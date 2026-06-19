Prawie 100 odcinków kultowego serialu trafiło na Netfliksa. Ja w szoku

„Dexter” to serial, który pokochał świat. Na początku XXI wieku, kiedy telewizja przechodziła coś, co zostało nazwane potem Nowym złotym wiekiem telewizji, zaczęły pojawiać się seriale, które zupełnie celowo starały się pokazać jak najbardziej zdegenerowanych, pokrzywionych i po prostu złych bohaterów. Telewizje odkryły nową żyłę złota i tak narodził się Tony Soprano, Walter White, Don Draper. Telewizja Showtime poszła jednak dalej i pokazała serial o losach seryjnego mordercy. I od dzisiaj można (znowu oglądać go na Netfliksie).

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Dexter w serwisie Netflix. (Prawie) cały

Takie niespodzianki lubimy. W serwisie Netflix pojawił się dzisiaj „Dexter” i to nie skrawki sezonów czy niepełne seriale, ale wszystkie 8 sezonów emitowanych w latach 2006-2013. Serial został zrealizowany dla stacji Showtime, dlatego zupełnie naturalnym miejscem, gdzie można było go znaleźć, był serwis SkyShowitme. Produkcja jednak zmienia swój dom. Od jutro serial ma być niedostępny w swoim macierzystym streamingu.

Te 8 sezonów, które trafiły do serwisu to pełny serial. Cała historia. „Dexter” był jednak takim sukcesem, że stacja Showtime podejmowała kilka prób powrotu do tego bohatera.

Jednym z nich jest „Dexter: Original Sin”, który przenosi nas do 1991 roku i młodości Dextera. Serial został skasowany po jednym sezonie. Z kolei „Dexter: New Blood” to pełnoprawny sequel, którego akcja rozgrywa się 10 lat po głównej serii. Po nim warto obejrzeć „Dexter: Resurrection”, czyli bezpośrednią kontynuację „New Blood”. Wszystkie te dodatkowe produkcje dostępne są w SkyShowtime.

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.