Jedynej" to na dobrą sprawę teatr jednej aktorki. Mimo to Vince'owi Gilliganowi udało się zmieścić w nim zaskakujące cameo. Właśnie dzięki niemu doszło do (mini)reunionu "Better Call Saul". Nikt jednak nie powiedział wcielającej się w główną rolę Rhei Seehorn, że podczas zdjęć w słuchawce telefonu usłyszy głos kolegi z planu spin-offu "Breaking Bad".

Mieli nadzieję, że będzie jakiś blooper z mojej strony, ale bałam się zmarnować ujęcie. Może nie tyle się bałam, co nie chciałam - wiedziałam, że to długie ujęcie, to pierwsze, kiedy [Carol] to słyszy - w wywiadzie dla TV Guide mówi Rhea Seehorn.

Wiadomość dla Carol w "Jedynej" nagrał bowiem Patrick Fabian, który w "Zadzwoń do Saula" wcielał się w Howarda Hamlina - początkowo przełożonego granej przez Rhę Seehorn Kim Wexler. I choć aktorce udało się powstrzymać zaskoczenie przed kamerą, w środku cała się gotowała. W przywołanym wywiadzie dodaje:

REKLAMA

Nie wiem, którego ujęcia użyli, ale jeśli obejrzałby je psycholog albo psychiatra zajmujący się mikro zmianami mięśni twarzy, jestem pewna, że zauważyłby minę w stylu "co? Patrick?". Ale szybko ją ukrywam i gram scenę dalej. Gdy tylko usłyszałam "cięcie" zaczęłam się śmiać i uciekłam i krzyczałam: "to Patrick! Macie Patricka!"! I oni powiedzieli, że długo to ukrywali, żeby zabawić się moim kosztem.

W dalszej części rozmowy aktorka dodaje, że nawet gdyby nie był to "easter egg z "Zadzwoń do Saula"" wybór Patricka Fabiana do nagrania wiadomości dla jej bohaterki byłby strzałem w dziesiątkę. W końcu posiada on "jeden z najlepszych głosów wszech czasów". Tym samym Rhea Seehorn doskonale rozumie tę decyzję obsadową.



Na Spider's Web przeczytasz również recenzję "Jedynej", dowiesz się, co gwiazdy serialu pomyślały, gdy po raz pierwszy przeczytały jego scenariusz i poznasz opinie widzów na jego temat. Możesz też sprawdzić, o co dokładnie chodzi w 5. odcinku produkcji i jaką decyzję w sprawie 2. sezonu podjęło Apple TV+

REKLAMA

Rafał Christ 27.11.2025 15:32

Ładowanie...