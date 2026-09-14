Krwawy kryminał SkyShowtime wraca. Szykujcie się

"Dexter" to kultowy serial kryminalny, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Produkcja skupiająca się na Dexterz Morganie, który za dnia pracuje jako specjalista ds. krwi w departamencie policji, a w nocy zabija złoczyńców, podbiła serca widzów. Nietrudno zatem sobie wyobrazić, z jakim podekscytowaniem przyjęli oni wiadomość, że Dexter wróci za sprawą serialu "Dexter: Zmartwychwstanie". 1. sezon zadebiutował ponad 20 lat od finały oryginalnej produkcji i na szczęście to nie koniec. Będzie kontynuacja.

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SkyShowtime zapowiedział 2. sezon serialu Dexter: Zmartwychwstanie. Kiedy premiera?

W serialu "Dexter: Zmartwychwstanie" główny bohater Dexter Morgan (w tej roli ponownie Michael C. Hall) mierzy się z dwoma zabójcami. Pierwszy z nich jest owiany złą sławą, a drugi terroryzuje mieszkańców Nowego Jorku, budząc niepokój wśród społeczności. To jednak nie koniec wyzwań, jakim musi sprostać Dexter - teraz jednym z jego największych przeciwników jest również kryzys wieku średniego.

Produkcja koncentruje się również na losach syna Dextera, Harrisona (Jack Alcott), który prowadzi własną walkę o sprawiedliwość. Ojciec i syn będą musieli jednocześnie zmierzyć się z najmroczniejszym jak dotąd rozdziałem swojego życia.

"Dexter: Zmartwychwstanie" wróci z 2. sezonem 31 października. Oznacza to, że fani dostaną nowy odcinek w Halloween, a kolejne epizody będą pojawiały się w serwisie co tydzień. Czy może być lepiej?

Nie wiadomo jeszcze, na czym dokładnie będzie skupiał się 2. sezon, którego showrunnerem i producentem wykonawczym jest Clyde Phillips. Do roli Dextera wróci Hall, a w pozostałych rolach ponownie pojawią się Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington i James Remar. Wśród nowych członków obsady znaleźli się natomiast Dan Stevens, Nona Parker Johnson i Brian Cox. W rolach gościnnych zobaczymy powracającą jako Mia Lapierre Krysten Ritter oraz Gabriela Lunę.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.