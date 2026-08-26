Gwiazdy żegnają Dolly Parton. "Świat bez Dolly wydaje się niemożliwy"

Dolly Parton była niewątpliwie jedną z najważniejszych postaci świata amerykańskiej muzyki. Działała scenicznie przez znaczną większość swojego życia, była autorką kilku tysięcy piosenek, w tym tej, uznawanej za jedną z najważniejszych w historii - mowa oczywiście o "I Will Always Love You", które pierwotnie napisała i nagrała Parton, a wiele lat później spopularyzowała Whitney Houston z własną wersją stworzoną na potrzeby filmu "Bodyguard". Nie ma chyba również nikogo na świecie, zwłaszcza z poprzednich pokoleń, kto nie znałby "Jolene". Miała za sobą również karierę aktorską - w latach 80. otrzymała nawet nominacje do Złotych Globów za role w "Od dziewiątej do piątej" i "Najlepszym małym burdeliku w Teksasie".

Dolly Parton żegnana przez gwiazdy. "Anioł chodzący po ziemi"

Późnym wtorkowym wieczorem świat na chwilę się zatrzymał, zwłaszcza dla fanów muzyki Dolly Parton. Artystka dożyła słusznego wieku (80 lat), ale nie zmienia to tego, że jej śmierć jest sporym ciosem. Oprócz fanów wspominających swoją relację z twórczością Parton, swoimi wspomnieniami dzielą się również inni artyści.

Jedną z osób ze świata muzyki, które oddały hołd Parton, jest m.in. Taylor Swift:

Świat bez Dolly wydaje się niemożliwy, nierealny ani właściwy. Ale dzięki jej nieskończenie hojnej postawie i niezliczonym ludziom, których życie zmieniła na lepsze, jej dziedzictwo będzie wieczne. Była prawdziwym darem, który nieustannie dawał. Dolly dała nam kogoś, kogo mogliśmy podziwiać, jednocześnie zachęcając nas do bycia sobą. W jakiś sposób potrafiła przekazywać nam swoje lekcje o świecie delikatnie i szczerze, jednocześnie, a często i przezabawnie. Udało jej się nadać światu najwyższą tajemniczość i fantazję w niektórych aspektach swojego życia, ale jednocześnie zapewnić pełną transparentność w kwestiach, które miały znaczenie. W jakiś sposób była prawdziwą gracją i prawdziwą determinacją, wszystko w jednej olśniewającej osobie. Miała najdelikatniejsze serce, gdy chodziło o zmagania innych, i stalowy kręgosłup, by bronić własnej wartości jako artystki. Wraz z innymi jej fanami jestem jej za to wszystko niezmiernie wdzięczna. Za melodie i teksty, które napisała, które rozmroziły nawet najzimniejsze serca. Za miliony książek, które podarowała dzieciom na całym świecie, by mogły pokochać historie tak jak ona. Za chodzenie po linie, dzięki którym młode dziewczyny takie jak ja mogły dorastać, marząc o dołączeniu do cyrku. Dolly, będę o tobie myśleć na każdym kroku.

O artystce ciepło opowiedziała również Sabrina Carpenter:

Jedyne, co mogłam powiedzieć po naszym pierwszym spotkaniu, to: „Ona naprawdę jest aniołem chodzącym po ziemi” i „Wyglądamy, jakbyśmy mogły być siostrami!”. Będę cenić nasz śmiech i rozmowy, a Twoją mądrość, Twoje wesołe spojrzenie na życie i doskonałe poczucie humoru zachowam w kieszeni na deszczowe dni. Nigdy nie będzie drugiej takiej jak Ty i jakie to szczęście, że wszyscy mogliśmy doświadczyć Twojej wyjątkowej magii, a także Twojego jedynego w swoim rodzaju głosu, piosenek i serca. Twoje światło będzie czymś, czego świat będzie szukał wiecznie, zawsze będę Cię kochać.

Dolly Parton została pożegnana nawet przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, co roku przyznającą Oscary:

Niewiele gwiazd potrafiło rozświetlić ekran, opowiedzieć historię piosenką czy trafić do naszych serc tak jak Dolly Parton. Dolly wnosiła coś zupełnie własnego do wszystkiego, co robiła. Promieniowała na ekranie i w piosence; potrafiła ująć całe życie w zaledwie kilku słowach. A mimo to Dolly emanowała ciepłem, które sprawiało, że czuliśmy się z nią cudownie blisko. Dwukrotnie nominowana do Oscara, Dolly została w zeszłym roku uhonorowana przez Akademię nagrodą Jean Hersholt Humanitarian Award, która doceniła jej niezwykłe współczucie i hojność, którymi tak swobodnie dzieliła się z innymi. Zawsze będziemy cię kochać, Dolly.

Śmierć artystki skomentował również Barack Obama, były prezydent Stanów Zjednoczonych, przypominając jej pozamuzyczny wpływ na świat:

Trudno wyobrazić sobie, by ktoś miał większy wpływ niż Dolly Parton. Urodzona w jednopokojowej chacie, zdobyła 11 Grammy i Emmy, zbudowała imperium biznesowe, pomogła milionom dzieci nauczyć się czytać, a – jakby tego było mało – przyczyniła się do przyspieszenia badań, które doprowadziły do stworzenia szczepionki Moderny przeciwko COVID-19. Co za życie. Michelle i ja myślimy o rodzinie Dolly i jej licznych, licznych fanach.

Dolly Parton zmarła 25 sierpnia 2026 roku. O jej śmierci, za pośrednictwem mediów społecznościowych, w specjalnym nagraniu poinformował Brian Seaver, reprezentujący rodzinę.

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