Czy Doktor Doom zdejmie maskę w Doomsday? Marvel ma problem

Doktor Doom będzie czołowym złoczyńcą "Avengers: Doomsday". Zagrożenie, które spowoduje swoimi działaniami sprawi, że naprzeciwko niego stanie wiele grup superbohaterskich: od Avengersów, Nowych Avengersów, przez X-Menów i Fantastyczną Czwórkę, na Wakandyjczykach i ich sprzymierzeńcach z Atlantydy kończąc. Dotychczasowe zapowiedzi filmu ujawniły, że ponownie zobaczymy m.in. Steve'a Rogersa (Chris Evans), Thora (Chris Hemsworth), Czarną Panterę (Letitia Wright), Namora (Tenoch Huerta), Charlesa Xaviera (Patrick Stewart) czy Magneto (Ian McKellen).

Maska Dooma problematyczna. Dla filmu i dla aktora

Zanim Victor von Doom został głównym złoczyńcą ostatnich dwóch filmów Sagi Multiwersum, to miano dzierżył Kang. Pamiętamy jednak, jak potoczyły się losy odtwórcy tej roli, Jonathana Majorsa. Konieczne było zwolnienie aktora i nie tylko zastąpienie go kimś innym, ale zupełne zrewidowanie planu na dalszy rozwój uniwersum. Stanęło na Doktorze Doomie, który doczekał się wcześniej już dwóch filmowych wcieleń, ale niestety oba były dalekie od miana udanych, podobnie jak produkcje z jego udziałem. Gdy ogłoszono, że nowym nosicielem zielonej peleryny i maski będzie Robert Downey Jr., ekscytacja przemieszała się z totalnymi wątpliwościami odnośnie kierunku filmu.

Casting RDJ-a zwrócił uwagę świata nie tylko ze względu na jego poprzednią rolę Iron Mana, czy jego niezwykłe aktorskie zdolności. Jednym z tematów wokół aktora były grube miliony, które Downey Jr. zarobi za powrót do MCU i i ubranie się w zbroję i pelerynę. Jest to o tyle istotne, że postać, w którą się wciela aktor, nie słynie z częstego pokazywania swojej twarzy. To rodzi kolejne pytanie: czy powrót RDJ-a się opłaci, jeśli jest ryzyko, że widok jego twarzy będzie bardzo rzadki?

Jak przypomina ComicBookMovie, w przypadku Doktora Dooma maska nie jest jedynie tanią ozdobą. Ściąganie jej ma dla złoczyńcy emocjonalny wymiar - nosi ją bowiem z powodu poczucia oszpecenia swojej twarzy. Ból z tym związany i połączenie go z imperialnymi ambicjami to mocna mieszanka, którą RDJ jest niewątpliwie w stanie oddać jako aktor. Inną kwestią jest jednak to, jak często będziemy mogli go zobaczyć i którą ścieżką zdecydują się pójść Feige i spółka.

Z jednej strony mamy opcję, w której Downey Jr. nie zdejmuje maski przez większość filmu: to byłoby konsekwentne i ściśle związane z rysem postaci Dooma, ale jednocześnie dla wielu niezbyt satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę pompę, z jaką ogłaszano powrót aktora do MCU oraz pieniądze, jakie mu zaoferowano za to (mowa o 100 milionach dolarów za udział w "Doomsday" i "Secret Wars"). Z drugiej strony istnieje możliwość, że RDJ będzie zdejmował maskę dość często, co również rodzi szanse i zagrożenia. Downey Jr. jest niewątpliwym magnesem, a możliwość zobaczenia jego twarzy na wielkim ekranie w Marvelu to dla wielu fanów gratka, ale równocześnie - zupełna anihilacja tajemnicy wokół Dooma i łatwiejsze uznanie obsadzenia aktora w jego roli za grę na nostalgii i reklamowy chwyt, który ma przyciągnąć ludzi do kin.

Ta kwestia nie została jeszcze rozstrzygnięta - niewykluczone, że Marvel znalazł jakąś kompromisową opcję, która zadowoli zwolenników obu tych opcji i pozwoli zarówno na eksponowanie wyglądu Dooma, jak i na utrzymanie atmosfery niepewności wokół jego postaci. Za kilka miesięcy przekonamy się, jak twórcy filmu wyważyli te proporcje.

Premiera "Avengers: Doomsday" jest zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.

Adam Kudyba 23.04.2026 09:21

