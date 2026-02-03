Widzowie już narzekają na Diabeł ubiera się u Prady 2. Co się stało z obrazem?
Na kontynuację filmu "Diabeł ubiera się u Prady" czeka mnóstwo osób. Nic zatem dziwnego, że zniecierpliwieni widzowie rzucili się na zwiastun produkcji, który zadebiutował w sieci na początku tygodnia. Oprócz słów zachwytu nad nadchodzącym sequelem pojawiły się jednak mniej przychylne opinie. Mówiąc wprost, komentujący po prostu narzekali na to, jak wygląda obraz. Co konkretnie mają na myśli?
W poniedziałek pojawił się pierwszy zwiastun filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", który zadebiutuje 20 lat od premiery pierwszej części. Tak, to już dwie dekady, odkąd Andrea absolwentka dziennikarstwa, podjęła pracę w prestiżowym magazynie modowym "Runaway", a wszystko pod okiem Mirandy Priestly, redaktorki naczelnej z piekła rodem. Produkcja zadebiutuje tej wiosny i będzie to z pewnością jedna z najgorętszych premier 2026 roku. Mimo że widzowie już przebierają nogami, to jednak znaleźli coś, czego nie mogą przeboleć. Chodzi o to, jak w nowej części wygląda obraz.
Diabeł ubiera się u Prady 2 - fani narzekają na zbyt ciemny obraz
Tuż po premierze zwiastuna filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", widzowie zaczęli porównywać kadry sequelu z poprzednią częścią. Na pierwszy rzut oka widać, że w przypadku pierwszej produkcji kolory były jasne, nasycone i żywe, z kolei zdjęcia z nadchodzącego tytułu są bardziej wyblakłe, ciemne i bez wyraźnych kontrastów. Zauważyli to niektórzy fani, którzy zaczęli nieprzychylnie komentować wprowadzone w "Diable" zmiany:
Oświetlenie w filmie "Diabeł ubiera się u Prady 2". Co jest z tym, że każdy film wygląda jak reklama? Jest taki bez życia i kolorów, pierwsza część była tak pełna jasności i kolorów, że teraz wygląda, jakby ją rozjaśnili po nakręceniu w trybie czarno-białym.
Oświetlenie… Wycięli kolor. Zabili cię, filmie "Diabeł ubiera się u Prady". Płaskie oświetlenie. Bez światła krawędziowego… bez koloru otoczenia… bez kontrastu… bez stylu. Spodziewam się niebieskiego ekranu, jak w finale "Stranger Things" w kolorze moczu.
Hit 20th Century Fox z 2006 roku, "Diabeł ubiera się u Prady", doczekał się kontynuacji od Disneya. Różnice w jakości obrazu są uderzające. Jeden z filmów nakręcono na taśmie filmowej, z bogatą kolorystyką i głębią, a drugi, nakręcony cyfrowo, wygląda jak remake Disneya w wersji live-action - bez życia.
Nie da się ukryć, że zmiany w nasyceniu kolorów w drugiej części są rzeczywiście uderzające. W porównaniu z poprzednią częścią są one bardzo widoczne, jednak na wielkim ekranie najpewniej się one zgubią i odbiór filmu będzie zupełnie inny. Przekonamy się już 1 maja 2026 roku, bo właśnie wtedy "Diabeł ubiera się u Prady 2" zadebiutuje w kinach. Do głównych ról ponownie wrócą gwiazdy z pierwszego "Diabła", czyli: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt i Stanley Tucci.
Za kamerą sequela ponownie stanie David Frankel, a za scenariusz odpowiadać będzie Aline Brosh McKenna. Do filmu powróci oryginalna obsada oraz nowi członkowie, w tym: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak i Conrad Ricamora. Tracie Thoms i Tibor Feldman powtórzą swoje role Lily i Irva.
