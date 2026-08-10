Mało kto widział genialny film wojenny Netfliksa. To seans obowiązkowy

"Oblężenie Jadotville" opowiada o niesamowitej odwadze w czasach śmiertelnego zagrożenia. Fabuła oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z 1961 roku. Podczas kryzysu kongijskiego irlandzki batalion sił pokojowych ONZ zostaje otoczony przez wroga z porażającą przewagą liczebną. Żołnierze pod dowództwem Patricka Quinlana stawiają mu jednak dzielny opór, przez co nie można oderwać się od ekranu.



"Oblężenie Jadotville" zadebiutowało na Netfliksie jeszcze w 2016 roku. Nie zostało najcieplej przyjęte przez krytyków, bo ma 64 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nie cieszyło się też największą popularnością na platformie. Dopiero z czasem widzowie zaczęli je doceniać, przez co dzisiaj uchodzi wśród fanów kina wojennego za ukrytą perłę w ofercie serwisu.

Oblężenie Jadotville - opinie o filmie wojennym Netfliksa

W mediach społecznościowych co jakiś czas pojawiają się kolejne pozytywne opinie na temat "Oblężenie Jadotville". Użytkownicy Netfliksa piszą o nim, że to "mało znany film wojenny", który zdecydowanie zasługuje na uwagę widzów. Określają go nawet "seansem obowiązkowym".

Mało znany film wojenny zatytułowany "Oblężenie Jadotville" opowiada historię irlandzkiego batalionu pokojowego w Kongo na początku lat 60. Seans obowiązkowy



"Oblężenie Jadotville", doskonały film Netfliksa



Genialny film. "Oblężenie Jadotville" pokazuje prawdziwą odwagę w obliczu śmiertelnego zagrożenia (...) Ukryta perła, która zasługuje na więcej uwagi. Gorąco polecam



- czytamy na X (dawny Twitter).

Przy takich opiniach od razu chce się odpalić ten porywający według przywołanych wpisów film wojenny. Dla fanów gatunku "Oblężenie Jadotville" rzeczwiście wydaje się seansem obowiązkowym - produkcją, którą koniecznie trzeba jak najszybcij nadrobić. Brzmi więc jak plan na wieczór, prawda?

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