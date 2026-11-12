Użytkownicy nie wierzą, że nowość Netfliksa jest tak dobra. Tego im brakowało
Tak bezczelnego serialu potrzebowali użytkownicy Netfliksa. Z miejsca zakochali się w nowości, która ledwie wczoraj zadebiutowała na platformie. Od tamtej pory w mediach społecznościowych zaroiło się od wpisów wychwalających "Ciało" pod niebiosa.
"Ciało" zabiera widzów do katolickiej szkoły. Fabuła skupia się na grupie krnąbrnych nastolatek należących do szkolnego zespołu tanecznego. Podczas halloweenowej imprezy wraz z popularnym kolegą organizują inicjację dla nowej koleżanki. Ale coś idzie nie tak. Dziewczyny zaczynają doświadczać niepokojących, profetycznych wizji, co wywołuje zbiorową histerię i paranoję w całym miasteczku.
Brzmi ciekawie? Powinno. "Ciało" z miejsca zdobyło zainteresowanie użytkowników Netflika. Ledwie wczoraj, 11 listopada, wpadło na platformę, a subskrybenci postanowili je sprawdzić. Produkcję ogląda się również w Polsce. Choć akurat nieśmiało. Tytuł znajduje się dopiero na 10. miejscu topki najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie w naszym kraju.
Ciało - opinie o nowym serialu Netfliksa
"Ciało" zdecydowanie zasłużyło jednak na większą uwagę. Tak wynika z wpisów zagranicznych użytkowników Netfliksa, którzy w mediach społecznościowych nie mogą się nowego serialu nachwalić. Piszą, że jest niesamowity, wciągający i uzależniający.
Obecnie mam obsesję na punkcie nowego serialu Netfliksa "Ciało"
"Ciało" miało mnie dokładnie tam, gdzie chciało. Niepokojący, dziwnie zabawny, z pięknymi zdjęciami, niesamowitą muzyką i postaciami, o których nie mogę przestać myśleć
Właśnie skończyłam "Ciało" na Netfliksie i OMFG??? Potrzebuję 2. sezonu, ale po prostu obejrzę to jeszcze raz
- czytamy na X (dawny Twitter).
Tak, dobrze czytacie. Są tacy, co zdążyli już całe "Ciało" obejrzeć. Tak im się podobało, że wciągnęli wszystkie osiem odcinków na raz. Oczywiście, teraz nie mogą doczekać się kolejnych. Na ten moment jeszcze nie wiadomo, czy Netflix zdecyduje się przedłużyć serial o 2. sezon. To się okaże w niedalekiej przyszłości. Ale jeśli pierwsza odsłona jest tak dobra, jak twierdzą fani w mediach społecznościowych, to na pewno produkcję trzeba jak najszybciej sprawdzić.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.