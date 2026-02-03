Widzowie już narzekają na Diabeł ubiera się u Prady 2. Co się stało z obrazem?

Ładowanie...

W poniedziałek pojawił się pierwszy zwiastun filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", który zadebiutuje 20 lat od premiery pierwszej części. Tak, to już dwie dekady, odkąd Andrea absolwentka dziennikarstwa, podjęła pracę w prestiżowym magazynie modowym "Runaway", a wszystko pod okiem Mirandy Priestly, redaktorki naczelnej z piekła rodem. Produkcja zadebiutuje tej wiosny i będzie to z pewnością jedna z najgorętszych premier 2026 roku. Mimo że widzowie już przebierają nogami, to jednak znaleźli coś, czego nie mogą przeboleć. Chodzi o to, jak w nowej części wygląda obraz.

Diabeł ubiera się u Prady 2 - fani narzekają na zbyt ciemny obraz

Tuż po premierze zwiastuna filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", widzowie zaczęli porównywać kadry sequelu z poprzednią częścią. Na pierwszy rzut oka widać, że w przypadku pierwszej produkcji kolory były jasne, nasycone i żywe, z kolei zdjęcia z nadchodzącego tytułu są bardziej wyblakłe, ciemne i bez wyraźnych kontrastów. Zauważyli to niektórzy fani, którzy zaczęli nieprzychylnie komentować wprowadzone w "Diable" zmiany:

Oświetlenie w filmie "Diabeł ubiera się u Prady 2". Co jest z tym, że każdy film wygląda jak reklama? Jest taki bez życia i kolorów, pierwsza część była tak pełna jasności i kolorów, że teraz wygląda, jakby ją rozjaśnili po nakręceniu w trybie czarno-białym.

Oświetlenie… Wycięli kolor. Zabili cię, filmie "Diabeł ubiera się u Prady". Płaskie oświetlenie. Bez światła krawędziowego… bez koloru otoczenia… bez kontrastu… bez stylu. Spodziewam się niebieskiego ekranu, jak w finale "Stranger Things" w kolorze moczu.

Hit 20th Century Fox z 2006 roku, "Diabeł ubiera się u Prady", doczekał się kontynuacji od Disneya. Różnice w jakości obrazu są uderzające. Jeden z filmów nakręcono na taśmie filmowej, z bogatą kolorystyką i głębią, a drugi, nakręcony cyfrowo, wygląda jak remake Disneya w wersji live-action - bez życia.

Nie da się ukryć, że zmiany w nasyceniu kolorów w drugiej części są rzeczywiście uderzające. W porównaniu z poprzednią częścią są one bardzo widoczne, jednak na wielkim ekranie najpewniej się one zgubią i odbiór filmu będzie zupełnie inny. Przekonamy się już 1 maja 2026 roku, bo właśnie wtedy "Diabeł ubiera się u Prady 2" zadebiutuje w kinach. Do głównych ról ponownie wrócą gwiazdy z pierwszego "Diabła", czyli: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt i Stanley Tucci.

Za kamerą sequela ponownie stanie David Frankel, a za scenariusz odpowiadać będzie Aline Brosh McKenna. Do filmu powróci oryginalna obsada oraz nowi członkowie, w tym: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak i Conrad Ricamora. Tracie Thoms i Tibor Feldman powtórzą swoje role Lily i Irva.

Anna Bortniak 03.02.2026 16:09

