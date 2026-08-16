Najlepsze filmy science fiction na Prime Video. TOP 16

Science fiction ma różne oblicza, zwłaszcza w ujęciu filmowym. Akcja może rozgrywać się w kosmosie, przyszłości, a nawet i teraźniejszości, którą spotykają trudne, cywilizacyjne problemy. Na Prime Video znajdziemy sporo przykładów porządnego, gatunkowego kina, które według własnej wizji ujmuje te problemy lub wyzwania. Oto 16 tytułów, które należy obejrzeć na tej platformie, by wzmocnić swoje doświadczenie z kinem sci-fi.

Prime Video: najlepsze filmy science fiction. TOP 16

Projekt Hail Mary

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 126 minut

Reżyser: Phil Lord, Christopher Miller

Obsada: Ryan Gosling, Sandra Hüller

Ryland Grace (Gosling) to nauczyciel biologii, który budzi się na pokładzie statku kosmicznego, znajdującego się bardzo daleko od Ziemi. Zupełnie nie pamięta okoliczności, w których się tam znalazł, ale z czasem okazuje się, że jest częścią bardzo ważnej misji, od której powodzenia zależy przyszłość Ziemi. W trakcie jej wypełniania losy Grace'a krzyżują się z tajemniczą istotą, a wspólne działanie zbliża ich do wspólnego, wzajemnego ratunku.

Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia

Rok produkcji: 2008

Czas trwania: 104 minuty

Reżyser: Scott Derrickson

Obsada: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, Jon Hamm

Scott Derrickson to znany fachowiec od kina grozy, ale sci-fi nie jest mu obce. Na Manhattanie ląduje tajemniczy, niezidentyfikowany, kulisty obiekt. Początkowo zdawało się, że gdy uderzy on w Ziemię, zniszczy całą cywilizację. Gdy siły zbrojne USA konfrontują się z przebywającym na nim obcym Klaatu (Reeves), okazuje się, że zbliża się zagłada, spowodowana postawą gatunku ludzkiego, będącego zagrożeniem dla Matki Ziemi.

Jestem Bogiem

Rok produkcji: 2011

Czas trwania: 100 minut

Reżyser: Neil Burger

Obsada: Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Andrew Howard

Edward Morra (Cooper) to pisarz, który przeżywa kryzys twórczy, odbijający się na jego życiu prywatnym - jego dziewczyna, Lindy, postanawia z nim zerwać. Eddie spotyka Vernona, brata swojej byłej żony Melissy, który daje mu próbkę tajemniczego narkotyku. Po zażyciu tabletki główny bohater odkrywa, że uzyskał dostęp do każdego swojego wspomnienia, co ma znaczący wpływ na jego postępy twórcze i jakość jego życia.

Hellboy

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Neil Marshall

Obsada: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane

Tytułowy bohater (Harbour), ukończywszy misję w Meksyku, udaje się do Anglii. Powodem jest królowa czarownic imieniem Nimue (Jovovich), która powraca do ludzkiego świata, celem niesienia śmierci i zniszczenia w postaci sprowadzenia na Ziemię potężnych plag. Hellboy jest jedyną osobą, która może stawić jej czoło, w związku z czym zwiera szyki i próbuje odzyskać dawnych sprzymierzeńców, by razem stanąć do walki.

Tenet

Rok produkcji: 2020

Czas trwania: 150 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh

Kino, które potrafi wzbudzić poczucie zagubienia, ale jednocześnie zafascynować konceptem. Protagonista (Washington) zostaje zwerbowany przez tajną organizację o nazwie Tenet i poinformowany o istnieniu niebezpiecznej i zagrażającej światu broni, która potrafi manipulować czasem. Wraz z tajemniczym towarzyszem Neilem (Pattinson) bada temat, a wkrótce okazuje się, że tropy prowadzą do wpływowego rosyjskiego oligarchy, Andrieja Satora (Branagh). Żeby jednak osiągnąć cel i dowiedzieć się więcej, Protagonista musi zbliżyć się do nieszczęśliwej żony Satora, Kat (Debicki).

Marsjanin

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 144 minuty

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Matt Damon, Jessica Chastain, Jeff Daniels, Chiwetel Ejiofor

Pierwszy w tym zestawieniu (z aż czterech) film Ridleya Scotta, legendy kina i absolutnego mistrza gatunku, za to drugi spośród tej TOP-ki film będący adaptacją książki Andy'ego Weira. "Marsjanin" opowiada o astronaucie Marku Watneyu (Damon), który po zawirowaniach spowodowanych burzą piaskową w trakcie misji na Marsie, zostaje uznany za zmarłego. Wkrótce okazuje się jednak, że mężczyzna przeżył. Mark po odzyskaniu przytomności uświadamia sobie, że został sam na Marsie z niewielkimi zapasami jedzenia i wody oraz bez łączności z Ziemią. W obu przypadkach trwa walka z czasem - Mark próbuje przeżyć, a NASA - zorganizować mu podróż powrotną, zanim Watneyowi skończą się zapasy.

Blade Runner

Rok produkcji: 1982

Czas trwania: 117 minut

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos

W naszym przypadku ciężko mówić o przyszłości, bowiem akcja filmu Scotta rozgrywa się w 2019 roku. Legendarny reżyser stworzył dystopijny świat, w którym replikanci, na zewnątrz identyczni względem ludzi, są używani do niebezpiecznych zadań w pozaziemskich koloniach. W wyniku buntu replikantów w jednej z takich kolonii, ich przebywanie na Ziemi finalnie zostaje uznane za nielegalne. Specjalne jednostki policji, zwane „łowcami androidów”, mają prostą misję - łapać i neutralizować nieposłusznych. Jednym z takich łowców jest Rick Deckard (Ford).

Życie Chucka

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 110 minut

Reżyser: Mike Flanagan

Obsada: Tom Hiddleston, Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Jacob Tremblay

Marty Anderson (Ejiofor) to nauczyciel pracujący w szkole średniej, który staje się świadkiem końca świata. Kataklizmy, trzęsienia ziemi, zanik łączności ze światem - apokalipsa nadchodzi nieubłaganie. W strachu spowodowanym przez tę sytuację żyje również była żona mężczyzny, Felicia. Wkrótce ich oczom ukazuje się dziwne zjawisko - na praktycznie wszystkich lokalnych billboardach widnieje podobizna zupełnie nieznanego bohaterom Charlesa Krantza (Hiddleston) z podpisem "39 wspaniałych lat! Dzięki Chuck".

Obcy

Rok produkcji: 1979

Czas trwania: 117 minut

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Sigourney Weaver, John Hurt, Tom Skerritt, Harry Dean Stanton

Załoga "Nostromo", pozostająca dotychczas w stanie hibernacji, zostaje wybudzona za sprawą tajemniczego sygnału SOS. Gdy ludzie decydują się wylądować, przy okazji doznają kilku uszkodzeń. Część ekipy zaczyna naprawiać uszkodzenia, część wybiera się na zwiady, by zbadać pochodzenie sygnału. Na miejscu jej członkowie znajdują wrak statku nieznanej cywilizacji i ładownię pełną setkami jaj. Wkrótce Kane (Hurt) zostaje zaatakowany przez przerażające stworzenie. Ten moment zapoczątkowuje wielką i ekstremalnie trudną walkę o przetrwanie zagrożenia ze strony potwora.

Obcy: Przymierze

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 122 minuty

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride

Nie licząc "Romulusa", to jeden z nowszych filmów z legendarnej serii, póki co ostatni, nad którym pieczę trzymał Scott. "Przymierze" to statek osadniczy, który dociera na nieznaną planetę, na pierwszy rzut oka wyglądającą jak raj, idealne miejsce do egzystencji. Członkowie ekspedycji szybko się jednak przekonują, że trafili do mrocznego, pełnego tajemnic i zagadek świata, którego jedynym mieszkańcem jest android David (Fassbender), ocalały z katastrofy "Prometeusza". Świat, który podróżujący osadnicy wzięli za potencjalny przyszły dom, okazuje się miejscem ich nadchodzącej zguby.

Twórca

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 133 minuty

Reżyser: Gareth Edwards

Obsada: John David Washington, Madeleine Yuna Voyles, Gemma Chan, Ken Watanabe

Przyszłość, w której sztuczna inteligencja doprowadziła do zagłady w postaci detonacji głowicy nuklearnej nad USA, a świat zachodni zobowiązuje się do walki z potężnym AI, by zapobiec totalnemu zniszczeniu ludzkości. Joshua (Washington) to były amerykański agent, którego głównym zadaniem była infiltracja środowiska symulantów, robotycznych istot podobnych do ludzi. W ramach zaangażowania w akcję mężczyzna zbliżył się do Mayi (Chan). Okazuje się, że kobieta przeżyła, a on sam dostaje od swoich przełożonych szansę na jej odnalezienie, pod warunkiem infiltracji i odnalezienia groźnej broni, którą jest dziecko.

Człowiek ze stali

Rok produkcji: 2013

Czas trwania: 143 minuty

Reżyser: Zack Snyder

Obsada: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Russell Crowe, Kevin Costner

Pierwszy film o Supermanie z aktorskim udziałem Henry'ego Cavilla. Zanim jednak go poznajemy, jesteśmy świadkami rozpadu planety Krypton. Jor-El (Crowe) wysyła swojego syna, Kal-Ela, w statku kosmicznym na Ziemię, po czym zostaje zabity przez zbuntowanego generała Zoda (Shannon). Chłopiec ląduje w Kansas, gdzie zostaje przygarnięty przez Marthę (Diane Lane) i Jonathana (Costner) Kentów. Jako Clark Kent zaczyna prowadzić nowe życie, a długo ukrywane moce w końcu zyskują ujście w postaci jego drugiej tożsamości - Supermana. Generał Zod decyduje się uderzyć w Ziemię i zmienić ją w nowy Krypton.

Dredd

Rok produkcji: 2012

Czas trwania: 95 minut

Reżyser: Pete Travis

Obsada: Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey, Wood Harris

Film przenosi widzów do Megacity One - miasta przyszłości, w którym sędziowie sprawują władzę absolutną - sami ścigają przestępców, wydają wyroki i wymierzają kary. Dredd (Urban) to szczególny przypadek, uznawany za najbardziej bezwzględnego, budzącego pragnienie zemsty wśród wielu przestępców. Wkrótce w olbrzymim mieszkalnym gmachu Peach Tree Block, na którego czele stoi zarządzająca gangiem handlarzy narkotyków Ma-Ma (Headey), wybuchają zamieszki. Dredd wkracza do akcji, jednak okazuje się, że tym razem znalazł się w pułapce.

Ja, robot

Rok produkcji: 2004

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Alex Proyas

Obsada: Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell

W wersji zaproponowanej przez Proyasa, 2035 rok jest momentem, w którym maszyny, dzięki zaprogramowanemu zakazowi krzywdzenia istot ludzkich, są najlepszymi przyjaciółmi człowieka, a przy tym pełnią wszystkie konieczne domowe funkcje. Pewnego dnia w niewyjaśnionych okolicznościach ginie profesor Alfred Lanning (Cromwell), a sprawę bada sceptyczny wobec robotów detektyw Del Spooner (Smith). Podejrzenia padają na jednego z robotów (Tudyk), co oznacza jedno - jeśli jeden robot ma świadomość wystarczającą do zabicia człowieka, to i cały gatunek ludzki jest zagrożony.

Snowpiercer. Arka przyszłości

Rok produkcji: 2013

Czas trwania: 126 minut

Reżyser: Bong Joon Ho

Obsada: Chris Evans, Tilda Swinton, Jamie Bell, Ed Harris

Choć "Parasite" słusznie uznaje się za najlepszy film Bonga, "Snowpiercera" mam głęboko w swoim sercu. Akcja rozgrywa się na pokładzie pociągu Snowpiercer, tytułowej "Arki przyszłości", która podróżuje po torze ciągnącym się po całej długości Ziemi. W pociągu żyją ci, którzy ocaleli z katastrofy klimatycznej, spowodowanej przez próbę zatrzymania globalnego ocieplenia. Jednym z nich jest Curtis Everett (Evans), lokator ostatniego wagonu, w którym panują najgorsze warunki. Mężczyzna z czasem zostaje liderem rebelii wobec bogaczy, którzy sytuują się w bliższych lokomotywy, luksusowych wagonach.

Wojna o jutro

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 138 minut

Reżyser: Chris McKay

Obsada: Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Betty Gilpin

Światem wstrząsa wiadomość, którą przekazują podróżnicy w czasie, przybyli z 2051 roku: za trzydzieści lat ludzkość czeka globalna wojna, w której toczyć będzie się walka ze śmiercionośnym gatunkiem obcych. Jedyną szansą dla świata jest dołączenie do walki żołnierzy i cywili z teraźniejszości. Dan Forester (Pratt), ojciec pragnący uratować Ziemię dla swojej córki, podejmuje współpracę z genialnym naukowcem i ze swoim wyobcowanym ojcem, aby wspólnie odmienić los planety.

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