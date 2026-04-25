Użytkownicy Disney+ już łakną hitu prosto z kina. Dostali jego namiastkę

Ile trwają okienka dystrybucyjne? Zdaniem użytkowników Disney+ zdecydowanie zbyt długo. Już by chcieli obejrzeć kinową nowość. Świadczy o tym topka najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju. Zdominował ją bowiem "Diabeł ubiera się u Prady".

Rafał Christ
To typowe zachowanie użytkowników Disney+. Od dawna przecież na platformie najlepiej się ogląda to, co jeszcze niedawno leciało w kinach, albo to, co w jakiś sposób powiązane z tym, co do kin dopiero zmierza. Wystarczy spojrzeć na topkę najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju, aby się o tym przekonać. "Zwierzogród 2" - druga najbardziej kasowa produkcja zeszłego roku - już co prawda żegna się z zestawieniem (zajmuje siódme miejsce), ale "Predator: Strefa zagrożenia" wciąż się w nim dzielnie trzyma. Pełne akcji science fiction z popularnego uniwersum znalazło się na najniższym stopniu podium listy.

Wyżej w topce nie ma dla niego miejsca, bo jej dwie pierwsze pozycje zajmuje "Diabeł ubiera się u Prady". Tak, dwie produkcje powiązane z wchodzącym niedługo do kin sequelem znalazły się na szczycie zestawienia. Użytkownicy Disney+ chętnie przypominają sobie (lub dopiero się zapoznają) pierwszą część hitowej komedii z Meryl Streep i Anne Hathaway.

Disney+ - co obejrzeć?

W "Diabeł ubiera się u Prady" Anne Hathaway wciela się w młodą dziennikarkę, która zdobywa wymarzoną pracę. Ma nadzieję, że stanowisko w jednym z najbardziej prestiżowych nowojorskich czasopism modowych otworzy jej drzwi do wielkiej kariery. No ale grana przez Meryl Streep szefowa okazuje się kobietą z piekła rodem. A teraz - jak już wiadomo z trailera sequela - nawet nie pamięta jej imienia.

Po takim czasie rzeczywiście parę rzeczy Mirandzie mogło umknąć. W końcu od premiery "Diabeł ubiera się u Prady" minęło 20 lat. Po dwóch dekadach znane z oryginału bohaterki powracają, aby... no właśnie co? O tym dokładnie przekonamy się dopiero za chwilę. Nostalgiczny sequel komedii z 2006 roku wchodzi na ekrany kin dopiero w przyszły piątek. Dlatego właśnie użytkownicy Disney+ tak chętnie oglądają jedynkę. Są już gotowi na seans.

Częściej niż po "Diabeł ubiera się u Prady" użytkownicy Disney+ sięgają tylko po "Diabeł ubiera się u Prady 2". Taki przynajmniej tytuł wypisano wielkimi literami na miniaturce produkcji, która zajmuje pierwsze miejsce w topce najpopularniejszych filmów dostępnych w naszym kraju. Pod nim znajdziemy jednak znacznie mniejszy dopisek: "Za kulisami". To po prostu krótki, bo zaledwie 3-minutowy materiał dotyczący nadchodzącej produkcji.

Z ogromnej popularności krótkiego wideo można wyciągnąć prosty wniosek, że "Diabeł ubiera się u Prady 2" będzie hitem. Użytkownicy Disney+ już nie mogą się doczekać seansu. Tak należy właśnie czytać topkę najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju. Bo raczej nikt by nie pomyślał, że zmierzająca do kin produkcja byłaby już dostępna w streamingu. Do tego jeszcze sporo czasu. A status przeboju na wielkich ekranach dodatkowo go wydłuży.

Możemy przy tym oczekiwać, że im dłużej na premierę filmu w Disney+ poczekamy, tym większym streamingowym hitem on będzie. W końcu użytkownicy platformy rzucili się na "Zwierzogród 2", który wylądował w serwisie po ponad 100 dniach od swojego kinowego debiutu. W pierwszym tygodniu dostępności na całym świecie natrzaskał on jakieś 32 mln wyświetleń.

Wątpliwa sprawa, żeby "Diabeł ubiera się u Prady 2" mógł pobić ten wynik. Ale o tym - jak pokazuje przykład "Zwierzogrodu 2" przekonamy się za parę miesięcy. Na razie pozostaje uzbroić się w cierpliwość i dalej oglądać jedynkę oraz materiał zza kulis sequela.

Więcej o "Diabeł ubiera się u Prady 2" poczytasz na Spider's Web:

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

  1. Diabeł ubiera się u Prady 2: Za kulisami
  2. Diabeł ubiera się u Prady
  3. Predator: Strefa zagrożenia
  4. Deadpool & Wolverine
  5. Avengers: Czas Ultrona
  6. Mike & Nick & Nick & Alice
  7. Zwierzogród 2
  8. Jak ukraść Księżyc
  9. Iron Man 2
  10. Iron Man
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

  1. Maul: Mistrz cienia
  2. Czarnobyl: Świadkowie tragedii
  3. Testamenty
  4. Genialna Morgan
  5. Daredevil: Odrodzenie
  6. Sekretne życie pszczół
  7. Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma
  8. Love Story
  9. Genialna Morgane
  10. Paradise
25.04.2026 12:19
Najnowsze
11:15
Thriller z Taronem Egertonem, dla którego zarwiesz nockę w weekend
Aktualizacja: 2026-04-25T11:15:00+02:00
10:13
Co obejrzeć na SkyShowtime w weekend? Finały hitowych seriali
Aktualizacja: 2026-04-25T10:13:00+02:00
9:06
Netflix potrzebował takiego filmu wojennego. Wbije w was w fotel
Aktualizacja: 2026-04-25T09:06:00+02:00
8:13
Przestępcze życie wybrało widzów Prime Video. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2026-04-25T08:13:00+02:00
7:12
Cytadela powraca. Kiedy premiera odcinków 2. sezonu serialu?
Aktualizacja: 2026-04-25T07:12:00+02:00
6:59
Czy Cień i kość wróci z 3. sezonem? Wiem, że czekacie
Aktualizacja: 2026-04-25T06:59:00+02:00
20:47
Bob Odenkirk nie chce, ale musi skopać wam tyłki. "Normal" wymiata
Aktualizacja: 2026-04-24T20:47:26+02:00
19:27
Nowy klip filmu Diabeł ubiera się u Prady 2 wkurzył widzów. Jest afera
Aktualizacja: 2026-04-24T19:27:40+02:00
17:36
Netflix nakręci serial Scooby-Doo. Tak wygląda Tajemnicza Spółka
Aktualizacja: 2026-04-24T17:36:57+02:00
16:55
Nowości Netfliksa na weekend. Survivalowy hit i wielki powrót do Hawkins
Aktualizacja: 2026-04-24T16:55:59+02:00
15:58
Najlepsze filmy w SkyShowtime. TOP 15 perełek w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-04-24T15:58:47+02:00
15:44
Stranger Things kochało lata 80. Opowieści z 85 kochają Stranger Things
Aktualizacja: 2026-04-24T15:44:00+02:00
15:12
Michael to płaskie kino. Aż zrobiło mi się smutno
Aktualizacja: 2026-04-24T15:12:52+02:00
13:47
LEGO pokazał zestaw Shreka. Szczegóły rozpoznają tylko wierni fani
Aktualizacja: 2026-04-24T13:47:42+02:00
13:09
Nowe fantasy Prime Video zawstydzi Ród smoka
Aktualizacja: 2026-04-24T13:09:16+02:00
11:38
Nowe Stranger Things poprawiło zakończenie serialu. Ona musiała odejść
Aktualizacja: 2026-04-24T11:38:33+02:00
11:02
Genialny, brutalny, nie do zniesienia. Półbrat od twórcy Reniferka - recenzja
Aktualizacja: 2026-04-24T11:02:45+02:00
11:01
Enola Holmes 3 leci na Netfliksa. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-04-24T11:01:54+02:00
9:24
Netflix od dawna nie miał tak kinowego thrillera. Ściska w żołądku przez cały seans
Aktualizacja: 2026-04-24T09:24:38+02:00
8:55
Malcolm XD wraca. Widzieliśmy Ekspedycję XD
Aktualizacja: 2026-04-24T08:55:36+02:00
