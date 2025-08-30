Dexter: kolejność oglądania seriali. W jakich VOD je znajdziesz?

Ładowanie...

„Dexter” to kultowy już serial na podstawie książek autorstwa Jeffa Lindsaya emitowany od 1 października 2006 r. do 22 września 2013 r. przez amerykańską stację Showtime. W tytułowej roli wystąpił Michael C. Hall, który wcielił się w seryjnego mordercę z Miami. Dexter Morgan pracuje w nim za dnia w wydziale zabójstw policji jako analityk krwi, a nocami śledzi i zabija ludzi, którzy z jakiegoś powodu wymknęli się wymiarowi sprawiedliwości.

Produkcja, którą stworzył James Manos Jr., doczekała się aż ośmiu sezonów liczących po tuzin odcinków każdy i była wysoko oceniania - a zwłaszcza jej pierwsza połowa, przy której jako showrunner pracował Clyde Phillips. Zarówno wcielający się w głównego bohatera Michael C. Hall, jak i John Lithgow grający jego oponenta, Arthura Mitchella, znanego również jako Trójkowy, nagrodzeni zostali za swoje role Złotymi Globami.

Druga połowa produkcji, za którą odpowiadali Chip Johannessen (sezon 5.) oraz Scott Buck (sezony 6-8), zebrała słabsze noty, a zakończenie serialu „Dexter” było jednym z najbardziej rozczarowujących w historii telewizji. Showrunner odpowiedzialny za pierwszą połowę tej produkcji postanowił po latach opowiedzieć zarówno o genezie Dextera Morgana („Dexter: Original Sin”), jak i o jego dalszych losach. I to dwa razy („Dexter: New Blood” i „Dexter: Resurrection”).

Dexter: w jakiej kolejności oglądać seriale?

Najlepiej jest zacząć oczywiście od tego pierwszego „Dextera”, gdyż to w tym serialu poznajemy bohatera i jego bliskich. Łącznie do nadrobienia jest 96 odcinków, które składają się na 8 sezonów. A co dalej?

Następna w kolejce jest limitowana seria „Dexter: New Blood”

Ta produkcja dystrybuowana jest w Polsce jako „Dexter: Nowa krew” (2021-2022). Osadzono ją fabularnie na ok. dekadę po wydarzeniach z tragicznego zakończenia oryginału. Również i na nią składa się tuzin odcinków, w których widzimy bohatera mieszkającego nie w Miami, tylko w zupełnie nowym miejscu.

Również i w tym przypadku zakończenie nie przypadło do gustu wielu widzom, ale wbrew pozorom nie okazało się ono takim definitywnym finałem historii Dextera Morgana. Ten powrócił w kolejnych dwóch produkcjach - jednej osadzonej fabularnie później, a drugiej znacznie wcześniej na osi czasu.

Pierwsza scena z kolejnego serialu, którym jest „Dexter: Original Sin”, pokazuje nam dalsze losy tej postaci.

Dowiadujemy się z niej, co stało się z bohaterem po zakończeniu pierwszej kontynuacji „Dextera”, czyli „Dexter: New Blood”, ale kolejny serial, dostępny w Polsce pod tytułem „Dexter: Grzech pierworodny”(2024-2025), jest prequelem. Michael C. Hall podkłada w nim głos pod wewnętrzny monolog głównego bohatera.

Twarzy młodszej wersji Dextera użyczył Patrick Gibson. Co jednak ważne, to chociaż mamy tu do czynienia z prequelem, w którym ukazane są dzieciństwo i młodość Morgana, to nie warto oglądać tej produkcji jako pierwszej. Ukazuje znane już nam wydarzenia z innej perspektywy i nadaje im nowy kontekst.

Na koniec zostaje nam „Dexter: Resurrection”.

Serial o polskim tytule „Dexter: Zmartwychwstanie” (2025) przenosi akcję do Nowego Jorku, gdzie Dexter Morgan próbuje ułożyć sobie na nowo życie. Ściga go jednak jeden ze starych druhów, który po latach uznał, że w krążących na jego temat plotkach jest więcej niż ziarno prawdy.

A czy to ostatni raz, gdy zobaczymy Dextera na ekranie? Prequel dostał zamówienie na nowe odcinki, ale potem go skasowano, ale druga z kontynuacji cieszy się wysoką oglądalnością. Jest spora szansa, że zapowiadane kolejne sezony powstaną. Trwają też prace nad prequelem o Trójkowym.

Gdzie obejrzeć seriale o „Dexterze” w Polsce?

„Dexter” był dostępny w Polsce na przestrzeni lat w kilku różnych serwisach streamingowych. Już w 2007 r. mogliśmy go obejrzeć w ramach kolekcji VOD nScreen w ramach telewizji n, a później trafił do HBO GO, Canal+ Online i na Netfliksa. Emitowany był również na antenie TVN, TVN7 i Universal Channel oraz w kablówce.

A jak sytuacja wygląda obecnie? Wszystkie [osiem sezonów „Dextera” możemy obejrzeć nadal na Netfliksie, a oprócz tego serial dostępny jest również w SkyShowtime. W tym ostatnim serwisie można obejrzeć pierwsżą kontynuację, czyli „Dexter: Nowa krew” oraz prequel, czyli „Dexter: Grzech pierworodny”.

A co z „Dexter: Zmarwtychwstanie” w Polsce? Ten serial również dostępny będzie w serwisie SkyShowtime, ale dopiero po zakończeniu emisji serialu w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze trzy odcinki mają zostać udostępnione 12 września 2025 r., podczas gdy kolejne będą pojawiały się co tydzień.

Piotr Grabiec 30.08.2025 13:10

