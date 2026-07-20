Polacy oglądają Odyseję w SkyShowtime. Nie dziwię się

Review bombing, oskarżenia o kierowanie się poprawnością polityczną czy obsadzanie postaci według różnorodności wymaganej przez Akademię - to zaledwie ułamek tego, z czym spotyka się w ostatnich dniach i tygodniach "Odyseja". Najnowsze dzieło Nolana stało się przedmiotem debaty w mediach społecznościowych, rozważań na temat zgodności historycznej, ale również frustracji tych, którzy filmu nie widzieli, ale z góry założyli, że jest on dowodem na upadek cywilizacji Zachodu. Można i tak, prawda? Cały ten szum osiągnął odwrotny skutek do zamierzonego - wyniki "Odysei" w box office szacuje się na nieco ponad 260 milionów dolarów w weekend otwarcia na całym świecie, a w Polsce film zanotował drugi najlepszy opening po "Oppenheimerze".

Jak powstawała Odyseja? Dowiecie się na SkyShowtime

Nie od dziś wiadomo, że Christopher Nolan jest wyjątkowym twórcą. Reżyserem, którego wizja na film jest spójna, przemyślana i najczęściej realizowana. To jeden z nielicznych reprezentantów swojego fachu, któremu powierza się gigantyczne pieniądze do budżetu i praktycznie ani razu się nie żałuje. Nolan, zwany też "reżyserem wyobraźni", często preferuje rzemieślniczą (w jak najlepszym znaczeniu tego słowa), praktyczne efekty, nie od dziś jest też sympatykiem kręcenia kamerą IMAX.

Niemała grupa widzów już zobaczyła "Odyseję" w kinach. Choć oczywiście pojawiają się pewne zastrzeżenia co do samej fabuły, panuje dość powszechna zgodność, że rozmach filmu Nolana jest imponujący. Ciężko się temu dziwić - mamy bowiem do czynienia z pierwszym w historii kina dziełem, które zostało nakręcone w całości kamerami IMAX. Czegoś takiego nie mieliśmy nigdy, ale umówmy się: nikt inny nie nadawałby się do tej roboty lepiej, niż właśnie Nolan.

Z okazji premiery "Odysei" mamy możliwość spojrzenia za jej kulisy, przyjrzenia się procesowi produkcyjnemu. Wszystko to dzięki platformie SkyShowtime, na której polscy odbiorcy mogą zobaczyć "The Odyssey: The Making Of An Epic". To krótki, 22-minutowy film dokumentalny, który odsłania nam zapierający dech w piersiach, stworzony przez Christophera Nolana świat. Występuje w nim oczywiście sam reżyser, największe gwiazdy filmu (Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson), ale również ci wykonujący nie zawsze dostrzeganą przez nas pracę - ludzie zajmujący się kaskaderką, efektami wizualnymi, scenografowie, twórcy kostiumów. W takich momentach zawsze dobrze pamiętać, że film to nie tylko aktorzy, ale także osoby tworzące rzeczywistość, w ramach której ci pierwsi muszą się odnaleźć.

Wygląda na to, że dokument o "Odysei" jest na fali wznoszącej dzięki "filmowi-matce" - obecnie na SkyShowtime zajmuje wysokie drugie miejsce, jeśli chodzi o rankingi oglądalności. Wyprzedza nie lada tytuły - "Pięć koszmarnych nocy 2", "Top Gun: Maverick", "Bugonię" czy "Wicked: Na dobre". To może być gratka zwłaszcza dla tych, którzy mieli już możliwość obejrzenia nowego filmu Nolana, przekonania się na własne oczy, jak wygląda jego wizja. Teraz będą oni mogli zobaczyć, cytując klasyka, od czego to się wszystko zaczęło.

"The Odyssey: The Making Of An Epic" jest dostępne do obejrzenia na SkyShowtime.

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