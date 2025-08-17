REKLAMA
Ed Sheeran i Łatwogang jeździli na rowerze po wrocławskim rynku. Czy to prawda?

Przechodnie we Wrocławiu przecierali oczy ze zdumienia, kiedy na Placu Solnym we Wrocławiu ujrzeli chłopaka, który jak gdyby nigdy nic pedałuje na rowerze cargo wraz z osobą wyglądającą jak Ed Sheeran. Biorąc pod uwagę, jakie akcje ma na koncie tiktoker, zaczęłam się poważnie zastanawiać, czy obok niego rzeczywiście nie siedzi światowej sławy muzyk.

Anna Bortniak
ed sheeran latwogang na rowerze
Trwa europejska trasa koncertowa Eda Sheerana, zatytułowana +-=÷x Tour (The Mathematics Tour), która rozpoczęła się 30 maja koncertem w Madrycie, a zakończy 5 września występem w Dusseldorfie . W drugiej części trasy na liście widniała również Polska, gdzie muzyk miał zagrać nie jeden, a dwa koncerty. Ostatecznie Sheeran rzeczywiście wystąpił na Tarczyński Arena we Wrocławiu dwa razy w dniach 15 i 16 sierpnia.

Ed Sheeran we Wrocławiu. Czy spotkał się z Łatwogangiem?

W kontekście Eda Sheerana mówi się nie tylko o dwóch wyjątkowych koncertach, ale również o jednym z zaskakujących nagrań, które obiegło media społecznościowe. Widać na nim tiktokera Łatwoganga, który siedzi obok osoby przypominającej Eda Sheerana i pedałuje wraz z nim na rowerze cargo po Placu Solnym we Wrocławiu.

W pierwszej chwili podważyłam to, co widzę i byłam przekonana, że to po prostu jakiś sobowtór. Na TikToku pojawia się mnóstwo filmików, na których ludzie robią sobie zdjęcia z osobami łudząco podobnymi do Eda Sheerana, bo są przekonani, że obok nich stoi prawdziwa gwiazda - to niezwykłe, ale rzeczywiście niektóre osoby w zestawieniu z Sheeranem są jak dwie krople wody (i wcale nie mówię o Rupercie Grincie). W tej sytuacji to mógł być jednak muzyk we własnej osobie, o czym Łatwogang najpewniej opowie tradycyjnie już po wykonaniu wyzwania.

Tiktoker ma na swoim koncie już wiele szalonych akcji. Ustawienie baneru "Witamy w Bydgoszczy" przy wjeździe do Warszawy, pobicie światowego rekordu w liczbie komentarzy pod jednym TikTokiem (obecnie jest ich 30,3 mln) czy pobicie rekordu Polski w liczbie polubień pod zdjęciem na Instagramie (zdjęcie przedstawia stopę Łatwoganga, a serduszek jest już 1,27 mln) to tylko kilka z nich. Łatwogang udał się w podróż rowerem do Afryki, nagrał kawałki z raperem Quebonafide i przy pomocy Friza sprawił, że MrBeast powiedział hasło "Polska gurom".

Wydawałoby się, że dla Łatwoganga nie ma rzeczy niemożliwych. Dlaczego by zatem nie zaangażować do jednej ze swoich akcji Eda Sheerana? O tym, że osoba, która pojawiła się na nagraniu z Placu Solnego może nie być sobowtórem muzyka, może świadczyć fakt, że Sheeran chętnie wdaje się w interakcje z fanami. We wrześniu zeszłego roku zaczepił z samochodu biegaczkę i zapytał, czy ma jakieś muzyczne życzenia, po czym zagrał jej wybraną piosenkę. Można to również ocenić także po jego wyglądzie, m.in. długości włosów, porównując do tego, jak wyglądał na koncercie.

Zastanawiający może okazać się jednak fakt, że na nagraniu nie widać ochrony, ale być może zadaniem Łatwoganga było przejechanie tylko małego kawałka drogi. Wszystkiego najpewniej dowiemy się, gdy tiktoker ujawni, na czym polegało jego kolejne szalone wyzwanie.

Anna Bortniak
17.08.2025 09:58
Tagi: Ed SheeranTiktokwrocław
Ed Sheeran i Łatwogang jeździli na rowerze po wrocławskim rynku. Czy to prawda?
