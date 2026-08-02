Tak powstały najlepsze sceny w Odysei. To nie CGI

Artykuł zawiera spoilery filmu "Odyseja".

Tworząc epickie sceny w "Odysei", Christopher Nolan co najwyżej posiłkował się efektami komputerowymi, aby uzyskać ostateczny efekt. Zamiast tego postawił na praktyczne metody, wykorzystując prawdziwe lokalizacje, triki kamery, montaż czy perspektywę. Sceny, które wydają się być niemożliwe do wykonania bez pomocy CGI, powstały bez ingerencji sztucznych efektów. Jak to możliwe? Wyjaśniamy, jak powstało 5 genialnych scen w "Odysei".

Odyseja - jak kręcono sceny bez użycia CGI? Wyjaśniamy

Kirke i zamiana wojowników Odyseusza w świnie

Podczas powrotu z wojny trojańskiej ludziom Odyseusza zaczęło brakować zapasów, przez co zaczęli odczuwać olbrzymi głód. Kiedy zatem na horyzoncie pojawił się dom, postanowili przybić do brzegu i zapytać o coś do jedzenia. Mieszkanką chatki okazała się być czarodziejka Kirka, która poczęstowała przybyszy przeklętym jedzeniem i zamieniła ich w świnie.

To jedna z najlepszych scen w "Odysei", która powstała bez użycia efektów komputerowych. Wydaje się to niemożliwe, a jednak. Samantha Morton wyznała, że wszystko działo się naprawdę, twierdząc, że magia kina potrafi oszukać widza w piękny sposób. Nie ujawniła jednak szczegółów powstawania tej sceny. Dopiero podczas wywiadu z Tomem Hollandem i Anne Hathaway wszystko się wyjaśniło. Efekt udało się uzyskać przy pomocy animatroniki.

Ekipa Nolana zbudowała rekwizyty w kształcie głów świń, a dzięki ruchomym protezom udało się wykonać pozorną transformację mężczyzn w zwierzęta. Montaż i triki kamery zrobiły resztę, dzięki czemu udało się przedstawić przemianę ludzi Odyseusza w świnie bardzo płynnie.

Cyklop

Jedną z najbardziej monumentalnych scen jest ta, w której ludzie Odyseusza trafiają do jaskini Cyklopa Polifema, gdzie zostają uwięzieni. Próbując wydostać się z pułapki, wojownicy oślepiają stworzenie, a następnie obwiązują się snopami siana, aby podczas ucieczki wtopić się w stado owiec. Cyklop to również nie jest efekt CGI - to wszystko działo się naprawdę, a monstrum zagrał prawdziwy aktor.

Rola Polifema przypadła Billowi Irwinowi, który wygląd ogromnego potwora zawdzięczał protezom i charakteryzacji. Nolan przyznał, że było to jedno z największych wyzwań w produkcji, ale ostatecznie udało się mu sprostać. Efekt końcowy udało się osiągnąć dzięki sfilmowaniu Irwina od dołu, dzięki czemu stworzono wrażenie gigantycznej rozmiaru cyklopa. Następnie sfilmowano ludzi Odyseusza wewnątrz prawdziwej jaskini Nestora w Mesenii w Grecji, gdzie towarzyszyła im 18-metrowa kukła Polifema, a Irwin wydawał dźwięki w czasie rzeczywistym. Resztę zrobił montaż sekwencji.

Lajstrygonowie

Na jednym z przystanków w drodze do Itaki Odyseusz i jego ludzie zatrzymują się na kolejnej wyspie, by uzupełnić zapasy żywności. Tam trafiają do gęstego lasu, gdzie napotykają armię olbrzymów zwanych Lajstrygonami. Na ekranie olbrzymy wyglądają na kilka razy większe od Odysa, w związku z czym widzowie byli przekonani, że to efekt CGI. Matt Damon ujawnił, że scenę nakręcono bez wykorzystania efektów komputerowych.

Aktor zdradził, że cała magia tkwiła w perspektywie. Gigantów zagrali kaskaderzy, którzy mieli po 2 metry wzrostu, a wojowników zagrali z kolei aktorzy, mierzący nawet poniżej 1,5 metra. Dublerką Damona w tej scenie była niska kobieta, dzięki czemu Nolan uzyskał efekt górujących nad Odyseuszem olbrzymów.

Wojownicy w Hadesie

Kiedy Odyseusz i jego załoga udają się do Hadesu, aby porozmawiać z prorokiem Tejrezjaszem i uzyskać wskazówki na temat powrotu do domu, spod ziemi wyłaniają się zmarli wojownicy, w tym Sinon i Agamemnom. Okazuje się, że aktorzy zostali żywcem zakopani w ziemi, dzięki czemu w "Odysei" udało się uzyskać ten genialny efekt końcowy.

Damon wyjaśnił w wywiadzie, że aktorzy mieli rurki, dzięki którym mogli oddychać pod ziemią. Dodatkowo każdy miał wsparcie w postaci osoby asekurującej. Kiedy pierwszy aktor został zakopany, uruchamiano czasomierz, dzięki czemu było wiadomo, ile jeszcze czasu pozostało do nakręcenia sekwencji. Damon dodał, że choć kaskaderzy wychodzi spod piasku o własnych siłach, to wystarczyło zasypać ich minimalnie większą ilością ziemi, aby całkowicie ich unieruchomić.

Scylla i Charybda

Po opuszczeniu Hadesu Odyseusz i jego towarzysze wyruszyli w dalszą podróż, podczas której natrafili na Charybdę. Wir wodny powstał przy użyciu skuterów wodnych, które kręciły bączki w wodzie. Z kolei Scylla, czyli drugi potwór morski, został stworzony przy pomocy specjalnego urządzenia. George Cottle, koordynator kaskaderów, zbudował system zapadkowy, który wyciągał kaskaderów z pokładu łodzi.

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