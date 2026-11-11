Netflix dodał nowości na 11 listopada. Wśród nich polskie klasyki
Nikomu nie trzeba w Polsce tłumaczyć, że dzień 11 listopada jest w naszym kraju ważny. Netflix uznał zaś, że to dobry moment, by dodać trochę nowości, by widzowie z Polski mogli spędzić czas wolny na ich oglądaniu. Co platforma dołączyła do swojej oferty?
Kalendarz w tym roku układa się tak, że 11 listopada raczej nie będzie dla zbyt dużej grupy ludzi początkiem długiego weekendu, no chyba, że ktoś będzie miał szczęście. Niezależnie od tego, w Polsce jest to dzień wolny. Wolne oznacza zaś różne możliwe formy spędzania czasu - można na przykład zostać w domu i oglądać filmy lub seriale w streamingu. Netflix postanowił się postarać, w związku z czym tego dnia do oferty platformy wjechało całkiem sporo tytułów, które warto mieć obejrzane.
Netflix: nowości na 11 listopada. Sprawdzamy, co w serwisie
Magda M., sezony 1-2
A zaczynamy od kultowego klasyka, polskiego serialu prawniczego z początków XXI wieku. W centrum fabuły znajdują się losy dwójki bohaterów - tytułowej, Magdy Miłowicz (Joanna Brodzik) oraz Piotra Korzeckiego (Paweł Małaszyński). Oboje są wziętymi prawnikami, kiedyś razem studiowali, ale dziś pracują w różnych kancelariach adwokackich. To sprawia, że ich drogi raz po raz się przecinają, a sprawy zawodowe i osobiste ambicje, krzyżują. Zamiast pomóc im odnaleźć drogę do siebie, sytuacja nie ułatwia wzajemnego porozumienia.
Diagnoza, sezony 1-2
Serial, który lata temu mogliśmy oglądać na antenie TVN, a teraz wchodzi na czerwono-czarną platformę. Anna (Maja Ostaszewska)wraca do Polski, po latach nieobecności. Ma przed sobą jeden cel – chce raz na zawsze rozprawić się z przeszłością i zmierzyć z kimś, kto nie tylko bardzo ją skrzywdził, ale również odebrał bliskich. Kiedy wydaje się, że wszystko układa się zgodnie z jej planem, życie Anny zostaje wywrócone do góry nogami – staje się jedną z ofiar wypadku komunikacyjnego i trafia do szpitala w Rybniku, gdzie zajmują się nią m.in. dr Jan Artman (Adam Woronowicz) i dr Michał Wolski (Maciej Zakościelny). Na skutek wypadku kobieta traci pamięć.
Ciało
Twórczynią serialu jest Quinn Shepard, młoda aktorka, od kilku lat skutecznie rozwijająca się po drugiej stronie, mająca na koncie m.in. funkcję showrunnerki w udanym miniserialu "Most zbrodni". Teraz dowozi na Netfliksie jeden z ciekawiej zapowiadających się tytułów miesiąca, osadzony tak naprawdę w kilku gatunkach - nadnaturalnego horroru, psychologicznego dramatu, a także coming of age. Po nieudanej inicjacji w zespole tanecznym grupa niepokornych uczennic szkoły katolickiej zaczyna doświadczać proroczych wizji, które wywołują zbiorową histerię w ich miasteczku.
Netflix: pełna lista nowości na 11 listopada
- Avedon
- Święta w duchu gospel
- Ciało
- Światłocień
- Prawo Alicii
- Jak wytresować smoka 1-3
- Magda M., sezony: 1-2
- Przepis na życie, sezony: 1-2
- Diagnoza, sezony: 1-2
- Usterka
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.