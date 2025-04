To nie koniec babrania się we krwi. Prequel hitowego serialu dostanie 2. sezon

Ten sezon to polowanie easter eggi. W internecie sporo już się mówi o tym, co tu wrzucamy i dlaczego. To także świetna zabawa, ponieważ ten sezon to dramat kostiumowy wewnątrz dramatu kostiumowego. Mamy wszystkie te wspaniałe obrazy z lat 70. i 90., których możemy użyć, czyli wszystkie te wspaniałe telefony ścienne, pierwszy telefon samochodowy, czy cokolwiek innego. Świetnie się bawimy, obserwując, jak ludzie na to wszystko patrzą