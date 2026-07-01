Citizen Vigilante zniknął z X. Gdzie obejrzeć zakazany film?

O "Citizen Vigilante" zrobiło się głośno przez jego tematykę. Scenarzysta i reżyser Uwe Boll opowiada w nim bowiem historię granego przez Armiego Hammera amerykańskiego biznesmena, który przybywa do Europy, aby doglądać swoich włości. W międzyzasie postanawia rozprawić się z popełniającymi przestępstwa imigrantami i skorumpowanymi oficjelami. Z tego właśnie względu staje się viralową sensacją.



Film zadebiutował w Stanach Zjednoczonych już parę tygodni temu. 19 czerwca pojawił się zarówno w kinach jak i na platformach VOD. W ojczyźnie Uwe Bolla napotkał jednak problemy. Według samego reżysera obawiano się, że "Citizen Vigilante" zainicjuje falę przemocy wobec imigrantów. Dlatego w Niemczech nie dopuszczono go do dystrybucji.

REKLAMA

Citizen Vigilante - gdzie obejrzeć kontrowersyjny film?

W zeszłym tygodniu Elon Musk zdecydował się zamieścić cały film na swojej platformie X. Przez 48 godzin był tam do obejrzenia całkowicie za darmo. Dzięki temu można było się z nim zapoznać również w Polsce. Teraz nie ma już takiej możliwości. "Citizen Vigilante" zniknął z dawnego Twittera. Czy jest dostępny gdziekolwiek indziej?

W tym momencie "Citizen Vigilante" nie da się w Polsce nigdzie legalnie obejrzeć. Nie ma go w kinach, ani nie jest dostępny na żadnej z funkcjonującej w naszym kraju platformie VOD. Jeśli więc przegapiliście moment, gdy film można było zobaczyć na X, teraz po prostu się z nim nie zapoznacie. Aczkolwiek sytuacja ta może się zmienić.

Przed chwilą pojawiła się informacja, że prawa do globalnej dystrybucji "Citizen Vigilante" nabył Quiver Distribution. Co prawda umowa nie obejmuje paru terytoriów, ale wśród nich nie ma Polski. Oznacza to, że film Uwe Bolla może się w naszym kraju pojawić. Gdzie i kiedy? To się dopiero okaże.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o "Citizen Vigilante" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA





REKLAMA

Ładowanie...

Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.