Nowe zasady wnoszenia wody na koncerty Dawida Podsiadły. Co się zmieniło

Zbliżająca się fala upałów nie będzie łatwa dla tych, którzy w nadchodzący weekend będą musieli wyjść z domu i przebywać wśród tłumów ludzi. Z takim problemem będą mierzyć się fani Dawida Podsiadły, którzy w sobotę i niedzielę będą mieli okazję uczestniczyć w jego koncertach na Stadionie Narodowym w ramach trasy Obrotowy Tour. Tak wysokie temperatury mogą być dla koncertowiczów bardzo niebezpieczne - szczególnie dla tych, którzy będą na narażeni na wielogodzinne stanie pod sceną. W związku z tym artysta postanowił wprowadzić udogodnienia, aby zapewnić swoim fanom jak największy komfort podczas upałów. Takiej sytuacji chyba jeszcze nie było.

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Nielimitowana ilość butelek wody, beczkowozy z darmową wodą i inne udogodnienia na koncertach Dawida Podsiadły

Informacje na temat udogodnień podczas koncertów Podsiadły związanych z wodą i chłodzeniem pojawiły się na stronie PGE Narodowego. Stadion zaapelował o "rozsądne zaplanowanie godziny przybycia" i udostępnił specjalną broszurę.

Dowiadujemy się z niej, że na koncert można, a nawet trzeba zabrać za sobą wodę. Organizator pozwala na wniesie na obiekt dowolnej ilości fabrycznie zamkniętych butelek o pojemności do 0,5 litra, a także puste bidony. Ci, którzy nie będą mieli ze sobą ani wody, ani pustego bidonu, będą mogli kupić wodę na miejscu. Na szczęście nie za miliony - butelkę wody będzie można kupić za 3 zł, co jest bardzo promocyjną ceną. Dodatkowo na terenie stadionu zostaną postawione specjalne beczkowozy, przy których będzie można napełnić pusty pojemnik wodą.

Woda na koncercie Dawida Podsiadły w Warszawie

Poinformowano również, że na zewnątrz zostaną postawione kurtyny wodne, przy których będzie można się ochłodzić. Zalecono przyniesienie własnego wachlarza, a nawet małego ręcznika w celu zrobienia sobie zimnego okładu.

Takie rozwiązania powinny być na koncertach normą - woda to nie alkohol, ani słodki napój, a podstawowy płyn, który trzeba spożywać, aby nie doszło do tragedii. Gdyby każdy mógł mieć ze sobą wodę (jak na niedawnym koncercie Maty), a nie odliczać kilkanaście złotych, aby kupić ją na terenie stadionu (jak było w przypadku występu Taco Hemingwaya), artyści nie musieliby przerywać co chwila koncertu z powodu tego, że ktoś zasłabł i potrzebuje pomocy. Dostęp do darmowej wody lub napoju w normalnej cenie, szczególnie latem, powinien być zapewniony uczestnikom i miejmy nadzieję, że koncerty Podsiadły zapoczątkują takie dobre praktyki.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.