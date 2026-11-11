Netflix dodał nowości na 11 listopada. Wśród nich polskie klasyki

Kalendarz w tym roku układa się tak, że 11 listopada raczej nie będzie dla zbyt dużej grupy ludzi początkiem długiego weekendu, no chyba, że ktoś będzie miał szczęście. Niezależnie od tego, w Polsce jest to dzień wolny. Wolne oznacza zaś różne możliwe formy spędzania czasu - można na przykład zostać w domu i oglądać filmy lub seriale w streamingu. Netflix postanowił się postarać, w związku z czym tego dnia do oferty platformy wjechało całkiem sporo tytułów, które warto mieć obejrzane.

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Netflix: nowości na 11 listopada. Sprawdzamy, co w serwisie

Magda M., sezony 1-2

A zaczynamy od kultowego klasyka, polskiego serialu prawniczego z początków XXI wieku. W centrum fabuły znajdują się losy dwójki bohaterów - tytułowej, Magdy Miłowicz (Joanna Brodzik) oraz Piotra Korzeckiego (Paweł Małaszyński). Oboje są wziętymi prawnikami, kiedyś razem studiowali, ale dziś pracują w różnych kancelariach adwokackich. To sprawia, że ich drogi raz po raz się przecinają, a sprawy zawodowe i osobiste ambicje, krzyżują. Zamiast pomóc im odnaleźć drogę do siebie, sytuacja nie ułatwia wzajemnego porozumienia.

kadr z serialu "Magda M."

Diagnoza, sezony 1-2

Serial, który lata temu mogliśmy oglądać na antenie TVN, a teraz wchodzi na czerwono-czarną platformę. Anna (Maja Ostaszewska)wraca do Polski, po latach nieobecności. Ma przed sobą jeden cel – chce raz na zawsze rozprawić się z przeszłością i zmierzyć z kimś, kto nie tylko bardzo ją skrzywdził, ale również odebrał bliskich. Kiedy wydaje się, że wszystko układa się zgodnie z jej planem, życie Anny zostaje wywrócone do góry nogami – staje się jedną z ofiar wypadku komunikacyjnego i trafia do szpitala w Rybniku, gdzie zajmują się nią m.in. dr Jan Artman (Adam Woronowicz) i dr Michał Wolski (Maciej Zakościelny). Na skutek wypadku kobieta traci pamięć.

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kadr z serialu "Diagnoza"

Ciało

Twórczynią serialu jest Quinn Shepard, młoda aktorka, od kilku lat skutecznie rozwijająca się po drugiej stronie, mająca na koncie m.in. funkcję showrunnerki w udanym miniserialu "Most zbrodni". Teraz dowozi na Netfliksie jeden z ciekawiej zapowiadających się tytułów miesiąca, osadzony tak naprawdę w kilku gatunkach - nadnaturalnego horroru, psychologicznego dramatu, a także coming of age. Po nieudanej inicjacji w zespole tanecznym grupa niepokornych uczennic szkoły katolickiej zaczyna doświadczać proroczych wizji, które wywołują zbiorową histerię w ich miasteczku.

kadr z serialu "Ciało"

Netflix: pełna lista nowości na 11 listopada

Avedon

Święta w duchu gospel

Ciało

Światłocień

Prawo Alicii

Jak wytresować smoka 1-3

Magda M., sezony: 1-2

Przepis na życie, sezony: 1-2

Diagnoza, sezony: 1-2

Usterka

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