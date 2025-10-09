Dexter dostanie nowy sezon. Przerażająca zapowiedź

Ładowanie...

Michael C. Hall nagrał krótki materiał, w którym poinformował, że widzowie poznają dalsze losy Dextera Morgana. Napisał, że dziękuje fanom, którzy oglądali i wspierali oraz poinformował, że jest zielone światło na 2. sezon. Oznacza to, że:

Dexter: Zmartwychwstanie - 2. sezon potwierdzony. Grzech Pierworodny - skasowany

Choć zdecydowanie są to dobre wieści dla fanów, to jest także łyżka dziegciu. Lubiany i doceniany "Grzech pierworodny", a więc prequel opowieści o Dexterze Morganie ciągle pozostaje skasowany.



Przypomnijmy, że należący do stacji Showtime serial "Dexter: Grzech pierworodny" opowiadał o wczesnej młodości antybohatera, gdy zaczęły budzić się w nim te demony, które sprowadziły go na znaną widzom drogę. Wyemitowany w 2024 roku serial cieszył się niezłą oglądalnością, przychylnością widzów i krytyków, a także (przez pewien czas) osób decyzyjnych w korporacji.



Widoki były tak dobre, że stacja bardzo szybko zamówiła 2. serię. Niestety, zaledwie kilka tygodni później poinformowano, że serial jednak nie doczeka się kontynuacji. Showrunner Clyde Phillips przekierował zespół scenarzystów właśnie do "Zmartwychwstania". Decyzja była ta dziwna i rozczarowująca, że fani zorganizowali petycję, aby serial ratować. Jednak raczej nic nie uda im się wskórać.

Paramount, do którego należy Showtime, zachował się może i dość bezwzględnie, ale nie trudno zrozumieć ich motywacje. "Dexter: Zmartwychwstanie" miał lepszą oglądalność i nie trudno zgadywać, że to właśnie dalsze a nie przeszłe losy bohatera wydają się lepiej rokować na przyszłość.

Konrad Chwast 09.10.2025 07:14

