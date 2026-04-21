Nie liczcie na TEN wątek w Spider-Manie 4. Marvel się go boi

Akcja "Całkiem nowego dnia" rozgrywa się dość niedawno po wydarzeniach z poprzedniego filmu. Peter Parker (Tom Holland) będzie próbował ułożyć sobie życie na nowo, ruszyć dalej i zarazem wciąż działać jako Spider-Man z sąsiedztwa. Dokonał poświęcenia, które skazało go na samotność. Walka z przestępcami sprawi, że jego drogi skrzyżują się z Punisherem (Jon Bernthal), a na jego drodze stanie również tajemnicza bohaterka (Sadie Sink).

Spider-Man nie przemieni się w potwora? Zajechało strachem

Ekscytacja nowym filmem o Pajączku jest dość wysoka. Do jego premiery zostało coraz mniej czasu, a wiele wskazuje na to, że będziemy do czynienia z bardzo mocnym emocjonalnym wątkiem kontynuującym to, co pamiętamy z poprzedniej części (niepamięć ze strony bliskich). To jednak nie koniec - w zwiastunie wyraźnie widzimy, że jedne z podstawowych zmagań Spider-Mana będą dotyczyć jego samego; tego, jak zmienia się (lub mutuje) jego organizm w związku z posiadaną mocą. To właśnie przez nie ma się zwrócić o pomoc do Bruce'a Bannera (Mark Ruffalo).

Zwiastun sprawił, że fani prześcigali się w mniej lub bardziej zasadnych teoriach na temat fabuły nowego filmu o Spider-Manie. Niektóre z nich były naprawdę zaskakujące i zarazem mające swoją logikę. Jeśli ktoś pamięta animowany serial o Pajączku z 1994 roku, wie, że był etap, w którym tytułowy bohater cierpiał na problemy zdrowotne spowodowane mutacją jego ciała. Ta znacząco osłabiała jego zdolności, by doprowadzić go do przerażającej formy, potocznie określanej jako Man-Spider: ośmioręki, ciemny, pajęczy potwór. Co warte dodania, w serialu Punisher śledził, tropił i próbował zwalczyć tę postać, jednak gdy okazało się, że to pokrzywdzony chłopak, odpuścił.

Alex Perez z The Cosmic Circus, zapytany przez jednego z czytelników o to, na ile opcja przemiany Petera w potwora jest realna, podzielił się swoimi informacjami na ten temat. Zgodnie z nimi miało być tak, że sam koncept był brany pod uwagę, jednak ostatecznie porzucono pomysł i zwyciężyła bezpieczna postawa - niektórzy producenci filmu mieli obawiać się, że pokazanie Man-Spidera (siłą rzeczy odbywające się w pewnych ramach body horroru) mogłoby wywołać negatywną reakcję, zwłaszcza wśród "rodzinnej" części publiczności.

Choć ta decyzja nie powinna specjalnie nikogo dziwić, jest jednak pewnym rozczarowaniem. Rozwiązanie, które prawdopodobnie porzucono, oczywiście mogłoby być niełatwym przeżyciem dla najmłodszej części widowni, ale byłoby z pewnością odważnym ruchem, docenionym przez starszych widzów. Zakładam, że jeśli była na ten temat poważna dyskusja, to daleko było jej do miana łatwej - z jednej strony mowa o dość nowym filmowym kierunku historii, z drugiej - takim, który nie odstraszy nikogo. Spider-Man cierpi na tę przypadłość, że jest uwielbiany przez najmłodszych, a nieco starsi mają do niego wielki sentyment i chcieliby korzystania z bogactwa tematycznego i wizualnego.

Pozostaje trzymać kciuki za to, że twórcy mają pomysł, jak ciekawie ograć temat mutacji Petera i pokazać go obrazem w sposób mocny, ale również trafiający do tzw. masowego widza. Przekonamy się o tym w pełni, gdy film trafi do kin.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - obsada filmu

Tom Holland jako Peter Parker/Spider-Man

Zendaya jako MJ

Jacob Batalon jako Ned Leeds

Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher

Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk

Michael Mando jako Mac Gargan/Skorpion

Marvin Jones III jako Lonnie Lincoln/Tombstone

jako Lonnie Lincoln/Tombstone Sadie Sink

Liza Colon-Zayas

Tramell Tillman

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w kinach od 31 lipca.

Adam Kudyba 21.04.2026 09:52

