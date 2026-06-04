Dawid Podsiadło użył AI w teledysku. Fani nie mogą mu tego wybaczyć

"Na błysk" to najnowszy singiel Dawida Podsiadły, który zadebiutował 3 czerwca. Artysta podzielił się z fanami nie tylko piosenką, ale również teledyskiem. Całość inspirowana jest scenami z życia wokalisty, a także, jak sam pisze, "kolażem słodkiego i gorzkiego smaku relacji". Podsiadło czerpał również z filmu "Zakochany bez pamięci", a teledysk ma być hołdem dla tego filmowego dzieła. Brzmi interesująco, dopóki nie okazuje się, że wideoklip powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Właśnie tym artysta sprowadził na siebie gniew fanów.

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Dawid Podsiadło stworzył teledysk przy użyciu AI. Fani są wściekli

Obecnie często trudno jest odróżnić AI od rzeczywistości. Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy w teledysku Podsiadły majstrowała sztuczna inteligencja, to informacje są podane w opisie - za produkcję i sceny AI odpowiada AiVisioLab. Pomijając ten fakt, sceny AI w wideoklipie z łatwością da się odróżnić, bo są one po prostu brzydkie. W pewnym momencie widać nawet, że coś ewidentnie zawiodło, bo kiedy para w teledysku wznosi się, trzymając psa na smyczy, zwierzę się podwaja.

Fani nie mają dla Podsiadly litości:

Ciebie, Dawid, też można zastąpić AI. Strasznie przykra sprawa.

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Nie spodziewałem się takiego zawodu po Dawidzie, generatywny AI slop.

Dziś używasz AI w produkcji teledysku, a jutro AI będzie śpiewać za ciebie, Dawid. Kręcisz bat na samego siebie i innych artystów.

Największy zawód dnia to użycie AI, jakby nie było można zatrudnić kogoś, kto potrafi zrobić takie efekty własną ludzką ręką, zamiast używania do tego AI slopów, a potem będzie, że "Tak, ja bardzo dbam o środowisko i wspieram małych artystów". Przykro mi, tak zwyczajnie...

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Trudno się z tymi komentarzami nie zgodzić. Mimo że nie jest to wideo w pełni wygenerowane przez sztuczną inteligencję i nie jest ono aż tak tragiczne, jak mogłoby się wydawać. W teledysku wystąpili prawdziwy ludzie, a przy realizacji pracował cały sztab osób - reżyser, produkcja, kostiumografowie, makijażystki, scenografka, oświetleniowcy i dźwiękowcy. Trud, który ludzie włożyli w zrealizowanie tego teledysku, przysłaniają jednak fragmenty AI.

Gniew fanów może wynikać z tego, że wizerunek skromnego chłopaka, jaki stworzył sobie Podsiadło, zupełnie nie pasuje do tego, że mógłby on posiłkować się "czystym złem", jakim jest sztuczna inteligencja. A przecież nie jest to pierwszy raz, kiedy popularny artysta skorzystał z AI przy tworzeniu teledysku - zrobił to Quebonafide przy "Futuramie", Sarsa w piosence "Awantury" czy Kizo, tworząc "Avatar". Mimo to reakcje nie były tak stanowcze i gwałtowne, jak w przypadku Podsiadły.

Druga sprawa jest taka, że Podsiadło nie jest pierwszym lepszym artystą z ulicy, który nie miałby środków, ani znajomości, aby stworzyć cokolwiek, co sobie wymarzy. I chyba właśnie to zezłościło jego słuchaczy. Można odnieść wrażenie, że korzystanie z AI to pójście na łatwiznę, bo trudno uwierzyć, że wokalista takiego formatu nie mógłby wykombinować czegoś, co nie wymagałoby użycia sztucznej inteligencji. W przypadku "na błysk" nie ma jeszcze tragedii, ale wciąż jakoś tak dziwnie z tą myślą, że to AI.

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