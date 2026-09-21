Kultowe sci-fi na Prime Video jest lepsze od Blade Runnera. Zjada go na śniadanie

Akcja "Mrocznego świata" zabiera nas do świata, w którym panuje wieczna noc. Główny bohater budzi się w pokoju hotelowym niczego nie pamiętając. Znalezione zwłoki młodej kobiety wzbudzają więc jego niepokój. Jak się szybko okazuje, jest głównym podejrzanym w sprawie serii makabrycznych morderstw. Teraz musi uciekać nie tylko przed detektywem, ale również siedzącą mu na ogonie tajemniczą organizacją.



Choć fabuła "Mrocznego świata" brzmi co najmniej interesująco, filmowi nie udało się porwać publiczności w czasie swojej premiery. Co prawda krytycy go chwalili, ale widzowie jakoś nie śpieszyli się do kina. To była bolesna finansowa klapa. Na szczęście produkcja z czasem została odkryta. Stało się to za sprawą wydania na nośnikach kina domowego. Dzięki niemu znalazła szerszą grupę fanów i dzisiaj uważana jest za kultową. Dlatego tak często można natknąć się na głosy, że to niedocenione arcydzieło.

"DARK CITY" OBEJRZYSZ NA:

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Mroczne miasto - sci-fi lepsze od Blade Runnera?

Bo "Mroczne miasto" ciągle jest przez nowych widzów odkrywane. Po jego obejrzeniu ludzie żałują, że nie zrobili tego wcześniej. W końcu nie bez powodu mówi się, że to lepsze science fiction niż "Blade Runner". Tak, chodzi o "Łowcę androidów" Ridleya Scotta.

Wolę "Dark City" od "Matriksa", pewnie przez tą pyszną neo-noir/scifi stylówę. Właściwie podoba mi się bardziej niż "Blade Runner". To szalone!



Właśnie obejrzałem "Dark City" po raz pierwszy i staaary, żałuję, że nie widziałem tego w kinie. Co za arcydzieło



"Dark City" musi zobaczyć znacznie więcej osób - czytamy na X (dawny Twitter).

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Jeśli do tej pory nie widzieliście "Dark City", to po powyższych opiniach pewnie nie macie wątpliwości, że najwyższy czas nadrobić zaległości. Skoro fani science fiction twierdzą, że jest lepsze od "Blade Runnera" to aż trzeba to sprawdzić. Możecie to zrobić na różnych platformach VOD, w tym również na Prime Video, gdzie film jest dostępny za dodatkową opłatą.

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Więcej o science fiction na Prime Video poczytasz na Spider's Web:

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