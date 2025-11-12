REKLAMA
Diabeł ubiera się u Prady 2 ma zwiastun. Serio minęło 20 lat?

W sieci zadebiutował pierwszy teaser filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2". Długo wyczekiwana kontynuacja kultowej produkcji z Meryl Streep i Anne Hathaway w rolach głównych zadebiutuje na wielkich ekranach wiosną przyszłego roku. To nie do wiary, ale dla aktorek czas się po prostu zatrzymał.

diabel ubiera sie u prady 2 zwiastun trailer zapowiedz
W lipcu minionego roku ogłoszono, że fani filmu "Diabeł ubiera się u Prady" będą mogli zobaczyć jego sequel. Dziś wiadomo już, że premiera produkcji odbędzie się po 20 latach od premiery pierwszej produkcji. Jeszcze bardziej ekscytujący okazał się fakt, że do swoich ról powróci oryginalna obsada. I właśnie Meryl Streep oraz Anne Hathaway można już zobaczyć w pierwszym zwiastunie od 20th Century Studios.

Diabeł ubiera się u Prady 2: jest pierwszy zwiastun

Na ten moment fani dostali zaledwie 50-sekundowy materiał, ale to już coś. W krótkim filmie do piosenki "Vogue" Madonny pewnym krokiem w kierunku windy idzie kobieta w czerwonych szpilkach. Jest to oczywiście Miranda Priestly, redaktorka naczelna magazynu modowego "Runaway". Kiedy drzwi do windy już mają się zamykać, blokuje je nie kto inny, jak Andy. Po chwili Miranda mówi: "Zajęło ci to wystarczająco dużo czasu".

W opisie zwiastuna czytamy:

Prawie dwadzieścia lat po swoich kultowych rolach Mirandy, Andy, Emily i Nigela - Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci powracają na modne ulice Nowego Jorku i do eleganckich biur magazynu "Runway" w wyczekiwanym sequelu fenomenu z 2006 roku, który zdefiniował całe pokolenie.

Zapowiedź ze pewnością wzbudzi w fanach produkcji sporo emocji, szczególnie że ani po Hathaway, ani po Streep nie widać, że minęło 20 lat od premiery "jedynki". Czas się dla nich po prostu zatrzymał.

Za kamerą sequela ponownie stanie David Frankel, a za scenariusz odpowiadać będzie Aline Brosh McKenna. Do filmu powróci oryginalna obsada oraz nowi członkowie, w tym: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak i Conrad Ricamora. Tracie Thoms i Tibor Feldman powtórzą swoje role Lily i Irva.

"Diabeł ubiera się u Prady" to ekranizacja powieści Lauren Weisberger, której główną bohaterką jest Andrea, absolwentka dziennikarstwa ubiegająca się o pracę asystentki redaktorki naczelnej czasopisma "Runaway". Ma ona nadzieję, że praca w jednym z najbardziej prestiżowych magazynów otworzy jej drogę do wielkiej kariery. Problem w tym, że jej szefowa, Miranda Priestly, to kobieta z piekła rodem, a Andrea będzie musiała sporo poświęcić, by wspiąć się na sam szczyt.

Premiera filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" zaplanowana jest na 1 maja 2026 r.

12.11.2025 19:43
