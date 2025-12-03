Dawid Podsiadło ogłosił nową datę na trasie Obrotowy Tour 2026. Szaleństwo
Dawid Podsiadło dodał kolejną datę do trasy Obrotowy Tour 2026. Wcześniej artysta wyprzedał już 5 koncertów na największych stadionach w Polsce, a dziś wiadomo już, że w ramach trasy planuje zagrać jeszcze jeden koncert. I chyba pobije swój rekord.
Na początku września 2025 r. Dawid Podsiadło ogłosił, że wraca na stadiony w ramach trasy koncertowej Obrotowy Tour 2026 r. Artysta zapowiedział wówczas, że wystąpi na 4 stadionach: w Chorzowie, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie. Zainteresowanie pewnie nie przerosło oczekiwań artysty, bo trudno się było na to nie przygotować, ale z racji ogromnej liczby chętnych Podsiadło jakiś czas później dodał do listy jeszcze jeden koncert na PGE Narodowym. Dziś natomiast ogłosił jeszcze jedną datę.
Obrotowy Tour 2026: Dawid Podsiadło ogłosił drugą datę w Chorzowie
Podsiadło poinformował, że da jeszcze jeden koncert na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Artysta wystąpi tam dzień po pierwszym występie, czyli 7 czerwca. Podsiadło ma tym samym szansę pobić swój własny rekord. W 2024 r. w ramach jednej trasy koncertowej zagrał aż 7 koncertów na największych obiektach w kraju.
Podczas poprzedniej trasy, której finał odbył się właśnie w Chorzowie, Podsiadło zgromadził ponad 200 tys. fanów, a relację z koncertu można było obejrzeć w kinach.
Pierwsza pula biletów na dodatkowy koncert trafi do sprzedaży już w piątek, 5 grudnia o godzinie 12:00 na eBilet.pl.
Harmonogram trasy Obrotowy Tour 2026 prezentuje się następująco
- 06 czerwca 2026 - Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów - SOLD OUT
- 07 czerwca 2026 - Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów - DODATKOWY TERMIN!
- 13 czerwca 2026 - Enea Stadion, Poznań - SOLD OUT
- 20 czerwca 2026 - Polsat Plus Arena, Gdańsk - SOLD OUT
- 27 czerwca 2026 - PGE Narodowy, Warszawa - SOLD OUT
- 28 czerwca 2026 - PGE Narodowy, Warszawa - SOLD OUT
