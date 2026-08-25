Christopher Nolan wreszcie pobił własny rekord. Zajęło mu to 14 lat

To nie jest tak, że dopiero od niedawna wszyscy pędzimy na filmy Christophera Nolana. Słynny reżyser dawno już przebił się do zbiorowej świadomości widzów. Produkcjom sygnowanym jego nazwiskiem zdarzało się zarabiać krocie. Niektóre zbliżały się do miliarda dolarów w box offisie, a inne tę granicę śmiało przebiły.



Jeszcze do niedawna najbardziej kasowym filmem w dorobku Christophera Nolana było "The Dark Knight Rises". Trzecia część trylogii Batmana zarobiła na całym świecie 1,085 mld dol. Ale to było już 14 lat temu. Mówimy w końcu o produkcji z 2012 roku. Żadnemu późniejszemu tytułowi sygnowanemu nazwiskiem słynnego reżysera nie udało się tego przebić. Ba! Żaden z nich nie przeszedł granicy miliarda w box offisie. Aż do teraz.

Nowy najbardziej kasowy film Christophera Nolana

Najnowsze, w dodatku epickie dzieło Christophera Nolana pewnie pobiło dotychczasowy rekord "The Dark Knight". "Odyseja" była przecież jednym z najbardziej - o ile nie po prostu: najbardziej wyczekiwanym filmem 2026 roku. Trafiła do kin w połowie lipca i błyskawicznie stała się hitem.

Pomimo ograniczenia wiekowego "R" "Odyseja" na całym świecie cieszy się popularnością. Wciąż przecież można ją w kinach złapać. Ciągle więc zarabia. Ale już teraz udało jej się osiągnąć to, czego nie dokonał żaden film Christophera Nolana z ostatnich 14 lat. Jeszcze na początku sierpnia przebiła barierę miliarda dolarów w box offisie. A teraz ma na swoim koncie prawie 1,5 mld.

Osiągając tak imponujący wynik "Odyseja" nie jest jeszcze jednym z najbardziej kasowych filmów. Do pierwszej dziesiątki daleko. Na liście najlepiej zarabiających tytułów w historii zajmuje bowiem dopiero 19 miejsce. Aczkolwiek to wciąż hit, który sprawił, że Christopher Nolan jest obecnie na podium najbardziej dochodowych reżyserów wszech czasów.

Filmy Christophera Nolana łącznie zarobiły prawie 7,7 mld dol. Daje to twórcy trzecie miejsce na liście najbardziej dochodowych reżyserów wszech czasów. Plasuje się on bowiem za Jamesem Cameronem (10,6 mld) i Stevenem Spielbergiem (10,9 mld).

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