Dawid Podsiadło ogłosił nową datę na trasie Obrotowy Tour 2026. Szaleństwo

Na początku września 2025 r. Dawid Podsiadło ogłosił, że wraca na stadiony w ramach trasy koncertowej Obrotowy Tour 2026 r. Artysta zapowiedział wówczas, że wystąpi na 4 stadionach: w Chorzowie, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie. Zainteresowanie pewnie nie przerosło oczekiwań artysty, bo trudno się było na to nie przygotować, ale z racji ogromnej liczby chętnych Podsiadło jakiś czas później dodał do listy jeszcze jeden koncert na PGE Narodowym. Dziś natomiast ogłosił jeszcze jedną datę.

Obrotowy Tour 2026: Dawid Podsiadło ogłosił drugą datę w Chorzowie

Podsiadło poinformował, że da jeszcze jeden koncert na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Artysta wystąpi tam dzień po pierwszym występie, czyli 7 czerwca. Podsiadło ma tym samym szansę pobić swój własny rekord. W 2024 r. w ramach jednej trasy koncertowej zagrał aż 7 koncertów na największych obiektach w kraju.

Podczas poprzedniej trasy, której finał odbył się właśnie w Chorzowie, Podsiadło zgromadził ponad 200 tys. fanów, a relację z koncertu można było obejrzeć w kinach.

Pierwsza pula biletów na dodatkowy koncert trafi do sprzedaży już w piątek, 5 grudnia o godzinie 12:00 na eBilet.pl.

Obrotowy Tour 2026 - nowa data na Stadionie Śląskim w Chorzowie

Harmonogram trasy Obrotowy Tour 2026 prezentuje się następująco

06 czerwca 2026 - Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów - SOLD OUT

07 czerwca 2026 - Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów - DODATKOWY TERMIN!

13 czerwca 2026 - Enea Stadion, Poznań - SOLD OUT

20 czerwca 2026 - Polsat Plus Arena, Gdańsk - SOLD OUT

27 czerwca 2026 - PGE Narodowy, Warszawa - SOLD OUT

28 czerwca 2026 - PGE Narodowy, Warszawa - SOLD OUT

Anna Bortniak 03.12.2025 13:47

