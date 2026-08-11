Netflix dodał klasykę kina wojennego. Ale mi takich filmów brakuje

"Działa Navarony" nie przedstawiają wojny w sposób, w jaki jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni. Bo jak "Szeregowiec Ryan" przykazał, film może rozpoczynać się od desantu w Normandii, ale wojna musi w nim boleć. Ma być chaosem, w którym można stracić rękę i przez chwilę nawet tego nie zauważyć. Obecnie tak zazwyczaj portretuje się konflikty zbrojne - jako traumatyczne, brutalne doświadczenia. W latach 60. nie był to jeszcze powszechnie obowiązujący model.



Co prawda w latach 60. II wojna światowa wciąż jeszcze była żywa w pamięci ludzi - ci, co ją przeżyli dalej wiedli swoje życie i przekazywali dzieciom prawdziwe historie z frontu. Ale jej wynik był już znany. Niemcy przegrali, szkoda było się smucić i zamartwiać. Z takiego założenia wyszło Hollywood przy okazji "Dział Navarony". To przecież opowieść o grupie komandosów wysłanych z niemal niemożliwą misją na tytułową wyspę, aby zniszczyć znajdujące się tam działa. W tym wypadku bardziej niż kino wojenne w tradycyjnym jego rozumieniu, dostajemy w tym wypadku film przygodowy.

Działa Navarony - klasyka kina wojennego na Netfliksie

Komandosi działający na tyłach wroga dostarczyli widzom mnóstwa emocji, frajdy i adrenaliny. Dlatego publiczność tak bardzo pokochała "Działa Navarony". Produkcja stała się drugim najbardziej kasowym filmem 1961 roku i otrzymała aż siedem nominacji do Oscara, z czego zgarnęła jedną statuetkę - za efekty specjalne. Nic więc dziwnego, że dostała sequel pod postacią "Komandosów z Navarony". Ale mało tego. Zainicjowała cały cykl kina wojennej przygody. Bez niej nie byłoby więc "Tylko dla orłów", "Parszywej dwunastki", "Złota dla zuchwałych" czy znacznie bardziej współczesnych "Bękartów wojny" Quentina Tarantino.

Przez swój sukces, który wyznaczył nowy kierunek rozwoju gatunku, "Działa Navarony" należą dzisiaj do żelaznej klasyki kina wojennego. I jak każdy (a przynajmniej większość) klasyk po latach sprawdza się naprawdę dobrze. Może i efekty specjalne nie do końca przetrwały próbę czasu, może i dialogi brzmią archaicznie, ale tempo, lokacje, napięcie, aktorstwo i chemia między bohaterami wciąż robią robotę. Teraz możecie się o tym łatwo przekonać.

To nie jest tak, że "Działa Navarony" nie były legalnie dostępne w cyfrowej dystrybucji w naszym kraju. Wciąż można wykupić do nich dostęp na platformach VOD. Ale 1 sierpnia pojawiły się na Netfliksie, gdzie obejrzymy je w ramach subskrypcji. Do broni!

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o filmach wojennych poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...