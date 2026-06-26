Nowe zasady wnoszenia wody na koncerty Dawida Podsiadły. Co się zmieniło
Dawid Podsiadło wprowadził spore udogodnienia na swoich weekendowych koncertach na Stadionie Narodowym, aby zapewnić fanom jak największy komfort podczas upałów. Artysta ogłosił, że na obiekt będzie można ze sobą wnieść dowolną ilość wody i zapewnił, że na miejscu również będzie można skorzystać z beczkowozu z darmowym napojem.
Zbliżająca się fala upałów nie będzie łatwa dla tych, którzy w nadchodzący weekend będą musieli wyjść z domu i przebywać wśród tłumów ludzi. Z takim problemem będą mierzyć się fani Dawida Podsiadły, którzy w sobotę i niedzielę będą mieli okazję uczestniczyć w jego koncertach na Stadionie Narodowym w ramach trasy Obrotowy Tour. Tak wysokie temperatury mogą być dla koncertowiczów bardzo niebezpieczne - szczególnie dla tych, którzy będą na narażeni na wielogodzinne stanie pod sceną. W związku z tym artysta postanowił wprowadzić udogodnienia, aby zapewnić swoim fanom jak największy komfort podczas upałów. Takiej sytuacji chyba jeszcze nie było.
Nielimitowana ilość butelek wody, beczkowozy z darmową wodą i inne udogodnienia na koncertach Dawida Podsiadły
Informacje na temat udogodnień podczas koncertów Podsiadły związanych z wodą i chłodzeniem pojawiły się na stronie PGE Narodowego. Stadion zaapelował o "rozsądne zaplanowanie godziny przybycia" i udostępnił specjalną broszurę.
Dowiadujemy się z niej, że na koncert można, a nawet trzeba zabrać za sobą wodę. Organizator pozwala na wniesie na obiekt dowolnej ilości fabrycznie zamkniętych butelek o pojemności do 0,5 litra, a także puste bidony. Ci, którzy nie będą mieli ze sobą ani wody, ani pustego bidonu, będą mogli kupić wodę na miejscu. Na szczęście nie za miliony - butelkę wody będzie można kupić za 3 zł, co jest bardzo promocyjną ceną. Dodatkowo na terenie stadionu zostaną postawione specjalne beczkowozy, przy których będzie można napełnić pusty pojemnik wodą.
Poinformowano również, że na zewnątrz zostaną postawione kurtyny wodne, przy których będzie można się ochłodzić. Zalecono przyniesienie własnego wachlarza, a nawet małego ręcznika w celu zrobienia sobie zimnego okładu.
Takie rozwiązania powinny być na koncertach normą - woda to nie alkohol, ani słodki napój, a podstawowy płyn, który trzeba spożywać, aby nie doszło do tragedii. Gdyby każdy mógł mieć ze sobą wodę (jak na niedawnym koncercie Maty), a nie odliczać kilkanaście złotych, aby kupić ją na terenie stadionu (jak było w przypadku występu Taco Hemingwaya), artyści nie musieliby przerywać co chwila koncertu z powodu tego, że ktoś zasłabł i potrzebuje pomocy. Dostęp do darmowej wody lub napoju w normalnej cenie, szczególnie latem, powinien być zapewniony uczestnikom i miejmy nadzieję, że koncerty Podsiadły zapoczątkują takie dobre praktyki.
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