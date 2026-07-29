Pitbull wróci do Polski. Spokojnie, są jeszcze bilety

Marzenia fanów Pitbulla się spełniły - Pitbull wrócił do Polski. W ubiegłym roku artysta zagrał na krakowskiej Tauron Arenie, a niedługo później Mr. Worldwide ogłosił, że wystąpi w Warszawie na PGE Narodowym 23 lipca 2026 roku. Koncert odbył się kilka dni temu i z pewnością wzbudził apetyt słuchaczy na więcej. Co tu dużo mówić - imprezy, które Pitbull rozkręca przy okazji swoich show, są po prostu ikoniczne.

Choć to już drugi powrót Pitbulla do Polski, popyt na bilety wciąż jest bardzo wysoki i nie wszystkim chętnym udało się dorwać wejściówki na koncert. Na szczęście nadal istnieje możliwość, aby zakupić bilety na nadchodzące koncerty artysty, ponieważ to nie koniec wizyt Mr. Worldwide'a w naszym kraju.

Pitbull - kiedy koncert w Polsce w 2026 roku? Będą jeszcze 2

Live Nation na początku marca ogłosił w mediach społecznościowych, że koncert w Warszawie nie będzie ostatnim. Poza PGE Narodowym Pitbull zagra jeszcze 2 dodatkowe koncerty - w Gdańsku i Łodzi.

Koncert w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się 27 listopada 2026, z kolei występ w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie został zaplanowany na 3 grudnia 2026 roku.

Odpowiadając na nieustanne prośby fanów z całej Europy, Pitbull powraca na Stary Kontynent z nowymi koncertami w ramach swojej wielkiej trasy "I'M BACK". Po serii międzynarodowych występów, które okazały się wielkim sukcesem, oraz akcji fanów, która zamieniła areny w morze łysych czepków, Pitbull zamierza zapewnić kolejną elektryzującą, wielopokoleniową imprezę na żywo, pełną rozpoznawalnych hitów z całej swojej kariery - pisze organizator.

Sprzedaż ogólna już dawno wystartowała, natomiast wciąż można jeszcze kupować bilety na stronie Ticketmaster. Pod tym linkiem można zakupić bilet na wydarzenie w Łodzi, z kolei ten link przeniesie was na stronę dystrybutora biletów na koncert w Trójmieście.

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