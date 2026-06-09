Ariana Grande rozpoczęła trasę. Fani zaniepokojeni

Ostatnia trasa Ariany Grande - Sweetener World Tour - odbyła się w 2019 roku. Artystka promowała wówczas swoje dwa albumy: "Sweetener" i "Thank U, Next". Od tamtej pory fani z całego świata z utęsknieniem czekali na to, aż piosenkarka reaktywuje swoją muzyczną karierę. Nie odbyło się to jednak tak prędko jak się spodziewali - w międzyczasie Grande skupiła się na rozwijaniu swojej kariery w branży aktorskiej jako Glinda w "Wicked". Niedługo przed premierą drugiej części kultowego musicalu piosenkarka zaskoczyła jednak swoich fanów, ogłaszając, że w 2026 roku wyrusza w trasę koncertową.

The Eternal Sunshine Tour to pierwsza od siedmiu lat trasa koncertowa, podczas której Grande promuje swój najnowszy album "Eternal Sunshine". Zgodnie z opublikowanym przez artystkę harmonogramem, Grande będzie koncertować w Ameryce Północnej, gdzie da łącznie 31 koncertów, oraz w Londynie, gdzie wystąpi 10 razy. Artystka otworzyła trasę w ubiegły weekend koncertem w Oakland i niedługo później posypały się komentarze.

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Fani komentują sylwetkę Ariany Grande. Boją się o nią

Mimo że fani Grande ucieszyli się, widząc swoją idolkę na żywo lub w mediach społecznościowych, zwrócili jednocześnie uwagę na jej wygląd. Nietrudno zauważyć, że piosenkarka jakiś czas temu bardzo schudła, co było widać już na filmie "Wicked". Z tego powodu fani bardzo się o nią martwią:

Bardzo się o nią boję.

Różnica jest taka, że ​​ona już nie ma piersi, jej policzki są zapadnięte i widać jej ścięgna. Przestańcie mieć urojenia, naturalnie chuda to zupełnie co innego niż chuda, jakby była wygłodzona.

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Nie widzicie, że ona jest teraz taka chuda? To niezdrowe, czemu tego nie dostrzegacie?

Jak jej fani mogą na to patrzeć i nie być zaniepokojeni? To wspaniale, że występuje, ale jakim kosztem? Mam nadzieję, że Ariana najpierw odpocznie i wróci do zdrowia.

Troska nie jest równoznaczna z hejtem.

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Artystka już wcześniej odnosiła się do komentarzy na temat swojego ciała. Poinformowała fanów, że jej wcześniejsza sylwetka, do której porównywana jest jej obecna, była najmniej zdrową wersją. Piosenkarka podkreśliła, że w tamtym czasie zażywała sporo antydepresantów, piła alkohol i źle się odżywiała. "W najgorszym momencie mojego życia, kiedy wyglądałam w sposób, który uważacie za zdrowy, w rzeczywistości dla mnie to nie było zdrowe" - twierdziła.

Trasa The Ethernal Sunshine Tour, która już się rozpoczęła, potrwa do 1 września 2026 roku i zakończy się koncertem w Londynie. W międzyczasie Grande pojawi się w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Austin, Los Angeles czy Bostonie.

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