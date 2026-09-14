Krwawy kryminał SkyShowtime wraca. Szykujcie się
SkyShowtime zapowiedział powrót swojego krwawego kryminału. To oznacza tylko jedno - "Dexter: Zmartwychwstanie" wraca z 2. sezonem i jest już konkretna data premiery. Lepiej być nie mogło.
"Dexter" to kultowy serial kryminalny, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Produkcja skupiająca się na Dexterz Morganie, który za dnia pracuje jako specjalista ds. krwi w departamencie policji, a w nocy zabija złoczyńców, podbiła serca widzów. Nietrudno zatem sobie wyobrazić, z jakim podekscytowaniem przyjęli oni wiadomość, że Dexter wróci za sprawą serialu "Dexter: Zmartwychwstanie". 1. sezon zadebiutował ponad 20 lat od finały oryginalnej produkcji i na szczęście to nie koniec. Będzie kontynuacja.
SkyShowtime zapowiedział 2. sezon serialu Dexter: Zmartwychwstanie. Kiedy premiera?
W serialu "Dexter: Zmartwychwstanie" główny bohater Dexter Morgan (w tej roli ponownie Michael C. Hall) mierzy się z dwoma zabójcami. Pierwszy z nich jest owiany złą sławą, a drugi terroryzuje mieszkańców Nowego Jorku, budząc niepokój wśród społeczności. To jednak nie koniec wyzwań, jakim musi sprostać Dexter - teraz jednym z jego największych przeciwników jest również kryzys wieku średniego.
Produkcja koncentruje się również na losach syna Dextera, Harrisona (Jack Alcott), który prowadzi własną walkę o sprawiedliwość. Ojciec i syn będą musieli jednocześnie zmierzyć się z najmroczniejszym jak dotąd rozdziałem swojego życia.
"Dexter: Zmartwychwstanie" wróci z 2. sezonem 31 października. Oznacza to, że fani dostaną nowy odcinek w Halloween, a kolejne epizody będą pojawiały się w serwisie co tydzień. Czy może być lepiej?
Nie wiadomo jeszcze, na czym dokładnie będzie skupiał się 2. sezon, którego showrunnerem i producentem wykonawczym jest Clyde Phillips. Do roli Dextera wróci Hall, a w pozostałych rolach ponownie pojawią się Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington i James Remar. Wśród nowych członków obsady znaleźli się natomiast Dan Stevens, Nona Parker Johnson i Brian Cox. W rolach gościnnych zobaczymy powracającą jako Mia Lapierre Krysten Ritter oraz Gabriela Lunę.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.