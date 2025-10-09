REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Uncategorized

Dexter dostanie nowy sezon. Przerażająca zapowiedź

Serial "Dexter: Zmartwychwstanie" otrzyma nowy sezon, o czym poinformował Michael C. Hall. Czy to coś zmienia w sprawie skasowanego "Grzechu pierworodnego"?

Konrad Chwast
2 sezon dexter
REKLAMA

Michael C. Hall nagrał krótki materiał, w którym poinformował, że widzowie poznają dalsze losy Dextera Morgana. Napisał, że dziękuje fanom, którzy oglądali i wspierali oraz poinformował, że jest zielone światło na 2. sezon. Oznacza to, że:

REKLAMA

Dexter: Zmartwychwstanie - 2. sezon potwierdzony. Grzech Pierworodny - skasowany

Choć zdecydowanie są to dobre wieści dla fanów, to jest także łyżka dziegciu. Lubiany i doceniany "Grzech pierworodny", a więc prequel opowieści o Dexterze Morganie ciągle pozostaje skasowany.

Przypomnijmy, że należący do stacji Showtime serial "Dexter: Grzech pierworodny" opowiadał o wczesnej młodości antybohatera, gdy zaczęły budzić się w nim te demony, które sprowadziły go na znaną widzom drogę. Wyemitowany w 2024 roku serial cieszył się niezłą oglądalnością, przychylnością widzów i krytyków, a także (przez pewien czas) osób decyzyjnych w korporacji.

Widoki były tak dobre, że stacja bardzo szybko zamówiła 2. serię. Niestety, zaledwie kilka tygodni później poinformowano, że serial jednak nie doczeka się kontynuacji. Showrunner Clyde Phillips przekierował zespół scenarzystów właśnie do "Zmartwychwstania". Decyzja była ta dziwna i rozczarowująca, że fani zorganizowali petycję, aby serial ratować. Jednak raczej nic nie uda im się wskórać.

Paramount, do którego należy Showtime, zachował się może i dość bezwzględnie, ale nie trudno zrozumieć ich motywacje. "Dexter: Zmartwychwstanie" miał lepszą oglądalność i nie trudno zgadywać, że to właśnie dalsze a nie przeszłe losy bohatera wydają się lepiej rokować na przyszłość.

REKLAMA

Czytaj także:

REKLAMA
Konrad Chwast
09.10.2025 07:14
Tagi: DexterShowtime
Najnowsze
19:30
Genialna Morgan rozgrzeje was tej jesieni. 2. sezon wciąga jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-08T19:30:00+02:00
18:05
Prime Video zrobiło film o Szczęsnym. Nie kopie, ale dobrze się broni
Aktualizacja: 2025-10-08T18:05:52+02:00
16:32
Jeden odcinek zmienił wszystko. Widzowie HBO mówią: lepszego serialu nie ma
Aktualizacja: 2025-10-08T16:32:00+02:00
15:37
Stephen King obejrzał już To: Witajcie w Derry. "Przerażające"
Aktualizacja: 2025-10-08T15:37:23+02:00
14:32
Mówią, że jest lepszy niż Gra o tron. Serial Prime Video wraca z 2. sezonem
Aktualizacja: 2025-10-08T14:32:14+02:00
12:37
Streamerka Fandy urodziła na żywo. Chcę wylogować się z tego świata
Aktualizacja: 2025-10-08T12:37:20+02:00
11:38
Oceniamy polski Prześwit. Film kupił mnie klimatem
Aktualizacja: 2025-10-08T11:38:10+02:00
10:51
Ostatni sezon Stranger Things będzie 10 razy droższy. Kwota zrzuca z krzesła
Aktualizacja: 2025-10-08T10:51:01+02:00
9:16
Polski kryminał prosto z kina na Netfliksa. 75 dni od premiery
Aktualizacja: 2025-10-08T09:16:17+02:00
8:59
Nieżyjący Witold Pyrkosz wrócił do M jak Miłość. Nie powinniście tego robić
Aktualizacja: 2025-10-08T08:59:30+02:00
7:51
Najlepsze role Charliego Hunnama. Na Netfliksie gra Eda Geina
Aktualizacja: 2025-10-08T07:51:09+02:00
18:37
Powstanie program na podstawie kultowej planszówki. Zrobi go Netflix
Aktualizacja: 2025-10-07T18:37:19+02:00
17:40
Netflix pokaz zwiastun Wiedźmina. Tam grał jakiś Cavill?
Aktualizacja: 2025-10-07T17:40:33+02:00
17:01
Ten serial ogląda się jak House of Cards. Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-10-07T17:01:00+02:00
16:08
Widzowie Netfliksa pokochali nowy wyciskacz łez. Numer 1 w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-07T16:08:10+02:00
15:38
Ukryta perła Disney+ wraca z 2. sezonem. Genialny serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-07T15:38:00+02:00
14:46
Twórcy "Potworów" Netfliksa bronią się przed potężną krytyką
Aktualizacja: 2025-10-07T14:46:50+02:00
13:42
Znamy ceny biletów na Open'er Festival 2026. Ile kosztują karnety?
Aktualizacja: 2025-10-07T13:42:31+02:00
11:57
Film o Frizie i Wersow ma tak złe oceny, że przebił nawet "Smoleńsk"
Aktualizacja: 2025-10-07T11:57:26+02:00
11:20
Daniel Magical zbanowany na Kicku. Dobra decyzja
Aktualizacja: 2025-10-07T11:20:51+02:00
9:55
Jakość tego serialu zaskoczyła widzów Netfliksa. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-07T09:55:52+02:00
9:25
Filmy Kubricka wracają do kin. W tym najlepsze sci-fi wszech czasów
Aktualizacja: 2025-10-07T09:25:38+02:00
19:44
O tym filmie mówili wszyscy. W końcu pokaże go TV
Aktualizacja: 2025-10-06T19:44:13+02:00
16:01
Czy Aniołowie są wśród nas to film na faktach? Widzowie Netfliksa go kochają
Aktualizacja: 2025-10-06T16:01:00+02:00
15:01
Spider-Man 4: ten wypadek to bzdura. Ojciec gwiazdora dementuje pogłoski
Aktualizacja: 2025-10-06T15:01:00+02:00
13:54
Ten horror to największa niespodzianka od Netfliksa. Użytkownicy pod wrażeniem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:54:20+02:00
12:32
Tego filmu w streamingu nie da się obejrzeć za jednym razem. Jest tak intensywny
Aktualizacja: 2025-10-06T12:32:21+02:00
11:35
To będzie bardzo mroczny polski horror. W tle: stare kaszubskie wierzenia
Aktualizacja: 2025-10-06T11:35:01+02:00
10:39
Oglądanie nowego thrillera Netfliksa to akt odwagi. Widzowie się o niego kłócą
Aktualizacja: 2025-10-06T10:39:01+02:00
9:32
Potwory: o kim będzie 4. sezon serialu? Netflix stawia na kobietę
Aktualizacja: 2025-10-06T09:32:53+02:00
9:23
Trwają zdjęcia do filmu Szwagier. To będzie bardzo nietypowa polska produkcja
Aktualizacja: 2025-10-06T09:23:59+02:00
8:56
Nowy hit Netfliksa sprawia, że użytkownicy czują się bardziej ludzcy
Aktualizacja: 2025-10-06T08:56:16+02:00
8:30
Zaginiony autokar - recenzja filmu. Wielki powrót Matthew McConaugheya
Aktualizacja: 2025-10-06T08:30:57+02:00
17:13
Najlepsze filmy 2025 roku. 15 tytułów
Aktualizacja: 2025-10-05T17:13:00+02:00
14:14
Obserwujemy właśnie narodziny wielkiej gwiazdy. Kim jest Chase Infiniti?
Aktualizacja: 2025-10-05T14:14:00+02:00
12:12
Szybcy i wściekli - kolejność oglądania. Co z tym Tokyo Drift?
Aktualizacja: 2025-10-05T12:12:00+02:00
11:20
Zaskoczenie roku? Ten horror. Miałam gęsią skórkę
Aktualizacja: 2025-10-05T11:20:00+02:00
10:17
Na Disney+ wleciał najbardziej WTF dreszczowiec tego roku. Widzowie nie mogą się pozbierać
Aktualizacja: 2025-10-05T10:17:00+02:00
9:15
Wstrząsający serial kryminalny bazuje na faktach. To była pierwsza taka sprawa w historii
Aktualizacja: 2025-10-05T09:15:00+02:00
8:02
Na Netfliksa zmierza serial, który obejrzycie choćby po trupach
Aktualizacja: 2025-10-05T08:02:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA