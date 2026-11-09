Powrócił serial Netfliksa, który nie ma złych ocen. Polacy o nim zapomnieli
Jeden z najwyżej ocenianych seriali Netfliksa powrócił z 2. sezonem, ponownie zbierając niebywale entuzjastyczne recenzje krytyków. Produkcji udało się wykręcić rzadki wynik w serwisie Rotten Tomatoes - niestety, mimo tego w Polsce nie cieszy się zasłużoną popularnością
Zapewne o nim nie słyszeliście. Serial „Na północ od północy”, emitowany na antenach CBC Television, Aboriginal Peoples Television Network oraz dostępny na Netfliksie, stworzyły Stacey Aglok MacDonald i Alethea Arnaquq-Baril. Akcja rozgrywa się w miejscowości Ice Cove w kanadyjskim regionie Nunavut. Fabuła skupia się na Siai Kudlak (Anna Lambe), młodej samotnej matce, która musi poradzić sobie z rozwodem, nową pracą i powrotem do domu rodzinnego, gdzie ponownie zamieszkuje ze swoją matką, Neevee (Maika Harper). „Na północ od północy” jest jednocześnie opowieścią celebrującą kulturę Inuitów, ze szczególnym naciskiem na jej autentyczne przedstawienie. Co ważne - wielu członków obsady ma rdzenne inuickie korzenie.
Na północ od północy - krytycy zachwyceni 2. sezonem
Po premierze w 2025 r. serial błyskawicznie zdobył uznanie krytyków. Pierwszy sezon może pochwalić się 100 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Nieco mniej entuzjastycznie produkcję ocenili widzowie, przyznając jej 78 proc. pozytywnych głosów. 2. sezon podtrzymuje dobrą passę serialu wśród recenzentów i również uzyskał rzadki wynik 100 proc. w Tomatometerze.
Przed premierą drugiego sezonu Anna Lambe opowiedziała o ciepłym przyjęciu serialu i jego międzynarodowej popularności (bo choć w Polsce nigdy nie trafił do TOP 10, w wielu innych krajach - owszem):
To niezwykle budujące i skłaniające do pokory doświadczenie. Zawsze czułam, że serial odniesie sukces, bo po prostu jest dobry. Ale fakt, że ludzie wykazują tak dużą ciekawość Północy, darzą ją sympatią i są otwarci na historie, które mamy do opowiedzenia, jest naprawdę niezwykły. Widać, że chcą odkrywać kolejne produkcje i tematy związane z tym regionem. Nasz serial otworzył im drzwi do świata, którego być może wcześniej nigdy nie mieli okazji zobaczyć.
Lambe zdradziła również, czego widzowie mogą spodziewać się po nowych odcinkach i jak od czasu pierwszego sezonu zmieniła się jej bohaterka.
Siaja zakończyła swoje małżeństwo i chciała stać się niezależna. Pragnęła dowiedzieć się, kim jest tak naprawdę - za fasadą tożsamości, której od niej oczekiwano, i wyobrażenia tego, jaka powinna być. Myślę, że pod koniec pierwszego sezonu udaje jej się w pewnym stopniu to osiągnąć. Odnajduje też nową pewność siebie. (...) Jestem ogromnie wdzięczna, że mogę być częścią nowej ery opowiadania historii Inuitów i ich reprezentacji na ekranie
- podsumowała Lambe.
Obsa sezony serialu znajdziecie w Netfliksie. Całość liczy 16 odcinków, które trwają nieco ponad dwadzieścia minut. Naszą bardzo pozytywną recenzję przeczytacie tutaj.
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).