Użytkownicy Disney+ już łakną hitu prosto z kina. Dostali jego namiastkę

To typowe zachowanie użytkowników Disney+. Od dawna przecież na platformie najlepiej się ogląda to, co jeszcze niedawno leciało w kinach, albo to, co w jakiś sposób powiązane z tym, co do kin dopiero zmierza. Wystarczy spojrzeć na topkę najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju, aby się o tym przekonać. "Zwierzogród 2" - druga najbardziej kasowa produkcja zeszłego roku - już co prawda żegna się z zestawieniem (zajmuje siódme miejsce), ale "Predator: Strefa zagrożenia" wciąż się w nim dzielnie trzyma. Pełne akcji science fiction z popularnego uniwersum znalazło się na najniższym stopniu podium listy.



Wyżej w topce nie ma dla niego miejsca, bo jej dwie pierwsze pozycje zajmuje "Diabeł ubiera się u Prady". Tak, dwie produkcje powiązane z wchodzącym niedługo do kin sequelem znalazły się na szczycie zestawienia. Użytkownicy Disney+ chętnie przypominają sobie (lub dopiero się zapoznają) pierwszą część hitowej komedii z Meryl Streep i Anne Hathaway.

W "Diabeł ubiera się u Prady" Anne Hathaway wciela się w młodą dziennikarkę, która zdobywa wymarzoną pracę. Ma nadzieję, że stanowisko w jednym z najbardziej prestiżowych nowojorskich czasopism modowych otworzy jej drzwi do wielkiej kariery. No ale grana przez Meryl Streep szefowa okazuje się kobietą z piekła rodem. A teraz - jak już wiadomo z trailera sequela - nawet nie pamięta jej imienia.

Po takim czasie rzeczywiście parę rzeczy Mirandzie mogło umknąć. W końcu od premiery "Diabeł ubiera się u Prady" minęło 20 lat. Po dwóch dekadach znane z oryginału bohaterki powracają, aby... no właśnie co? O tym dokładnie przekonamy się dopiero za chwilę. Nostalgiczny sequel komedii z 2006 roku wchodzi na ekrany kin dopiero w przyszły piątek. Dlatego właśnie użytkownicy Disney+ tak chętnie oglądają jedynkę. Są już gotowi na seans.

Częściej niż po "Diabeł ubiera się u Prady" użytkownicy Disney+ sięgają tylko po "Diabeł ubiera się u Prady 2". Taki przynajmniej tytuł wypisano wielkimi literami na miniaturce produkcji, która zajmuje pierwsze miejsce w topce najpopularniejszych filmów dostępnych w naszym kraju. Pod nim znajdziemy jednak znacznie mniejszy dopisek: "Za kulisami". To po prostu krótki, bo zaledwie 3-minutowy materiał dotyczący nadchodzącej produkcji.

Z ogromnej popularności krótkiego wideo można wyciągnąć prosty wniosek, że "Diabeł ubiera się u Prady 2" będzie hitem. Użytkownicy Disney+ już nie mogą się doczekać seansu. Tak należy właśnie czytać topkę najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju. Bo raczej nikt by nie pomyślał, że zmierzająca do kin produkcja byłaby już dostępna w streamingu. Do tego jeszcze sporo czasu. A status przeboju na wielkich ekranach dodatkowo go wydłuży.

Możemy przy tym oczekiwać, że im dłużej na premierę filmu w Disney+ poczekamy, tym większym streamingowym hitem on będzie. W końcu użytkownicy platformy rzucili się na "Zwierzogród 2", który wylądował w serwisie po ponad 100 dniach od swojego kinowego debiutu. W pierwszym tygodniu dostępności na całym świecie natrzaskał on jakieś 32 mln wyświetleń.

Wątpliwa sprawa, żeby "Diabeł ubiera się u Prady 2" mógł pobić ten wynik. Ale o tym - jak pokazuje przykład "Zwierzogrodu 2" przekonamy się za parę miesięcy. Na razie pozostaje uzbroić się w cierpliwość i dalej oglądać jedynkę oraz materiał zza kulis sequela.

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

Diabeł ubiera się u Prady 2: Za kulisami Diabeł ubiera się u Prady Predator: Strefa zagrożenia Deadpool & Wolverine Avengers: Czas Ultrona Mike & Nick & Nick & Alice Zwierzogród 2 Jak ukraść Księżyc Iron Man 2 Iron Man

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

Maul: Mistrz cienia Czarnobyl: Świadkowie tragedii Testamenty Genialna Morgan Daredevil: Odrodzenie Sekretne życie pszczół Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma Love Story Genialna Morgane Paradise

Rafał Christ 25.04.2026 12:19

