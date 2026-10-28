Kiedy nowe odcinki programu Eksperyment: Odsiadka 2? Harmonogram

Program "Eksperyment: Odsiadka" doczekał się 2. sezonu. Tym razem w zakładzie karnym w Bartoszycach wraz z innymi osadzonymi zostały zamknięte influencerki i celebrytki, które musiały dostosować się do panujących w więzieniu warunków. Program ma być pretekstem wydobycia z celebrytów to, co ukrywają za starannie budowanym wizerunkiem. Oznacza to, że bohaterki będą musiały wyjść ze swojej bańki, a luksus, sławę i komfortowe życie zamienić na surowe warunki w celi. Tam nie liczy się ani rozpoznawalność, ani pieniądze, a silna psychika i umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach.

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Premierowy odcinek jest już dostępny w Canal+. Kiedy pozostałe pojawią się na platformie i ile ich w sumie będzie? Sprawdzamy.

Eksperyment: Odsiadka 2 - kiedy nowe odcinki w Canal+? Harmonogram

"Eksperyment: Odsiadka 2" zadebiutował w Canal+ 28 października. Na ten moment na platformie dostępny jest premierowy odcinek serialu, a każdy kolejny będzie pojawiał się co tydzień, w każdą środę. Będzie ich w sumie 6. Oto szczegółowy harmonogram:

Eksperyment: Odsiadka 2, 1. odcinek - premiera 28 października,

- premiera 28 października, Eksperyment: Odsiadka 2, 2. odcinek - premiera 4 listopada,

- premiera 4 listopada, Eksperyment: Odsiadka 2, 3. odcinek - premiera 11 listopada,

- premiera 11 listopada, Eksperyment: Odsiadka 2, 4. odcinek - premiera 18 listopada,

- premiera 18 listopada, Eksperyment: Odsiadka 2, 5. odcinek - premiera 25 listopada,

- premiera 25 listopada, Eksperyment: Odsiadka 2, 6. odcinek - premiera 2 grudnia.

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Julia von Stein w programie "Eksperyment: Odsiadka". Fot. materiały prasowe Canal+

W przypadku 2. sezonu Canal+ zmieniło strategię. Przypomnijmy, że odcinki 1. sezonu pojawiały się na platformie w parach, natomiast teraz serwis zdecydował, że będzie publikował epizody pojedynczo, co środę.

W 2. sezonie programu wystąpiły: Roksana "Roxie" Węgiel-Mglej - wokalistka; Urszula Dudziak - ikona polskiego jazzu; Marta Linkiewicz - popularna influencerka i zawodniczka freak fightów; Danuta Martyniuk - żona króla disco polo i osobowość medialna; Katarzyna "Kasix" Paciorek - jedna z najpopularniejszych polskich streamerek; Julia von Stein - influencerka znana z programu "Królowe życia.

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