Ed Sheeran usunął Macklemore'a ze swojej trasy. Wystarczyły dwa słowa

Trwa The Loop Tour, szósta trasa koncertowa Eda Sheerana. Wokalista promuje obecnie swój ósmy album studyjny o tytule "Play". Artysta wyruszył w trasę 16 stycznia 2026 roku i do tej pory zdążył odwiedzić już Nową Zelandię, Australię, część Ameryki Południowej, część Stanów Zjednoczonych oraz Kanadę.

Pod koniec sierpnia piosenkarz wrócił do Ameryki Północnej, z czego ucieszyli się z pewnością nie tylko jego fani, ale również fani Macklemore'a. Amerykański raper według planu miał pojawić się na 8 koncertach na trasie Sheerana jako support: w Massachusetts (Gillette Stadium w Foxborough), w Georgii (Mercedes-Benz Stadium w Atlancie) oraz w Indianapolis (Lucas Oil Stadium). Dziś wiadomo już, że to się nie wydarzy, Macklemore zniknął z rozpiski.

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Ed Sheeran usuwa Macklemore'a z trasy koncertowej. Raper poparł Palestynę

Macklemore nie wystąpi na dalszej trasie koncertowej Sheerana. Wszystko przez przemówienie, które raper wygłosił podczas koncertu na MetLife w New Jersey na początku września (występował tam jako support Sheerana). Artysta zaapelował do fanów, aby nie zapomnieli o tym, co dzieje się w Strefie Gazy i krzyknął: "Wolna Palestyna". Następnie raper wykonał utwór "Hind's Hall" o propalestyńskich demonstrantach, a w tle na telebimach wyświetlano obrazy zniszczeń w Strefie Gazy.

Jak przekazał Messina Touring Group, promotor amerykańskiej części trasy The Loop Tour, obiekty, które udostępniły przestrzeń na koncerty Sheerana, nie wyraziły zgody na występ Macklemore'a. Oświadczenie pojawiło się na łamach Rolling Stone (za Variety):

Jako promotor amerykańskiej trasy Eda Sheerana otrzymaliśmy sygnały od obiektów goszczących kolejne koncerty, że nie wyrażą one zgody na występ z udziałem Macklemore'a. Taka sytuacja doprowadziłaby do odwołania trasy, co dotknęłoby setki tysięcy fanów. Po konsultacjach z zainteresowanymi stronami zdecydowano, że Macklemore nie wystąpi podczas pozostałych koncertów w roli supportu.

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Macklemore opublikował na Instagramie oświadczenie, w którym odniósł się do usunięcia z trasy koncertowej Sheerana.

Powiedział mi, że hasło "Wolna Palestyna" oraz widok palestyńskiej flagi są krzywdzące dla wielu osób, z którymi rozmawiał. Odparłem, że jeśli te słowa są bardziej obraźliwe niż śmierć dziesiątek tysięcy palestyńskich dzieci zabitych przez Izrael, to istnieje zasadnicza przepaść między stanowiskiem tych ludzi a moim własnym. On jednak nie potrafił wyjść poza swoją publiczną deklarację: "Nie opowiadam się po żadnej ze stron".

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Raper stwierdził, że Ed znalazł się w trudnej sytuacji przez jego apolityczną postawę (jednocześnie internauci zarzucają, że brak wyboru to również jest wybór). Podkreślił, że Sheeran jest dla niego jak brat i znają się od 13 lat, jednak ich trudne rozmowy ostatecznie zakończyły się "brakiem porozumienia w kwestiach fundamentalnych".

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.