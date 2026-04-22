Dlaczego w Diabeł ubiera się u Prady 2 Miranda nie pamięta Andy? Wyjaśnione
Pierwszy zwiastun filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" wprawił widzów w osłupienie. Kiedy Andy Sachs po latach spotyka się z Mirandą Priestly w redakcji "Runaway", okazuje się, że jej była szefowa w ogóle jej nie pamięta, nawet mimo subtelnych podpowiedzi Nigela. Dlaczego twórcy zdecydowali się na taki zabieg?
Dwa zwiastuny, które pojawiły się przed premierą filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", rozjaśniły widzom, na czym będzie skupiała się fabuła. Okazało się, że uznana już dziennikarka Andy Sachs (Anne Hathaway) ponownie połączy siły ze swoimi byłymi współpracownikami z magazynu "Runway", Mirandą Priestly (Meryl Streep) i Nigelem Kiplingiem (Stanley Tucci), aby uratować magazyn modowy przed upadkiem w obliczu skandalu. W tym celu zwraca się o pomoc do Emily Charlton (Blunt), byłej asystentki Mirandy, która obecnie pracuje jako szefowa oddziału Diora w Stanach Zjednoczonych.
Przy okazji publikacji pierwszej zapowiedzi wśród widzów pojawiła się jednak konsternacja. Dotyczyła ona sceny, kiedy Andy udaje się do redakcji "Runaway", gdzie spotyka się z Mirandą. Kiedy pojawia się w biurze, okazuje się, że jej była szefowa w ogóle jej nie pamięta. Mimo że zarówno dziennikarka, jak i Nigel próbują przybliżyć szefowej modowego magazynu swoją sylwetkę, ta wciąż wydaje się nie pamiętać swojej podwładnej. Dlaczego?
Diabeł ubiera się u Prady 2: dlaczego Miranda Priestly nie pamięta Andy Sachs?
Podczas uroczystej premiery produkcji w Nowym Jorku twórcy wyjaśnili, dlaczego zdecydowali się przedstawić Mirandę w taki sposób, jakby w ogóle nie pamiętała Andy oraz kluczowych wydarzeń z przeszłości, które zostały przedstawione w oryginalnej produkcji.
Reżyser David Frankel ujawnił, że tego rodzaju reakcja mogła być "trochę sztuczką z jej strony". Dodał, że może to być również kwestia czegoś innego (jego słowa zacytował The Hollywood Reporter):
To coś, co się zdarza, gdy masz swojego pierwszego szefa - on znaczy dla ciebie wszystko, nigdy go nie zapomnisz, a szef miał milion asystentów. Przyszłaś i byłaś tam przez rok, kto to pamięta?
Scenarzystka Aline Brosh McKenna z kolei podkreśliła:
Minęło 20 lat, jak myślisz, ilu asystentów miała? Ma dwóch [na raz], więc prawdopodobnie 50, jak sądzę. Zdecydowanie nie pamięta [Andy] na pierwszy rzut oka, co moim zdaniem jest zrozumiałe.
Biorąc pod uwagę, jak małą uwagę Miranda przykładała do swoich asystentek, byłoby to bardzo prawdopodobne, gdyby po prostu nie pamiętała o Andy. Nawet mimo wydarzeń, które połączyły je 20 lat temu, przez wzgląd na ostry charakter redaktorki naczelnej "Runaway" można jej to wybaczyć.
Film "Diabeł ubiera się u Prady 2" zadebiutuje w kinach 1 maja.
