Sydney Sweeney miała wystąpić w Diabeł ubiera się u Prady 2. Scenę usunięto

Anna Bortniak
"Diabeł ubiera się u Prady 2" już za kilkanaście dni zadebiutuje na wielkich ekranach. Po dwóch dekadach od premiery "jedynki" do swoich ról wrócą Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt oraz Stanley Tucci. Co ciekawe, na ekranie w epizodycznej roli miała pojawić się również Syndey Sweeney, gwiazda "Euforii" i "Pomocy domowej". Okazało się jednak, że krótki występ gwiazdy został usunięty i nie trafi do ostatecznej wersji filmu.

Epizod z Sydney Sweeney usunięty z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2

Informację na ten temat przekazał Entertainment Weekly. Serwis nie tylko dowiedział się, że Sweeney miała pojawić się w "Diabeł ubiera się u Prady 2", ale również, że jej scena ostatecznie nie pojawi się w filmie. Spekulacje w związku z jej udziałem w produkcji Davida Frankela pojawiły się w połowie ubiegłego roku, kiedy aktorka została sfotografowana w drodze na plan "dwójki".

Serwis ujawnił, że Sweeney miała grać samą siebie. Aktorka miała pojawić się w 3-minutowej scenie, w której przedstawiona została postać Emily (Blunt), pracującej obecnie jako szefowa oddziału Diora w Stanach Zjednoczonych. W tej scenie pokazano, jak Emily ubiera znaną klientkę. Sweeney została jednak wycięta z tego fragmentu. Źródło EW dowiedziało się, że scena z gwiazdą "Euforii" nie pasowała strukturalnie do reszty sekwencji, w związku z czym ostatecznie została usunięta. Mimo to zespół pracujący nad filmem był wdzięczny Sweeney za udział, a decyzja o zrezygnowaniu z tego fragmentu była trudna.

Zwiastuny produkcji, które już jakiś czas temu ukazały się w sieci, ujawniły, że uznana już dziennikarka Andy Sachs (Hathaway) ponownie połączy siły ze swoimi byłymi współpracownikami z magazynu "Runway", Mirandą Priestly (Streep) i Nigelem Kiplingiem (Tucci), aby uratować magazyn modowy przed upadkiem. W tym celu zwraca się o pomoc do Emily Charlton (Blunt), byłej asystentki Mirandy, która obecnie pracuje jako szefowa oddziału Diora w Stanach Zjednoczonych.

Premiera filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" zaplanowana jest na 1 maja 2026 r.

21.04.2026 19:37
Tagi: Anne HathawayMeryl StreepModaSydney Sweeney
